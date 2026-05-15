Super Chess Classic 2026, la București. Cei mai buni jucători ai lumii au dat startul spectacolului. Duel de gală pentru Bogdan Deac

Super Chess Classic, etapa a 2-a a circuitului Grand Chess Tour, fondat de , a luat startul joi, la Muzeul Băncii Naționale din București. 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii, printre care și românul Bogdan Deac, posesorul unui wild-card, se vor duela pentru premiile record de 475.000 de dolari.

Super Chess Classic 2026, la București. Remiza pe linie în prima rundă. Deac – Sindarov, fără prea multe momente tensionate

cu mutări de start simbolice făcute de Garry Kasparov, de 6 ori campion mondial, la partida Bogdan Deac – Javokhir Sindarov, dar și de Cristian Popa, reprezentantul Băncii Naționale a României. Partidele au început la ora 16:00, iar ziua s-a încheiat în jurul orei 21. Fundația Super este sponsor principal al competiției de la București, la fel ca și pentru celelalte etape din Europa, la Varșovia și Zagreb.

S-au înregistrat remize pe linie în ziua 1. Bogdan Deac, numărul 1 pentru România în clasamentul FIDE, a împărțit punctul cu Javokhir Sindarov, cel mai în formă jucător al momentului, câștigător al Turneului Candidaților în luna aprilie. Iată rezultatele complete la cele cinci partide care s-au disputat în runda 1.

Jorden van Foreest – Fabiano Caruana ½-½

Wesley So – Vincent Keymer ½-½

Bogdan-Daniel Deac – Javokhir Sindarov ½-½

Praggnanandhaa Rameshbabu – Alireza Firouzja ½-½

Maxime Vachier-Lagrave – Anish Giri ½-½

Jorden van Foreest – Fabiano Caruana ½-½

Fabiano Caruana, locul 3 în clasamentul FIDE, câștigător la București în 2023 și 2024, a scos o remiză după 49 de mutări în fața lui Jorden van Foreest. Olandezul a forțat la mutarea 22 și a sacrificat un pion în schimbul perechii de nebuni și a unei presiuni pe rocada adversă. Dar Fabiano s-a apărat precis, iar schimbul masiv de piese care a urmat a dus la o poziție perfect egală.

Wesley So – Vincent Keymer ½-½

Wesley So a avut de înfruntat chiar apărarea sa favorită, „Berlineza”. Pentru a prelua inițiativa, So a fost dispus să cedeze o calitate, dar Keymer a refuzat propunerea. Germanul a fost cel care a avut inițiativ, ulterior, cu piesele negre, dar nivelul precis de joc al ambilor combatanți nu putea aduce în cele din urmă decât remiza.

Bogdan-Daniel Deac – Javokhir Sindarov ½-½

Deac – Sindarov a fost o partidă liniștită, în care ambii jucători păreau că au pornit dispuși să accepte jumătatea de punct. Astfel, remiza a venit firesc, după doar 33 de mutări și multe piese schimbate. O repetiție găsită de cei doi jucători pentru a obține mai mult timp de odihnă până la runda programată vineri.

Praggnanandhaa Rameshbabu – Alireza Firouzja ½-½

Duelul dintre Pragg și Firouzja, poate cea mai așteptată confruntare a primei zile, s-a terminat doar cu regii pe tablă și cu jucătorii împărțind punctul. Cu piesele negre, Firouzja părea că a găsit drumul pentru a ataca rocada adversă, profitând de timpul în care Pragg a fost nevoit să anihileze pionii periculoși de pe flancul opus. Doar că francezul nu a găsit varianta corectă pentru ca atacul său să fie mai rapid și i-a dat în cele din urmă șansa lui Pragg să salveze poziția.

Maxime Vachier-Lagrave – Anish Giri ½-½

De doar 32 de mutări au avut nevoie MVL și Anish Giri pentru a o da la pace cu o repetiție. Poziția părea ușor favorabilă negrului în unele momente, dar Anish a avut în cap să obțină remiza și nu și-a putut recalibra planul. Astfel că totul s-a terminat în cele din urmă pașnic și fără prea multe artificii.

Programul rundei a 2-a