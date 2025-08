Super-Gigi, cotă de 16 din 3 meciuri în etapa de SuperLiga. Ce „joacă” la Dinamo – FCSB + pronosticurile întregii runde cu cotă 1.000!

Etapa a patra este pe cale să înceapă, iar această rundă ne va aduce o mulțime de meciuri spectaculoase, printre care Dinamo – FCSB și CFR Cluj – Universitatea Craiova. SuperGigi a oferit ponturile pentru acest weekend de fotbal românesc în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ponturile pentru etapa a patra sunt gata! Cum arată biletul cotă 16 și ce joacă SuperGigi la Dinamo – FCSB

SuperGigi a pregătit cele mai tari ponturi pentru etapa cu numărul patru din SuperLiga României. , CFR Cluj iar runda este completată de multe alte meciuri interesante.

„Cele trei meciuri ale mele sunt Dinamo – FCSB: 2 solist, cotă 2.20. Merg la Hermannstadt cu U Cluj: GG & 3+, am o cotă de 2.40 aici și mai merg la Petrolul cu UTA: X solist, cotă 3.05 și cotă totală 16. Eu am pus 200 de lei pe el, voi puneți cât vreți”, sunt selecțiile alese de SuperGigi, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

„La mine pune așa: Farul marchează cel puțin 3 goluri cu Metaloglobus, cotă 2.30. Rapid – Botoșani: X2, cotă 2.37. Mie Rapid nu mi-a spus nimic până acum, mai puțin meciul cu FC Argeș. Și la Hermannstadt cu U Cluj iau 1 solist, cotă 3.35. Total 18.26”, au fost pariurile plasate de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii.

Cum arată biletul experimental cotă 1.000! SuperGigi a pariat pe întreaga etapă

Pentru runda a patra din campionatul românesc, SuperGigi a pregătit un bilet experimental, care, în caz de câștig, poate aduce sume impresionante în buzunarele pariorilor. Pariurile au fost plasate pe toate meciurile din etapa de săptămâna aceasta, iar cota totală este 1.000:

„Acum facem un bilet pe toată SuperLiga: Petrolul – UTA: X Solist; FC Argeș – Csikszereda: Ambele marchează; Dinamo cu FCSB, 2 solist, cred că pe Dinamo poate să-i bată FCSB, în ciuda a ce se întâmplă la ei; Farul – Metaloglobus: eu merg pe GG. Ăsta e feelingul și analiza mea; Hermannstadt și U Cluj: Ambele marchează; CFR – Craiova, merg pe 2 solist.

Mi se pare ca Universitatea Craiova are un lot un pic mai permisiv decât CFR. CFR o are foarte grea cu Braga. Eu, dacă aș fi Rădoi, acum aș fructifica momentul, i-aș băga pe aceiași jucători. Unirea Slobozia – Oțelul: 2 solist, cotă bună, 2.82. La Rapid – Botoșani m-am gândit la ambele marchează, dar cred că giuleștenii vor câștiga. Biletul lui Gigi are cotă 1000. Am pus 100 de lei experimentali și luăm peste 20 de mii de euro pe el”, a fost analiza făcută de SuperGigi, la FANATIK SUPERLIGA.

