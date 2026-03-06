Super Gigi, bilet cu câştig de 75.000 de lei în ultima etapă din SuperLiga! Pronosticuri la Rapid – Craiova şi CFR – Dinamo

ADVERTISEMENT

SuperLiga continuă cu etapa cu numărul 30, care se desfăşoară în acest weekend, ultima din sezonul regular. Această rundă ne aduce în prim-plan două meciuri de foc, Rapid – Craiova şi CFR – Dinamo. Vezi pronosticurile lui SuperGigi la SuperBet.

Super Gigi a dat ponturile pentru , iar suma pe care o puteți câștiga se ridică la 75.000 de lei. Vezi ce selecții a ales, dar şi CFR – Dinamo.

„Încerc să predic meciurile din etapa a 30-a din SuperLiga. Avem Csikszereda – Farul, aici zic că vor marca ambele echipe, cu o cotă de 1.70, nimeni nu mai are nimic de pierdut. Mergem la Metaloglobus – UTA, iar aici luăm 2 solist, cu o cotă de 1.64.

Avem Botoșani – Petrolul. Aici vom lua peste 1,5 goluri în meci, care are o cotă de 1.40. Urmează FCSB – U Cluj, iar aici am ales GG sau peste 2,5 goluri, cu o cotă de 1.52. FCSB, când nu mai are nimic de demonstrat, joacă bine de când a ratat play-off-ul.

Ziua de duminică începe cu Oțelul – Hermannstadt. Dorinel merge la echipa unde a făcut treabă bun și văd la acest meci egalitate minim o repriză. E o cotă de 1.43. Același pariu îl joc și la FC Argeș – Unirea Slobozia, iar cota aici este de 1.47.

Am ajuns și la Rapid – Universitatea Craiova. Aici văd să fie goluri, am ales GG sau 3 plus, care la Superbet are o cotă de 1.61. Același pronostic l-am ales și la Dinamo – CFR Cluj, însă de această dată e o cotă de 1.66. Avem o cotă totală de 33.33 și am pus o miză de 333.33 lei. E aproape 75.000 de lei câștigul”, a transmis Super Gigi.

Ponturile etapei 30 din SuperLiga

Redăm mai jos lista completă cu meciurile din etapa 30 din SuperLiga precum și ponturile aferente recomandate de Super Gigi. Iată selecțiile exacte pentru fiecare partidă.

Ponturile etapei din SuperLiga: