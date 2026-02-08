Super Bowl 2026 LIVE VIDEO. New England Patriots – Seattle Seahawks, finala NFL

ADVERTISEMENT

Super Bowl este considerat unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale planetei, iar finala din acest an va fi una pe cinste! Câștigătoarele din American Football Conference și National Football Conference se întâlnesc într-un duel memorabil LIVE pe 9 februarie, de la ora 01:30 noaptea.

Pe scurt: tot ce trebuie să știi despre Super Bowl 2026

Super Bowl LX este finala sezonului NFL 2025–2026 și cel mai urmărit eveniment sportiv anual din lume

Finala se joacă între New England Patriots și Seattle Seahawks, două dintre cele mai populare francize din NFL

Meciul are loc în februarie 2026 și va fi transmis de Voyo în România

Super Bowl nu înseamnă doar fotbal american: show-ul de la pauză și reclamele sunt evenimente aparte pe care toată lumea le așteaptă

Finala NFL generează audiențe de sute de milioane de telespectatori și venituri record din publicitate

New England Patriots – Seattle Seahawks, live video de la Super Bowl LX

Super Bowl LX reprezintă finala sezonului NFL 2025-2026, meciul care va decide campioana ligii profesioniste de fotbal american din Statele Unite ale Americii. Partida se joacă într-o singură manșă și aduce față în față câștigătoarele celor două conferințe: AFC și NFC.

Partida dintre New England Patriots și Seattle Seahawks va fi urmărită de peste 100 de milioane de telespectatori doar din Statele Unite, dar și de alte zeci de milioane la nivel global. Evenimentul este transmis live de televiziunile internaționale și platforme de streaming. Meciul va avea loc pe 8 februarie, însă pentru telespectatorii din România acesta va fi LIVE pe 9 februarie, de la ora 01:30 noaptea.

Cum s-a calificat New England Patriots în finala NFL

După o pauză de mai mulți ani, New England Patriots au revenit în Super Bowl LX (ediția 60). Au obținut titlul de campioni ai conferinței și și-au asigurat un loc în finala NFL. Patriots au încehiat sezonul regulat în stil mare, cu un record impresionant de 14-3.

Pentru a ajunge în acest punct final, ei au obținut victorii decisive în runda „Wild Card”, 16-3 contra Los Angeles Chargers, în runda „Divizională”, 28-16 contra lui Houston Texans, dar și în finala Conferinței AFC, 10-7 contra celor de la Denver Broncos, după un meci foarte tensionat. Ultima victorie dintre cele enumerate le-a asigurat locul în Super Bowl, bifând a 12-a apariție a francizei din istorie, record absolut în NFL.

Cum a ajuns Seattle Seahawks în finala NFL

Seattle Seahawks și-au câștigat locul în Super Bowl după un parcurs foarte solid în Conferința Națională. Ei au terminat sezonul regulat cu același record ca New England Patriots, 14-3, și au câștigat tiltul în divizia NFC West.

Meciul decisiv care le-a adus titlul conferinței și locul în Super Bowl a fost cel împotriva celor de la Los Angeles Rams. Seahawks s-au impus cu 31-28 într-un meci extrem de strâns.

De ce Super Bowl este unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale planetei

Super Bowl este considerat unul dintre cele mai mari evenimente sportive, alături de Cupa Mondial de fotbal sau Jocurile Olimpice, datorită impactului mediatic și financiar. Față de celelalte evenimente enumerate, Super Bowl se organizează an de an pentru a desemna campioana supremă din NFL.

Printre elementele care fac Super Bowl-ul special se regăsesc audiențele uriașe la nivel golbal, spectacolele muzicale cu cei mai în vogă artiști de la pauza meciului, cele mai scumpe reclame TV din lume și veniturile de miliarde de dolari generate în jurul evenimentului. Deși finala Cupei Mondiale la fotbal are audiență globală mai mare, Super Bowl domină ca valoare comercială.

Cine transmite Super Bowl 2026. Cum poți vedea Super Bowl în România

Ediția de Super Bowl din 8 februarie 2026 va fi difuzată în direct de rețeaua americană NBC, atât pe TV, cât și în mediul online. NBC deține drepturile de difuzare pentru ediția cu numărul 60 din 2026, în urma rotației televiziunilor care transmit finala NFL.

În România, finala Super Bowl va putea fi urmărită LIVE, la fel ca și cea de anul trecut, pe VOYO. Platforma de streaming pe care românii pot urmări Premier League, Ligue 1, UFC și multe alte evenimente sportive va transmite și cel mai important meci al sezonului din NFL, dintre New England Patriots – Seattle Seahawks.

Cât costă un bilet la Super Bowl 2026

Prețurile biletelor de la Super Bowl sunt printre cele mai scumpe atunci când vine vorba de orice fel de eveniment de o asemenea magnitudine. Prețul standard pentru un bilet este între 5.000 de dolari și 9.000 de dolari, însă prețurile se pot duce foarte mult în sus, chiar la peste 40.000 de dolari.

