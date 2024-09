Super-arma lui Putin a explodat în timpul testării. Racheta Satan-2 a distrus totul în jur. Dezastrul se vede din satelit

Super-arma lui Putin a explodat în timpul testării, fiind făcute publice imagini în mediul online. Racheta Satan-2 a distrus totul în jur, iar dezastrul poate fi vizibil din satelit, arată Daily Express, conform

O rachetă balistică intercontinentală RS-28 “Sarmat” sau Satan-2, așa cum este denumită, a explodat în timpul testării. Racheta are capacitate nucleară și a format un crater masiv, potrivit imaginilor din satelit.

Deși , acesta este al patrulea incident de acest fel, potrivit sursei citate. Cu toate acestea, președintele rus susține că racheta îi oferă „superioritate militară față de Occident”.

Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale de analistul proiectului Osint (Open source intelligence), fiind realizate la cosmodromul Pleseţk, din regiunea Arhanghelsk. „După cum se vede, testul RS-28 Sarmat a fost un eşec total.

Sarmat este o rachetă cu combustibil lichid, astfel încât acest accident ar fi putut avea loc separat de activitatea de lansare efectivă”, a transmis analistul, care se autocodifică MeNMyR.

Racheta balistică intercontinentală Satan-2 a detonat în siloz. În urma ei a rămas un crater masiv, iar locul în care s-a desfășurat testarea a fost complet distrus. Se pare că incidentul a fost urmat de un incendiu puternic.

My thanks to for providing this Planet Labs imagery and allowing me to publish it with comments.

As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The…

— MeNMyRC (@MeNMyRC1)