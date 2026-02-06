Pariuri sportive

Super-Gigi, cotă 1.128 de pentru etapa din week-end. Pont surprinzător la Rapid – Petrolul!

Super Gigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Pont surprinzător la Rapid - Petrolul, solist la Oţelul - FCSB şi echilibru în derby-ul de pe Arena Naţională.
FANATIK
06.02.2026 | 12:45
SuperGigi cota 1128 de pentru etapa din weekend Pont surprinzator la Rapid Petrolul
Super-Gigi, cotă 1.128 de pentru etapa din week-end. Pont surprinzător la Rapid - Petrolul. Sursa: colaj Fanatik
Etapa cu numărul 26 se desfăşoară în acest weekend din SuperLiga. Dinamo – Universitatea Craiova este meciul rundei, în timp ce FCSB are parte de o deplasare dificilă cu Oţelul Galaţi.

Ponturile lui SupeGigi pentru etapa 26 din SuperLiga

SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din SuperLiga, iar cota este mai mult decât impresionantă: 1128. Care sunt ponturile pentru Rapid – Petrolul, Oţelul – FCSB şi Dinamo – Universitatea Craiova, în rândurile de mai jos:

Biletul etapei, începem cu FC Argeş – Hermannstadt. Am jucat 1 solist. Îmi place cum joacă Argeş şi Hermannstadt o are grea cu salvarea. La Rapid – Petrolul ar trebui să fie puţine goluri.

Eu simt că meciul ăsta îl face bun Moruţan. Cred că îi batem. Dar joc ceva mai deosebit: „Şut pe poartă Dina Grameni”. Este în formă, l-am urmărit şi în amicalele din Turcia. Cota 2,55.

Slobozia – Farul… Farul au fost cam „fraieri”, nu trebuia să piardă cu Dinamo. E meci de 2 solist, aşa l-am jucat. Avem Csikszereda – UTA. Cred că va fi care pe care. E meci de GG 3+ la 2,40.

Mâine seara este CFR Cluj – U Cluj. Mi-e frică de goluri şi de rezultat şi joc „Şut pe poartă Andrei Cordea” şi „minimum 3 ofsaid-uri în meci”. Mă feresc de imprevizibil. 

Duminică avem Botoşani – Metaloglobus. Am jucat „1 solist”, „şut pe poartă Mailat”, „şut pe poartă Mitrov”, la o cotă de 2,25. Deci şi eu merg pe victoria lor. Avem Oţelul – FCSB, eşti obligat să joci 2 solist la 2,30.

La Dinamo – Universitatea Craiova joc X solist. Mi se pare că va fi un meci de luptă, încrâncenat. Nu e de 2 solist, egalul e corect. Cota este 1128″, sunt ponturile lui SuperGigi.

Ponturile etapei din SuperLiga:

  • FC Argeş – Hermannstadt – 1 solist – 2,20
  • Rapid – Petrolul – şut pe poartă Grameni – 2,55
  • Unirea Slobozia – Farul Constanţa – 2 solist – 2,12
  • Csikszereda – UTA Arad – GG şi peste 2,5 goluri – 2,40
  • CFR Cluj – U Cluj – şut pe poartă Cordea şi peste 2,5 ofsaiduri – 2,35
  • Botoşani – Metaloglobus – 1 solist, şut pe poartă Mailat, şut pe poartă Mitrov – 2,25
  • Oţelul – FCSB – 2 solist – 2,30
  • Dinamo – Universitatea Craiova – X – 3,25
  • COTA: 1128,16