Prețurile devin din ce în ce mai scumpe pe piața de revânzare, mai ales cu câteva zile înaintea meciului. Pe lângă prețurile astronomice pentru bilete, cei care doresc să participe la acest eveniment trebuie să scoată din buzunar cel puțin aceeași sumă pentru cazarea în Statele Unite ale Americii.

Care este cel mai scump bilet la Super Bowl LX

însă cei ce aleg să plătească aceste sume au foarte multe beneficii. Pe lângă zona bună din care se poate urmări meciul, ei mai profită de catering premium, acces la evenimente exclusive și chiar de interacțiunea cu foști jucători din NFL.

Pentru un astfel de bilet, prețurile ajung chiar și până la 50.000 de dolari, adică aproximativ 216.000 de lei. Cele mai scumpe bilete se regăsesc în lojele VIP și în pachetele corporate.

Cele mai ieftine bilete la Super Bowl LX

Chiar și cele mai ieftine bilete pentru a 60-a ediție de Super Bowl nu sunt accesibile pentru foarte multă lume, mai ales pentru români, iar experiența nu poate fi la fel de plăcută ca atunci când ești aproape de teren.

Pentru accesul pe stadion cu locuri la cele mai înalte tribune, prețul biletelor pleacă de la 4.200 de dolari, care înseamnă 18.000 de lei. Aceste sume sunt atât de ridicate din mai multe motive, precum cererea uriașă față de oferta extrem de limitată, de 70.000 – 80.000 de locuri, dar și valoarea istorică a evenimentului și raritatea, fiind o organizat o singură dată pe an.

Vivid Seats – 4.132 de dolari

SeatPick – 4.276 de dolari

SeatGeek – 4.414 de dolari

Ticketmaster 4.356 de dolari

Cine arbitrează Super Bowl 2026

Brigada de arbitri de la Super Bowl este aleasă prin analiza celor mai buni oficiali din sezonul regulat de NFL. Cei selectați au experiență uriașă și performanțe excelente în meciurile arbitrate.

Pe 8 februarie, meciul dintre New England Patriots și Seattle Seahawks, care se va disputa pe Levi’s Stadium, din Santa Clara, California, va fi arbitrat de Shawn Smith. El a devenit arbitru central în 2018, iar aceasta reprezintă primul său Super Bowl. Brigada de arbitri aleasă arată în felul următor:

Shawn Smith – Arbitru central

Roy Ellison – Arbitru de linie

Dana McKenzie – Arbitru lateral de linia de scrimmage

Julian Mapp – Arbitru lateral de linie

Jason Ledet – Arbitru de teren lateral

Eugene Hall – Arbitru lateral

Greg Steed – Arbitrul din spate

Andrew Lambert – Arbitru video

Cine cântă la Super Bowl 2026

Spectacolul de la pauză este cel puțin la fel de așteptat ca spectacolul de pe teren, iar la Super Bowl LX scena va fi dominată de superstarul latino Bad Bunny, artist puertorican de reggaeton și trap latino, care are în vitrina sa multiple premii Grammy.

, mulți cetățeni contestând puternic alegerea din pricina faptului că el nu ar proveni din SUA, cu toate că Puerto Rico aparține de Statele Unite ale Americii.

Pe lângă capul de afiș, în ziua meciului vor mai fi și alți artiști care vor încerca să încânte publicul înainte de marele eveniment: Charlie Puth, Brandi Carlile, Coco Jones și trupa Green Day vor fi prezenți pe 8 februarie la Santa Clara.

Bani publicitate. Cât plătesc companiile pentru 30 de secunde de promo

Fiind cel mai urmărit eveniment sportiv din Statele Unite ale Americii, prețul pentru câteva zeci de secunde de reclamă în timpul meciului ajunge la cote astronomice. La prima ediție, din 1967, un spot publicitar de 30 de secunde costa câteva zeci de mii de dolar.

Acum, la ediția cu numărul 60, companiile care doresc să-și facă reclamă în timpul meciului dintre New England Patriots – Seattle Seahawks trebuie să plătească aproximativ 9 milioane de dolari, valoare medie raportată pentru Super Bowl 2026. Pentru spoturile plasate în momente cheie, prețul se poate ridica chiar și la 10 milioane de dolari, la care antreprenorii mai adaugă și costul pentru producția reclamei.

Cote pariuri Super Bowl

Deși New England Patriots dețin recordul participărilor la Super Bowl, dar și al victoriilor, împreună cu Pittsburgh Steelers (6 trofee), casele de pariuri îi dau la această ediție ca favoriți pe Seattle Seahawks.

Cotele pentru o victorie a celor de la Seattle Seahawks sunt de aproximativ 1,50, în timp ce pentru un succes al celor de la Patriots cotele urcă până aproape de 3,00. Pentru un meci cu peste 46.5 puncte, pariorii își pot dubla investiția, la fel ca și pentru o primă repriză cu peste 2,5 touchdown-uri.