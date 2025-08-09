Supărarea lui Ianis Zicu după UTA – Farul 2-1: „Lucrul acesta nu mi-a plăcut”

La finalul , Ianis Zicu a apreciat în primul rând că echipa lui ar fi meritat un egal după modul în care s-a desfășurat jocul de la Arad.

Ce l-a nemulțumit pe Ianis Zicu la meciul UTA – Farul 2-1: „Eroarea personală de la primul gol, lucrul acesta nu mi-a plăcut”

Pe de altă parte însă, antrenorul echipei din Constanța a punctat și că a rămas cu un gust amar și prin prisma faptului că primul gol marcat de arădeni a venit după o greșeală în apărarea „marinarilor”, mai exact în baza unei lipse de comunicare.

„A fost o partidă frumoasă, din păcate plecăm fără niciun punct, cred că meritam un egal, chiar dacă ei au avut momente în care puteau să se desprindă. Ăsta este fotbalul, un moment fix, sunt situații care apar, au făcut 2-1.

Sunt situații pe care ți le asumi, dacă vrei să ataci trebuie să îți asumi un oarecare dezechilibru pe faza defensivă.

Nu știu dacă ne-au surprins, știam de Pospelov, știam de Abdallah, dar e fotbal, apar momentele astea, nu ai cum să le controlezi pe toate. Trebuie să fim puternici. Dacă ne băteau și eram moi, nu aveam atitudine, atunci puteam să fim cu capul jos, să ne fie rușine.

Eroarea personală de la primul gol, unde trebuia să existe mai multă comunicare, lucrul acesta nu mi-a plăcut, dar asta este, sunt situații care apar”, a declarat Ianis Zicu la finalul meciului

Eduard Radaslavescu rămâne pozitiv după această înfrângere

Fostul fotbalist de la FCSB s-a declarat optimist la finalul partidei de la Arad vizavi de șansele echipei sale de a obține rezultate bune în continuare în acest sezon de Superliga.

„Din păcate, știam că o să vină la un moment dat o înfrângere, e imposibil să nu pierzi în campionat, a fost un meci bun, dar nu am reușit să luăm cele trei punte, suntem supărați.

Cred că am început destul de bine, dar am luat gol repede, analizăm ce am făcut greșit, am în continuare încredere că o să facem lucruri foarte bune.

Ne uităm și la părțile bune, cred că este un campionat foarte bun, multe echipe cam de același nivel, UTA are o echipă foarte bună.

Ne-am propus să mergem la fiecare meci cu tupeu, să luăm adversarul de sus și să legăm victorii, să ne îndeplinim obiectivul, să intrăm în play-off”, a declarat și mijlocașul de la Farul la flash-interviu.

Concluziile lui Alexandru Ișfan după meciul de la Arad

Fostul jucător de la FC Argeș, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești sau FC Buzău, printre altele, a subliniat în mod special faptul că încearcă să se gândească doar la părțile pozitive după acest eșec:

„Un meci spectaculos, sunt convins că omul meciului a fost portarul lor, ceea ce pentru noi e un lucru îmbucurător. Păcat că nu am fructificat ocaziile pe care le-am avut, trebuie să luăm părțile bune, săptămâna asta să ne pregătim și în meciul următor sperăm cu puțină șansă să luăm cele trei puncte.

Nu contează, unde decide Mister să mă folosească eu dau totul pentru echipă și atâta tot. Așa am simțit și eu, pozitiv, dar și pe de altă parte frustrarea că plecăm cu 0 puncte de la Arad, dar trebuie să luăm doar părțile bune, să fim pozitivi la antrenament și în meciul următor sunt sigur că vom acumula punct sau puncte.

Nouă ne place să atacăm, să jucăm ofensiv, cum spune și Mister, trebuie să rămânem în continuare echilibrați și pozitivi și să acumulăm puncte”.