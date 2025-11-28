Super-computerul nu minte! Universitatea Craiova a prins viteză în lupta pentru titlu, Rapid a luat-o la vale. Ce se întâmplă cu FCSB

ADVERTISEMENT

Campionatul României a revenit după pauza provocată de meciurile echipelor naționale, iar lupta pentru titlul de campioană, play-off, dar și pentru evitarea retrogradării atrage, în continuare, interes, în special după rezultatele înregistrate în ultima rundă. Universitatea Craiova este, fără discuție, echipa care a câștigat enorm după etapa a 17-a.

Cât a recuperat Universitatea Craiova față de Rapid

Analiştii de la Football Meets Data utilizează algoritmi competitivi pentru a analiza în timp real probabilităţile din SuperLiga. Sunt evaluate șansele fiecărei formații de a câștiga titlul, de a ajunge în play-off și de a evita retrogradarea.

Potrivit specialiștilor, Universitatea Craiova, care a învins, în deplasare, pe FC Argeș, scor 2-1, este echipa care a profitat cel mai mult după ultima etapă. Față de datele de după runda a 16-a, șansele la campionat ale alb-albaștrilor au crescut cu 5%. Nu trebuie să trecem cu vederea că oltenii au recuperat trei puncte față de liderul SuperLigii.

Ce se întâmplă cu Rapid și FCSB

, Rapid se menține pe locul 1 în clasamentul SuperLigii. Însă, Football Meets Data au calculat că șansele la titlu ale giuleștenilor, comparativ cu cele de după etapa a 16-a, au scăzut cu 3%. Alb-vișiniii își pot, însă, îmbunătăți procentajul vineri, în caz că vor învinge, pe teren propriu, pe Csikszereda. Până la finalul anului calendaristic, giuleștenii mai întâlnesc, în afara ciucanilor, pe FC Botoșani, Oțelul și FCSB.

FCSB, în urma remizei cu Petrolul, scor 1-1, are cu 5% mai puține șase la titlu, în timp ce UTA Arad, învinsă, pe teren propriu, de U Cluj, se îndepărtează, potrivit supercomputerului, cu încă 2% de play-off.

De ce a dat Csikszereda lovitura după etapa a 17-a

Specialiștii de la Football Meets Data au actualizat și riscul de retrogradare al echipelor aflate în subsolul clasamentului. În urma remizei din deplasare cu Metaloglobus, scor 1-1, șansele ca Hermannstadt să ajungă în Liga 2 au crescut cu 5%. În schimb, cel mai multe dintre formațiile aflate la suferință.

Victoria de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, scor 2-1, a redus riscul de retrogradare directă pentru echipa lui Robert Ilyeș cu 7%. În prezent, ciucanii sunt pe 14, de baraj, cu patru în plus față de Hermannstadt, penultima în clasament.