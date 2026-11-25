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FANATIK a fost singura publicaţie din România prezentă la ultimul antrenament al lui Brighton înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Conference League. Imaginile surprinse de fotoreporterul Renato Anghelescu arată o bază absolut SF, unde tot ce înseamnă echipe de fotbal ale lui Brighton, de la copiii de 12 ani, până la formaţiile de fete şi de seniori se pregătesc.

Brighton şi al său Centru de elită şi performanţă fotbalistică” dintr-un sat cât Miroslava şi mai mic decât comuna Pantelimon

Să vii la Brighton şi să nu vizitezi „Centrul de elită şi performanţă fotbalistică” al este ca şi cum ai tăia porcul şi-n loc de o tochitură proaspătă serveşti nişte covrigi de Buzău. Mai sunt 24 de ore până la meciul istoric al oltenilor din Anglia şi la nici 5 grade Celsius am luat frigul în dinţi am pornit spre micuţa localitate Lancing, aflată la 15 km de Brighton. Un sat de 28.000 de locuitori, mai mic decât comuna Pantelimon, cât Miroslava mai exact, dacă ne raportăm la cifrele INS.

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Nici acreditările de presă nu le-am ridicat încă şi avem emoţii că vom putea intra fără dureri de cap în centrul de pregătire unde jucători precum Caicedo sau campionul mondial Cucurella s-au copt şi au bifat transferuri de sute de milioane de euro. Nici vorbă însă, portarul de la intrare ne-a întrebat doar numele şi a fost de ajuns ca după o verificare pe tabletă de 10 secunde, bariera să se deschidă larg spre o lume care ne-a lăsat gură cască, gândindu-ne comparativ la fotbalul mioritic de acasă.

Terenuri biliard, mochete ca-n sufrageria de acasă şi antrenamente high-tech de ultimă generaţie

Dacă fotbalul ar avea propriul rai, sigur ar arată ca baza lui Brighton. Te afunzi în ea şi pierzi şirul numărului terenurilor de antrenament de care dispun „pescăruşii” lui care a investit peste 300 milioane euro în baza şi stadion. Şi vorbim de o echipă marginaşă a Angliei care are un brand în fotbalul britanic comparabil cu cel al Minerului Motru sau, poate, Ceahlăul Piatra Neamţ în România.

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Maşinuţa high-tech, aşezată în mijlocul bazei şi conectată la camerele de înregistrare de pe terenuri, la drona care survolează baza în timpul şedinţelor şi la vestele purtate de jucători, scanează tot: de la intensitatea antrenamentului, la decibelii boxei externe care îi însoţeşte pe jucători la încălzire, în ritmuri alerte.

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Antrenament discotecă: muzica îi bagă în ritm pe killerii României Kardioglu şi Ayari

Pentru că da, ce să vezi, jucătorii ăştia care ne-au distrus naţionala în meciurile oficiale, gen turcul Kardioglu sau suedezul Ayari, trebuie să fie binedispuşi şi băgaţi în ritm la încălzire nu doar de îndemnul secunzilor lui Fabian Hurzeler, ci şi de ritmurile muzicale alese special de staff. Ce să mai.. Florin Halagian ar fi dat cu şapca de pământ dacă ar fi prins vremurile astea..

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Jucătorii ies atât de zâmbitori şi încrezători încât nu-ţi dai seama dacă sunt deconectaţi de meciul cu Universitatea Craiova sau pur şi simplu sunt atât de buni încât nu-i interesează cu cine joacă, pentru că oricum sunt superiori. Te gândeşti că echipe precum Crystal Palace sau West Ham au câştigat Conference League, în timp ce se zbăteau în Premier League să nu retrogradeze. Lucru care s-a şi întâmplat, de altfel, cu ciocănarii bătuţi de două ori de Marius Şumudică cu Astra.

Îi vedem însă pe killerii Ferdi Kardioglu şi Yasin Ayari cum se mişcă la 5 contra 2, la câţiva metri distanţă de noi şi ne dăm seama că „maşinuţa SuperBrighton” chiar e Super: 32 de pase consecutive într-un ritm uluitor de te ia ameţeala.

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Miuţa portarilor şi jocul de pase inventat de Guardiola

Cele 15 minute deschise presei se scurg repede. În drum spre centrul de presă, pe un alt teren, special doar pentru portari (doar vreo şase, cu tot cu cei de la Under 23), goalkeeperii au pus-o de-o miuţă la 4 porţi. Nu de drag, nici de frig, ci pentru a testa pressingul advers şi ieşirea cu pase din propriul careu, jocul inventat de Pep Guardiola şi preluat de mai tot fotbalul mondial. Unde eşti tu, nea Florine, să le zici „dă, bă, în ea, focu la ei!” Nu, focul nu e la ei, nu e pe „dă-o lungă”, ci fac portarii pase în propriul careu ca şi cum ar juca handbal pe semicerc.

Mihai Rotaru: „Când vom avea şi noi buget de 50 de milioane…”

Vizibil marcat de cele văzute, îi transmit filmuleţul de mai jos şi lui Mihai Rotaru: „Prezi, e groasă rău cu ăştia…” Zâmbeşte. „Când o să avem şi noi 50 milioane buget, vom putea avea o asemenea bază de pregătire.” Bine că nu joacă salariile şi că niciun meci nu seamănă cu altul.

Hai ai noştri! Pe ei, pe pescăruşii lor, cu baza lor cu tot!