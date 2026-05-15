Super Chess Classic 2026, la București. Cei mai buni jucători ai lumii au dat startul spectacolului. Duel de gală pentru Bogdan Deac

Super Chess Classic se dispută la București, în perioada 14-23 mai. Toate partidele încep de la ora 16:00, cu excepția celor din ultima rundă, care sunt programate de la ora 14:00. Cei mai buni șahiști ai lumii au venit în România.
Gabriel Eșanu
15.05.2026 | 15:25
Bogdan Deac, cel mai bine cotat jucător din România, dueluri tari la Super Chess Classic 2026. Sursă foto: GCT
Super Chess Classic, etapa a 2-a a circuitului Grand Chess Tour, fondat de legendarul Garry Kasparov, a luat startul joi, la Muzeul Băncii Naționale din București. 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii, printre care și românul Bogdan Deac, posesorul unui wild-card, se vor duela pentru premiile record de 475.000 de dolari.

Super Chess Classic 2026, la București. Remiza pe linie în prima rundă. Deac – Sindarov, fără prea multe momente tensionate

Turneul a fost deschis cu mutări de start simbolice făcute de Garry Kasparov, de 6 ori campion mondial, la partida Bogdan Deac – Javokhir Sindarov, dar și de Cristian Popa, reprezentantul Băncii Naționale a României. Partidele au început la ora 16:00, iar ziua s-a încheiat în jurul orei 21. Fundația Super este sponsor principal al competiției de la București, la fel ca și pentru celelalte etape din Europa, la Varșovia și Zagreb.

S-au înregistrat remize pe linie în ziua 1. Bogdan Deac, numărul 1 pentru România în clasamentul FIDE, a împărțit punctul cu Javokhir Sindarov, cel mai în formă jucător al momentului, câștigător al Turneului Candidaților în luna aprilie. Iată rezultatele complete la cele cinci partide care s-au disputat în runda 1.

  • Jorden van Foreest – Fabiano Caruana ½-½
  • Wesley So – Vincent Keymer ½-½
  • Bogdan-Daniel Deac – Javokhir Sindarov ½-½
  • Praggnanandhaa Rameshbabu – Alireza Firouzja ½-½
  • Maxime Vachier-Lagrave – Anish Giri ½-½

Jorden van Foreest – Fabiano Caruana ½-½

Fabiano Caruana, locul 3 în clasamentul FIDE, câștigător la București în 2023 și 2024, a scos o remiză după 49 de mutări în fața lui Jorden van Foreest. Olandezul a forțat la mutarea 22 și a sacrificat un pion în schimbul perechii de nebuni și a unei presiuni pe rocada adversă. Dar Fabiano s-a apărat precis, iar schimbul masiv de piese care a urmat a dus la o poziție perfect egală.

Wesley So – Vincent Keymer ½-½

Wesley So a avut de înfruntat chiar apărarea sa favorită, „Berlineza”. Pentru a prelua inițiativa, So a fost dispus să cedeze o calitate, dar Keymer a refuzat propunerea. Germanul a fost cel care a avut inițiativ, ulterior, cu piesele negre, dar nivelul precis de joc al ambilor combatanți nu putea aduce în cele din urmă decât remiza.

Bogdan-Daniel Deac – Javokhir Sindarov ½-½

Deac – Sindarov a fost o partidă liniștită, în care ambii jucători păreau că au pornit dispuși să accepte jumătatea de punct. Astfel, remiza a venit firesc, după doar 33 de mutări și multe piese schimbate. O repetiție găsită de cei doi jucători pentru a obține mai mult timp de odihnă până la runda programată vineri.

Praggnanandhaa Rameshbabu – Alireza Firouzja ½-½

Duelul dintre Pragg și Firouzja, poate cea mai așteptată confruntare a primei zile, s-a terminat doar cu regii pe tablă și cu jucătorii împărțind punctul. Cu piesele negre, Firouzja părea că a găsit drumul pentru a ataca rocada adversă, profitând de timpul în care Pragg a fost nevoit să anihileze pionii periculoși de pe flancul opus. Doar că francezul nu a găsit varianta corectă pentru ca atacul său să fie mai rapid și i-a dat în cele din urmă șansa lui Pragg să salveze poziția.

Maxime Vachier-Lagrave – Anish Giri ½-½

De doar 32 de mutări au avut nevoie MVL și Anish Giri pentru a o da la pace cu o repetiție. Poziția părea ușor favorabilă negrului în unele momente, dar Anish a avut în cap să obțină remiza și nu și-a putut recalibra planul. Astfel că totul s-a terminat în cele din urmă pașnic și fără prea multe artificii.

Programul rundei a 2-a

  • Fabiano Caruana – Anish Giri
  • Javokhir Sindarov – Praggnanandhaa Rameshbabu
  • Bogdan-Daniel Deac – Vincent Keymer
  • Jorden van Foreest – Wesley So
  • Alireza Firouzja – Maxime Vachier-Lagrave
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
