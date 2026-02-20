Pariuri sportive

Super Gigi, cotă 2300 pe meciurile etapei din SuperLiga! Surpriza vine la Slobozia – U Craiova

SuperGigi a dat ponturile pentru etapa din weekend din SuperLiga. Pronostic surprinzător la meciul din campionat dintre Unirea Slobozia - Universitatea Craiova
20.02.2026 | 13:04
Super Gigi cota 2300 pe meciurile etapei din SuperLiga Surpriza vine la Slobozia U Craiova
Super Gigi, bilet de cotă 2300 pe etapa a 28-a din SuperLiga. Foto: Colaj Fanatik
SuperLiga continuă cu etapa cu numărul 28, care se desfăşoară în acest weekend. Rapid – Dinamo este capul de afiș al acestei runde. Vezi pronosticurile lui SuperGigi la SuperBet.

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa 28 din SuperLiga

SuperLiga se apropie de finalul sezonului regular, iar punctele rămase în joc sunt extrem de importante pentru toate echipele. Etapa 28 vine cu noi meciuri interesante, iar pariorii pot da lovitura.

SuperGigi a dat ponturile pentru nouă rundă din SuperLiga, iar cota totală este mai mult decât impresionantă: 2347.63. Vezi ce selecții a ales, dar mai ales ce pronostic surprinzător a dat la Unirea Slobozia – U Craiova.

„Am plecat de la Oțelul – UTA, X, egalitate. Le țin pe amândouă acolo. După la Botoșani – U Cluj am ales 2 solist. Nu e neplauzibil să bată U Cluj la Botoșani.

Avem CFR Cluj – Petrolul, luăm 1 solist. Se răzbună Pancone pe ploieșteni. Avem Rapid – Dinamo, aici luam 3+, peste 2,5 goluri în meci. Nu vreau să mă duc într-un pronostic de tip 1, X, 2. 

La FC Argeș – Farul vom lua 2 solist. Credeți că FC Argeș va câștiga toate meciurile rămase? E o luptă mare sus. La Slobozia – U Craiova văd X solist, aici cred că e surpriza etapei.

Mai avem Csikszereda – Hermannstadt luni, luăm peste 2,5 goluri. În ultimul meci al etapei, FCSB – Metaloglobus, am pregătit o surpriză, aici am pus că Miculescu va reuși să marcheze. Avem o cotă de 2347 cumulată”, a spus Super Gigi.

Ponturile etapei 28 din SuperLiga

Redăm mai jos lista completă cu meciurile din etapa 28 din SuperLiga precum și ponturile aferente recomandate de Super Gigi. Iată selecțiile exacte pentru fiecare partidă.

Ponturile etapei din SuperLiga:

  • Oțelul Galați – UTA: „X solist” – cotă 2.90
  • Botoșani – U Cluj: „2 solist” – cotă 3.25
  • CFR Cluj – Petrolul: „1 solist” – cotă 1.67
  • Rapid – Dinamo: „peste 2,5 goluri” – cotă 2.02
  • FC Argeș – Farul: „2 solist” – cotă 3.40
  • Unirea Slobozia – U Craiova: „X solist” – cotă 4.55
  • Csikszereda – FC Hermannstadt: „peste 2,5 goluri” – cotă 2.15
  • FCSB – Metaloglobus: „David Miculescu înscrie – Da” – cotă 2.22
  • Cotă totală: 2347.63

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa 28 din SuperLiga

