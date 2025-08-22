Pariuri sportive

Super Gigi, cotă de 16 pentru etapa de SuperLiga! Ploaie de goluri în etapa a 7-a?!

SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 7-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la FCSB - FC Argeș.
FANATIK
22.08.2025 | 15:55
Super Gigi cota de 16 pentru etapa de SuperLiga Ploaie de goluri in etapa a 7a
Biletul lui SuperGigi pentru etapa 7 din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik

Etapa a 7-a din SuperLiga bate la ușă, U Cluj – Dinamo fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu UTA – Unirea Slobozia.

ADVERTISEMENT

Super Gigi, cotă de 16 pentru etapa de SuperLiga! Ploaie de goluri în etapa a 7-a?!

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 7-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 22 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.

SuperGigi consideră că UTA nu va pierde, iar Rapid o va învinge pe Metaloglobus: „La UTA – Unirea Slobozia luăm ‘1X’. La Metaloglobus – Rapid o să pariem ‘2 solist’, o să fie o victorie care o să se vadă bine”.

ADVERTISEMENT

Cât despre următoarele două dueluri, analistul a transmis că Botoșani va învinge, pe când la U Cluj – Dinamo se vor marca două goluri: „La Botoșani – Csikszereda o să luăm ‘1 solist’. Nu am văzut echipă mai slabă decât Csikszereda în SuperLiga. Nu s-au întărit deloc după ce au promovat. La U Cluj – Dinamo vom lua ‘2+’, o cotă de 1,37”.

SuperGigi vede goluri multe la primele meciuri de duminică: „Duminică avem Oțelul – CFR Cluj și o să iau ‘2+’, o cotă de 1,46. Petrolul – Universitatea Craiova este un meci de ‘2+’ și aici. Cred că și Petrolul ar putea să marcheze aici”.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Pe ultimele două dueluri, expertul în betting a pariat tot pe goluri: „FCSB – FC Argeș, acolo e același film. FCSB nu își permite să nu câștige, dar o să luăm ‘2+’, cu o cotă de 1,38. Hermannstadt – Farul e un meci frumos și vom lua și aici ‘2+’. Am făcut o cotă 16 pe etapa aceasta”.

ADVERTISEMENT
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
Digisport.ro
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 22 august:

  • Ora 19:00: UTA – Unirea Slobozia 1 – 2.12, X – 3.65, 2 – 3.60;
  • Ora 21:30: Metaloglobus – Rapid 1 – 7.10, X – 4.60, 2 – 1.47;

Sâmbătă, 23 august

  • Ora 18:45: FC Botoșani – Csikszereda 1 – 1.75, X – 3.65, 2 – 5.10;
  • Ora 21:30: U Cluj – Dinamo 1 – 2.25, X – 3.45, 2 – 3.25;
ADVERTISEMENT

Duminică, 24 august:

  • Ora 16:15: Oțelul Galați – CFR Cluj 1 – 3.75, X – 3.10, 2 – 2.22;
  • Ora 18:30: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 1 – 1.70, X – 3.90, 2 – 5.20;
  • Ora 21:30: FCSB – FC Argeș 1 – 1.72, X – 3.85, 2 – 5.00;

Luni, 25 august:

  • Ora 19:00: FC Hermannstadt – Farul Constanța 1 –  2.40, X – 3.15, 2 – 3.25;

SuperGigi, biletul pentru etapa 7 din SuperLiga

Pontul zilei de joi, 21 august, din SuperLiga. Cotă de 13.19 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 21 august, din SuperLiga. Cotă de 13.19 de la Superbet cu meciuri din etapa 7
Biletul zilei la pariuri, joi, 21 august 2025. Câștig de 812 lei cu...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 21 august 2025. Câștig de 812 lei cu fotbal
Dumitru Dragomir, pronosticuri surpriză pentru meciurile FCSB, U Craiova și CFR în Europa....
Fanatik
Dumitru Dragomir, pronosticuri surpriză pentru meciurile FCSB, U Craiova și CFR în Europa. Unde se joacă dublele
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!