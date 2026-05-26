Supărarea lui Răzvan Lucescu după ce Costel Gâlcă a plecat de la Rapid: „Am rămas un pic trist”. Ce a spus despre revenirea lui Pancu și despre barajul Dinamo – FCSB

Răzvan Lucescu (57 de ani) a analizat ultimele evenimente de la Rapid, fosta sa echipă. În legătură cu plecarea lui Costel Gâlcă (54 de ani) din Giulești, antrenorul lui PAOK Salonic a spus că simte o oarecare tristețe generată de faptul că acesta nu a reușit să obțină rezultate mai bune în acest sezon. Vizavi de revenirea lui Daniel Pancu (48 de ani), a apreciat că există anumite motive de optimism în raport cu șansele fostului atacant de a face o treabă bună la această echipă.

Ce a spus Răzvan Lucescu despre plecarea lui Costel Gâlcă de la Rapid și despre revenirea lui Daniel Pancu

Iar în acest sens fostul selecționer al României a invocat două perspective. În primul rând a vorbit despre trecutul rapidist al lui Pancu, iar în al doilea rând a adus în discuție rezultatele sale foarte bune de la CFR Cluj din acest sezon. „(n.r. Dacă se uită la meciurile din SuperLiga) Așa, când pot, ciupesc. De exemplu am ciupit ultimele 30 de minute la meciul lor cu Botoșani. La aceste meciuri contează doar calificarea. Nu îl cunosc bine ca antrenor, dar am sesizat că a avut rezultate bune la CFR Cluj. Am simțit că echipa s-a strâns în jurul lui. E foarte apreciat la Rapid, dintotdeauna a fost un idol. Cred că va compacta atmosfera acolo, îi va strânge pe toți lângă echipă. La Rapid rămâne o presiune specială. Timpul trece, nu s-au obținut trofee până acum, dar el e omul care a trecut prin foarte multe în fotbal, are un anumit caracter, va ști să energizeze atmosfera Rapidului. De ce?

(n.r. Dacă a fost dorit de Dan Șucu în ultimii ani) Ce rost are să discutăm? Eu habar nu am. Nu am vorbit, nu am păstrat legătura directă cu foarte multă lume din fotbalul românesc. Sunt de mulți ani la PAOK, nici nu îmi pot permite să discut lucruri care să îi facă pe cei de acolo să se simtă nerespectați sau triști. Nu e corect. Deocamdată e Daniel Pancu. Am rămas așa un pic trist pentru Costel Gâlcă, un antrenor foarte muncitor, care organizează, vrea să transmită echipei o identitate. Îmi pare rău că nu a obținut mai mult. Dar e nevoie și de o conjunctură”, în direct la

Ce a spus Răzvan Lucescu despre meciul Dinamo – FCSB, barajul de Conference League

derby-ul programat vineri seară pe „Arcul de Triumf”, cu o mențiune specială pentru Zeljko Kopic: „Aș vrea să mă duc (n.r. pe stadion), dar am sesizat că am o invitație pentru ora 19:00 la Palatul Parlamentului, la care trebuie să mă duc, doamna Nadia Comăneci m-a invitat. De acolo încerc să ajung. Chiar m-a sunat Ando (n.r. Ioan Andone) azi să merg cu el la meci. Nu știu unde va sta Ando. (n.r. Despre Zeljko Kopic) A făcut treabă foarte bună. A preluat o echipă care era un pic pierdută. Și el i-a dat o identitate.

E o echipă serioasă. Când joci cu Dinamo îți pui tot timpul probleme. Pentru mine Dinamo a însemnat copilăria, iar Rapidul maturizarea și desprinderea de tatăl meu. (n.r. Despre scandalul legat de noua emblemă a lui Dinamo) Nu am de ce, pe bune. Cineva a gândit-o în felul acesta, înseamnă că a avut motive, a analizat. Gusturile nu se analizează. (n.r. Despre suporteri) Dacă au puterea să schimbe, foarte bine, înseamnă că nu le-a plăcut”.