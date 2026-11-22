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Gigi Becali (68 de ani) a declarat, nu o singură dată, că Inteligența Artificială este nocivă pentru om. Chiar a spus că este „Satana”. Recent, patronul celor de la FCSB și-a schimbat sentimentele față de AI. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Becali a spus în ce moment și în ce circumstanțe acest sistem virtual poate fi „super-benefic” pentru om.

Gigi Becali, noi opinii privind utilitatea Inteligenței Artificiale. Când poate fi „super-benefic” AI-ul și când o „nenorocire”

La începutul acestui an, într-o altă apariție la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali dezvăluia că, după un dialog pe care l-a avut cu Inteligența Artificială, i-a cerut lui Ionuț Luțu, omul său de încredere, să-i șteargă tot ce ține de AI de pe telefon. În ultimul timp, patronul celor de la FCSB nu mai pare atât de vehement contra Inteligenței Artificiale.

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În aceeași emisiunea de la FANATIK, Gigi Becali a vorbit despre activitatea sa recentă, cea de urmărire de jucători. A spus că s-a uitat la fotbaliști din Olanda și din Argentina. Întrebat de moderatorul Horia Ivanovici cine l-a ghidat spre a urmări astfel de jucători, Gigi Becali a șocat și a spus că AI-ul l-a ajutat. „(n.r. Cine v-a adus argentinieni? Cine v-a pus astfel de jucători?) Cine? Uită-te că-ți dă AI-ul argentinieni când vrei tu. Cutare atacant. Îți arată, pune cutare, compară-l acolo, are aplicație, compară. Nsimba – Alibec, cutare, cutare. Pune zece jucători”.

În momentul în care i s-a amintit de . „(n.r. Dar cum facem, că AI-ul e ‘unealta diavolului’?) Nu e! Și să vă spun un lucru despre AI-ul ăsta. (…) Dacă îl folosești ca informație, e super-benefic. Dacă îl folosești ca să te îndrume pe tine, este nenorocire, este bombă atomică. Adică tu să folosești informația lui, tu să faci. Dar dacă îl întrebi pe el ce să faci tu și tu faci ceea ce zice el, păi ești un om mort”.

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Gigi Becali: „Nu-l întreb niciodată ‘Ce să fac?’ sau ‘Spune-mi cum să procedez?’ pe AI”

În continuare, că AI-ul e „drac”, însă explică pe larg în ce condiții. Se întâmplă asta numai în momentul în care un utilizator îi adresează întrebări de genul „Spune-mi ce să fac?”. Deși admite că Inteligența Artificială are toate informațiile, Becali e convins că AI-ul păcălește omul. „AI-ul nu se folosește de tine. El îți spune ‘dă niște informații’. Dar niciodată să nu-i ceri ajutor, ca ‘Spune-mi ce să fac’, că el îți spune și el părerea: ‘Fă așa, fă așa!’.

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Să nu faci așa ceva. Adică să nu întrebi niciodată ‘ce să fac?’. Sau ‘spune-mi cum să procedez’, că el îți spune. Niciodată să nu faci asta. Dar el cu ce te păcălește? Că e drac. Și el, dracu, el te păcălește, cum te păcălește? Are informația, că dracu folosește lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat în natura asta. Și el are informație, păcălește cu informația pe care ți-o dă, corectă informație. Păi, întreabă-l pe el de sfinți, întreabă-l pe el lucruri pe care nu le știu nici cei mai mari teologi ai lumii. Îl întrebi pe el. Știe tot.

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Pentru că el le are toate băgate toate în calculatoarele lor, informațiile. Și fii atent cum îți dă. Dacă ești în România, îți dă în ortodoxie regulile. Îți scrie Iisus cu doi de ‘i’. Îți spune de toate: ‘În credința ortodoxă, cutare, cutare, cutare, cutare’. Dar dacă ești în America, îți scrie Iisus cu un singur ‘i’ și îți spune alea, ale sectarilor. Regulile sectarilor. Acolo e mai sectar”, este de părere patronul FCSB.