Super Gigi, cotă de 16 pentru etapa de SuperLiga! Ploaie de goluri în etapa a 7-a?!

Etapa a 7-a din SuperLiga bate la ușă, U Cluj – Dinamo fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu UTA – Unirea Slobozia.
SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 7-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 22 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.
SuperGigi consideră că UTA nu va pierde, iar Rapid o va învinge pe Metaloglobus: „La UTA – Unirea Slobozia luăm ‘1X’. La Metaloglobus – Rapid o să pariem ‘2 solist’, o să fie o victorie care o să se vadă bine”.
Cât despre următoarele două dueluri, analistul a transmis că Botoșani va învinge, pe când la U Cluj – Dinamo se vor marca două goluri: „La Botoșani – Csikszereda o să luăm ‘1 solist’. Nu am văzut echipă mai slabă decât Csikszereda în SuperLiga. Nu s-au întărit deloc după ce au promovat. La U Cluj – Dinamo vom lua ‘2+’, o cotă de 1,37”.
SuperGigi vede goluri multe la primele meciuri de duminică: „Duminică avem Oțelul – CFR Cluj și o să iau ‘2+’, o cotă de 1,46. Petrolul – Universitatea Craiova este un meci de ‘2+’ și aici. Cred că și Petrolul ar putea să marcheze aici”.
Pe ultimele două dueluri, expertul în betting a pariat tot pe goluri: „FCSB – FC Argeș, acolo e același film. FCSB nu își permite să nu câștige, dar o să luăm ‘2+’, cu o cotă de 1,38. Hermannstadt – Farul e un meci frumos și vom lua și aici ‘2+’. Am făcut o cotă 16 pe etapa aceasta”.
