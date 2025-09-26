Pariuri sportive

Super Gigi, cotă de 70,00 pe etapa de SuperLiga! Pronosticul din derby-ul U Craiova – Dinamo şi “pomana weekendului” la FCSB – Oţelul

SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 11-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la Universitatea Craiova - Dinamo.
FANATIK
26.09.2025 | 15:31
Super Gigi cota de 7000 pe etapa de SuperLiga Pronosticul din derbyul U Craiova Dinamo si pomana weekendului la FCSB Otelul
Biletul lui Super Gigi pentru etapa 11 din SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik

Etapa a 11-a din SuperLiga bate la ușă, Universitatea Craiova – Dinamo fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. SuperGigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu FC Hermannstadt – FC Argeș.

Super Gigi, cotă de 70,00 pe etapa de SuperLiga

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 11-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 26 septembrie, urmând ca analistul să ia în ordine partidele. În ciuda înfrângerii cu Oțelul, SuperGigi a mizat pe victoria Universității Craiova în derby-ul cu Dinamo.

„Etapa începe la ora 18:00 cu FC Hermannstadt – FC Argeș. Hermannstadt vine pe cai mari după victoria cu Rapid. Văd acest meci a fi unul echilibrat, astfel că am luat ‘pauză sau final X’, cu o cotă de 1.61.

În meciul doi avem duelul Universitatea Craiova – Dinamo. E un derby între două echipe din fruntea clasamentului. Eu merg la această partidă pe ‘1 solist’. Cred că echipa va avea o reacție după înfrângerea cu Oțelul.

Mergem la ziua sâmbătă, la meciul UTA – Csikszereda. Din punctul meu de vedere, pariul ‘1 solist’, care are o cotă de 1.68, e pomană. Aici voi juca UTA ‘1 solist’. Csikszereda rămâne una dintre cele mai slabe echipe din campionat.

Urmează Petrolul – Rapid. Sunt două echipe suferinde, însă mai suferindă este Petrolul. Eu cred că Petrolul – Rapid este un meci de ‘X2’ sau ‘2 solist’. Eu am luat acel ‘2 solist’, care are o cotă de 2.15.

„Cota pe victoria FCSB-ului este pomana weekend-ului”

Avem Farul – Unirea Slobozia. Unirea Slobozia e o echipă destul de alunecoasă, însă meciul de la Farul e complicat. Nu mă arunc în duelul acesta și mă duc pe ‘gol marcat Farul și peste 6.5 cornere în meci’. Aici am făcut un bet-builder și am primit o cotă de 1.40.

Mergem la FCSB – Oțelul Galați. E un meci de ‘1 solist’ oricum l-ai interpreta. Chiar dacă FCSB a avut meci cu Go Ahead Eagles, Gigi Becali a spus că prioritar e campionatul. E o cotă de 1.65 pe ‘1 solist’, care e pomana weekend-ului după părerea mea.

Avem Metaloglobus – FC Botoșani. Botoșani e pe cai mari, are 19 puncte și e printre primele echipe în clasament. Aici joc ‘X2’ totuși, îmi e puțin frică de ‘2 solist’. Joc aici ‘X2’ și ‘Botoșani marchează gol’, e un bet-builder din care am făcut o cotă de 1.45.

Ultimul meci de luni este U Cluj – CFR Cluj. E un duel de care pe care și cred că se vor produce goluri și de această dată. Aici vom lua ‘GG sau 3+’, e o cotă de 1.60. Din toate cele 8 meciuri din etapa de SuperLigă am făcut o cotă de 70.00”, a transmis SuperGigi.

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 26 septembrie:

  • Ora 18:00: FC Hermannstadt – FC Argeș: „Pauză sau final X”, cotă 1.61;
  • Ora 21:00: Universitatea Craiova – Dinamo: „1 solist”, cotă 2.20;

Sâmbătă, 27 septembrie:

  • Ora 15:00: UTA – Csikszereda: „1 solist”, cotă 1.68;
  • Ora 20:30: Petrolul – Rapid: „2 solist”, cotă 2.15;

Duminică, 28 septembrie:

  • Ora 17:30: Farul – Unirea Slobozia: „Gol marcat Farul + peste 6.5 cornere în meci”, cotă 1.40;
  • Ora 20:30: FCSB – Oțelul Galați: „1 solist”, cotă 1.65;

Luni, 22 septembrie:

  • Ora 18:00: Metaloglobus – FC Botoșani: „X2 și Botoșani marchează gol”, cotă 1.45;
  • Ora 21:00: U Cluj – CFR Cluj: „GG sau peste 2.5 goluri”, cotă 1,60.

Biletul lui SuperGigi pentru etapa a 11-a din SuperLiga

