Super Gigi, cotă 70,00 pe etapa 8 din SuperLiga! Ce pronostic a dat la derby-ul CFR Cluj – FCSB

După o etapă cu numărul 7 plină de rezultate surprinzătoare, etapa a 8-a din SuperLiga este gata să ofere spectacol total, CFR Cluj – FCSB fiind capul de afiș al rundei. Desigur, avem parte de multe alte dueluri interesante. Super Gigi a pregătit ponturile unei noi etape din campionatul românesc.
SuperGigi, expertul în betting, a pregătit un bilet pentru a 8-a etapă din SuperLigă, unde a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost analizat este cel din prima zi, Rapid – UTA, vineri, 29 august, urmând ca analistul să ia în ordine restul partidelor până la finele rundei.
„Mi-e frică. Joc ambele marchează la meciul acesta. Îmi place ce joacă UTA, și dacă marchează, Rapid e obligată să o facă și ea. UTA arată bine, Mihalcea face o treabă bună. Mergem la Slobozia – U Cluj, unde văd la fel, ambele marchează, cu o cotă bunicică, 1,88.
Dinamo – Hermannstadt, iar un meci complicat și greu de precis. Mă voi duce tot la goluri, la sub 2,5 goluri, un meci destul de închis. FC Argeș – Metaloglobus, nu îmi este clară treaba. Voi lua un 2+, care are o cotă de 1,36.
FC Botoșani – Universitatea Craiova, iar un meci pe care îl văd cu ambele marchează. Botoșani este o echipă bunicică. CFR Cluj – FCSB, aici mă duc pe FCSB, dar X2. Luni, 1 septembrie, Csikszereda – Oțelul, merg pe goluri, ambele marchează. Csikszereda o simt că nu poate pierde toate meciurile.
Mă duc apoi la ultimul meci, Farul – Petrolul, complicat și acesta. Eu joc sub 2,5 goluri. Petrolul este o echipă, ca anul trecut, grea. Nu știi de unde să o apuci. Au jucători cu experiență și un antrenor bun. Cotă 70,00 în total!”, a spus Super Gigi la FANATIK SUPERLIGA.
Vineri, 29 august
Sâmbătă, 30 august
Duminică, 31 august
Luni, 1 septembrie