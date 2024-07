Super-alimentele recomandate copiilor mai mari de doi ani. Sunt necesare pentru o creștere sănătoasă

Cei mici au nevoie de îngrijire suplimentară, mai ales atunci când vine vorba de nutriție. De aceea, pentru acei copii mai mari de doi ani, specialiștii comandă câteva alimente pe care ar trebui să le consume periodic.

Cinci alimente recomandate pentru copii mai mari de doi ani

În primii ani de viață, copiii au nevoie de multă atenție, în special după vârsta de doi ani, atunci când meniul începe să fie unul mai diversificat. Căci, pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă a copilului, nutriția este extrem de importantă.

Poate părea dificil să găsești , dar să aibă și gust bun. De aceea, specialiștii recomandă câteva alimente care să stimuleze sistemul imunitar și făcându-i să învețe rapid.

Astfel, experții în nutriție recomandă ouăle, . Pentru copii, aceste alimente sunt bune pentru a le oferi energie și pentru a ajuta la construirea celule.

Laptele este bogat în vitamina D și calciu, de aceea nu trebuie să lipsească din meniul copiilor. Acesta contribuie la construirea unor dinți sănătoși, menține tensiunea arterială și îi împiedică pe copii să dezvolte boli.

Citricele, sursă importantă de vitamine pentru cei mici

Printre acele alimente bune pentru copii, mai ales pentru cei mai mari de doi ani, se numără spanacul, sursă importantă pentru vitaminele C, A și K. Acesta ajută la creșterea puterii creierului, dar și a hemoglobinei. În plus, are proprietăți antimicrobiene.

Din morcovi, cei mici își pot lua aportul de vitamina A și sunt extrem de sănătoși. Acest aliment ajută la îmbunătățirea sănătății ochilor și stimulează ă creșterea celulelor din alte organe.

Leguma delicioasă are gust și eficientă în construirea sănătății dinților. Pe de altă parte, conține fibre alimentare și are efect în prevenirea infecțiilor stomacale sau constipația la copii.

Dintre toate citricele, portocalele sunt importante în dezvoltarea copiilor. Sunt bogate în vitamina C, astfel că întăresc sistemul imunitar și ține departe tusea și răcelile frecvente. Mai au în compoziție acid folic și potasiu.