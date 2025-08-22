Etapa a 7-a din SuperLiga bate la ușă, U Cluj – Dinamo fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu UTA – Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT

Super Gigi, cotă de 16 pentru etapa de SuperLiga! Ploaie de goluri în etapa a 7-a?!

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 7-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 22 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.

SuperGigi consideră că UTA nu va pierde, iar Rapid o va învinge pe Metaloglobus: „La UTA – Unirea Slobozia luăm ‘1X’. La Metaloglobus – Rapid o să pariem ‘2 solist’, o să fie o victorie care o să se vadă bine”.

ADVERTISEMENT

Cât despre următoarele două dueluri, analistul a transmis că Botoșani va învinge, pe când „La Botoșani – Csikszereda o să luăm ‘1 solist’. Nu am văzut echipă mai slabă decât Csikszereda în SuperLiga. Nu s-au întărit deloc după ce au promovat. La U Cluj – Dinamo vom lua ‘2+’, o cotă de 1,37”.

SuperGigi vede goluri multe la primele meciuri de duminică: „Duminică avem Oțelul – CFR Cluj și o să iau ‘2+’, o cotă de 1,46. și aici. Cred că și Petrolul ar putea să marcheze aici”.

ADVERTISEMENT

Pe ultimele două dueluri, expertul în betting a pariat tot pe goluri: „FCSB – FC Argeș, acolo e același film. FCSB nu își permite să nu câștige, dar o să luăm ‘2+’, cu o cotă de 1,38. Hermannstadt – Farul e un meci frumos și vom lua și aici ‘2+’. Am făcut o cotă 16 pe etapa aceasta”.

ADVERTISEMENT

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 22 august:

Ora 19:00: UTA – Unirea Slobozia 1 – 2.12, X – 3.65, 2 – 3.60;

Ora 21:30: Metaloglobus – Rapid 1 – 7.10, X – 4.60, 2 – 1.47;

Sâmbătă, 23 august

Ora 18:45: FC Botoșani – Csikszereda 1 – 1.75, X – 3.65, 2 – 5.10;

Ora 21:30: U Cluj – Dinamo 1 – 2.25, X – 3.45, 2 – 3.25;

ADVERTISEMENT

Duminică, 24 august:

Ora 16:15: Oțelul Galați – CFR Cluj 1 – 3.75, X – 3.10, 2 – 2.22;

Ora 18:30: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 1 – 1.70, X – 3.90, 2 – 5.20;

Ora 21:30: FCSB – FC Argeș 1 – 1.72, X – 3.85, 2 – 5.00;

Luni, 25 august:

Ora 19:00: FC Hermannstadt – Farul Constanța 1 – 2.40, X – 3.15, 2 – 3.25;