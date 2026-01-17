Sport

Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!

Super-computerul a făcut toate calculele după FC Argeș - FCSB 1-0. Ce șanse are campioana României de a termina campionatul regulat pe loc de play-off.
Iulian Stoica
17.01.2026 | 09:00
Ce sanse are FCSB sa ajunga in playoff dupa infrangerea cu FC Arges Supercomputerul a facut calculele exacte procentul este socant
SPECIAL FANATIK
Ce șanse are FCSB de a ajunge în play-off? Super-computerul a dat verdictul. Sursă foto: Colaj Fanatik
FC Argeș s-a impus în prima etapă a anului 2026, scor 1-0 în fața FCSB. Calculele se complică pentru campioana en-titre, eșecul cu piteștenii putând cântări mult în calculele pentru calificarea în play-off.

Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș

Deși a terminat anul 2025 pe cai mari, campioana en-titre a revenit în SuperLiga cu o înfrângere. FC Argeș s-a impus cu scorul de 1-0 și s-a distanțat la nu mai puțin 6 puncte de FCSB. Cu 8 etape rămase de disputat în sezonul regulat, calculele la play-off se complică din ce în ce mai tare.

În urma înfrângerii cu FC Argeș, FCSB rămâne pe locul 9 în SuperLiga, cu 31 de puncte acumulate. În ciuda faptului că se află la doar 2 puncte de Oțelul, gălățenii fiind pe ultimul loc ce asigură prezența în play-off, formația pregătită de Laszlo Balint încă nu și-a disputat partida programată în această rundă.

Super-computerul de la Football Meets Data a făcut toate calculele după FC Argeș – FCSB 1-0. Verdictul? Unul deloc fericit pentru campioana en-titre. Mai exact, formația pregătită de Elias Charalambous are, după eșecul cu piteștenii, doar 41% șanse de a pătrunde în play-off.

Șansele sunt destul de mici, asta în contextul în care patronul FCSB, Gigi Becali, își făcea deja calcule despre pătrunderea în play-off. Cum 8 etape mai sunt de disputat, orice se poate întâmpla și calculele pot fi date peste cap.

Ce a declarat Gigi Becali după FC Argeș – FCSB 1-0

La scurt timp după fluierul final din FC Argeș – FCSB 1-0, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de rezultat. Patronul roș-albaștrilor promite că nu mai vorbește până când echipa sa nu va ocupa un loc de play-off.

„Cum să mă aștept la așa ceva? Ăsta este și golul lui Târnovanu. Pentru ce să-i pasezi lui Toma cu om pe el. Păi Toma e fotbalist să-i dai pasă când are om pe el? Tănase i-a dat-o. Îi dă un umăr și gata. Thiam și Miculescu, nimic. Poate îmi reproșez că trebuia schimbat Chiricheș, deși nu a jucat rău, dar nu mai este de nivelul acesta. Asta este situația, eu nu mai trebuie să vorbesc până nu ajungem în play-off.

Eu vă promit că dacă nu intru în play-off nu o să mai vorbesc. Probabil că sunt unii care nu mai vor să vadă Becali toată ziua la televizor, eu din bun simț răspund. Echipa nu mă avantajează. Și acum cred și spun că luăm titlu. Așa simt eu, eu cred că trebuie să fiu numărul 1, să bat pe toți. Ăsta e fundamentul. Eu nu cedez niciodată în viața mea. Acum este situația că nu trebuie să mai vorbesc, că nu am ce”, a declarat Gigi Becali, conform Prima Sport.

Cum arată clasamentul după FC Argeș – FCSB 1-0

Consecința acestui rezultat o lasă pe FCSB pe locul 9 în clasamentul SuperLigii, cu 31 de puncte, în timp ce FC Argeș își consolidează poziția, acumulând 37 de puncte în 22 de etape.

clasament

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
