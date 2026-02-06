Super-Gigi, cotă 1.128 de pentru etapa din week-end. Pont surprinzător la Rapid – Petrolul!

Etapa cu numărul 26 se desfăşoară în acest weekend din SuperLiga. Dinamo – Universitatea Craiova este meciul rundei, în timp ce FCSB are parte de o deplasare dificilă cu Oţelul Galaţi.
SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din SuperLiga, iar cota este mai mult decât impresionantă: 1128. Care sunt ponturile pentru Rapid – Petrolul, Oţelul – FCSB şi Dinamo – Universitatea Craiova, în rândurile de mai jos:
„Biletul etapei, începem cu FC Argeş – Hermannstadt. Am jucat 1 solist. Îmi place cum joacă Argeş şi Hermannstadt o are grea cu salvarea. La Rapid – Petrolul ar trebui să fie puţine goluri.
Eu simt că meciul ăsta îl face bun Moruţan. Cred că îi batem. Dar joc ceva mai deosebit: „Şut pe poartă Dina Grameni”. Este în formă, l-am urmărit şi în amicalele din Turcia. Cota 2,55.
Slobozia – Farul… Farul au fost cam „fraieri”, nu trebuia să piardă cu Dinamo. E meci de 2 solist, aşa l-am jucat. Avem Csikszereda – UTA. Cred că va fi care pe care. E meci de GG 3+ la 2,40.
Mâine seara este CFR Cluj – U Cluj. Mi-e frică de goluri şi de rezultat şi joc „Şut pe poartă Andrei Cordea” şi „minimum 3 ofsaid-uri în meci”. Mă feresc de imprevizibil.
Duminică avem Botoşani – Metaloglobus. Am jucat „1 solist”, „şut pe poartă Mailat”, „şut pe poartă Mitrov”, la o cotă de 2,25. Deci şi eu merg pe victoria lor. Avem Oţelul – FCSB, eşti obligat să joci 2 solist la 2,30.
La Dinamo – Universitatea Craiova joc X solist. Mi se pare că va fi un meci de luptă, încrâncenat. Nu e de 2 solist, egalul e corect. Cota este 1128″, sunt ponturile lui SuperGigi.