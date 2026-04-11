Super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. Cum a pedepsit-o Volodimir Zelenski

De-a lungul anilor, Ucraina a dat în sportul mondial mai multe nume care au impresionat. Fie că vorbim de fotbal, tenis, atletism sau box, din această parte a Europei au venit mereu sportivi de mare anvergură, care i-au făcut mândri pe ucraineni. Există și exemple opuse. Cine e super campioana olimpică, alintată ”Peștișorul de aur”, care a înfuriat o țară întreagă. S-a întâmplat în contextul agresiunii ruse începute în 2022.

De ce a fost numită trădătoare Yana Klochkova de către conaționalii săi din Ucraina

Imediat după ce Rusia a lansat, în februarie 2022, primele bombe și rachete asupra Ucrainei, aproape întreaga suflare din această țară s-a solidarizat și a condamnat comanda lui Vladimir Putin. Au existat mulți sportivi ucraineni care au îmbrăcat haina militară și au ajuns pe front. Din păcate, unii și-au pierdut viața.

În paralel, au fost și sportivi din Ucraina al căror comportament a dezamăgit. În această situație o găsim pe Yana Klochkova, 43 de ani, legendara înotătoare ucraineană supranumită ”Peștișorul de Aur”. Sportiva a stârnit o revoltă și o indignare majoră în societatea ucraineană, mai ales după 2022, anul în care .

Într-o perioadă în care conaționalii săi luptau să-și apare țara și mureau pe front, adică imediat după invadarea pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, fosta mare campioană a părăsit Kievul. Aceasta s-a mutat tocmai în Crimeea, la părinții ei. Și acum trăiește acolo cu fiul ei, la Simferopol. Majoritatea ucrainenilor au văzut acest gest al său ca pe o uriașă trădare. Mulți ar fi acceptat ca Klochkova să ajungă oriunde pe glob, numai nu în regiunea controlată de ruși din 2014.

Legenda înotului din Ucraina nu a condamnat în niciun moment agresiunea rusă. Ce a decis Volodimir Zelenski

Din 2022 până în prezent, sportiva a făcut nicio declarație publică prin care să condamne agresiunea rusă. Nu a susținut armata ucraineană în niciun fel, nu a postat nimic de susținere pe rețelele ucrainene. Mai mult, ea și-a șters conturile de Facebook și Instagram (unde era extrem de activă înainte de război).

Revoltător în opinia ucrainenilor este că, acum comunică doar pe rețele rusești (VK etc.). Pentru mulți, ”dacă nu condamni războiul, înseamnă că îl accepți”, notează publicația . În plus, afinitatea acesteia către ruși s-a văzut pe plan politic. Sportiva a susținut Partidul Regiunilor și pe Viktor Yanukovici (președintele pro-rus alungat de popor în 2014). Ea a fost și deputată.

Poziția înotătoarei a atras rapid măsuri de la Kiev. În decembrie 2025, prin care a încetat plata rentelor viagere pentru mai mulți foști sportivi de top, inclusiv Yana Klochkova și Serhiy Bubka. Motivul oficial și public este legat de poziția lor față de război: mutarea în teritoriu ocupat (Klochkova), lipsa oricărei susțineri publice pentru Ucraina și, în unele cazuri, acțiuni percepute ca pro-ruse sau neutre.

Câte medalii a obținut ”Peștișorul de aur” pentru Ucraina la marile întreceri internaționale

Yana Klochkova s-a născut pe 7 august 1982 la Simferopol, Ucraina. Pe atunci, regiunea era parte componentă din fosta URSS. În 2004, aceasta a devenit prima femeie care a câștigat două ”perechi” consecutive de medalii de aur olimpice la aceleași probe: 200 de metri și 400 de metri individual. Cunoscută sub porecla ”Peștișorul de Aur”, ea a pierdut o singură cursă în competițiile internaționale între 2000 și 2004.

La Jocurile Olimpice de la Sydney 2000, ucraineanca a doborât un record mondial la 400 de metri liber: 4 min 33,59 sec. A continuat cu un record olimpic la 200 de metri: 2 min 10,68 sec. A încheiat competiția cu o medalie de argint la 800 de metri liber (8 min 22,66 sec).

Medaliile de aur obținute de Klochkova la Jocurile Olimpice de la Atena 2004 la 200 de metri (2 min 11,14 sec) și 400 de metri medley (4 min 34,83 sec) au repetat performanța de la Olimpiada precedentă, cea din Australia.

, Klochkova a fost numită ”Înotătoarea Anului 2004” de revista Swimming World. Ea nu a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, dar a fost purtătoarea de drapel a echipei Ucrainei. În anul următor, în 2009, s-a retras din competiții. A fost inclusă în International Swimming Hall of Fame, în 2013.