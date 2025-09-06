Super Gigi, cotă impresionantă pentru partidele din preliminariile CM! Ce pronostic a dat la Turcia – Spania

Preliminariile Cupei Mondiale din 2026 continuă în această perioadă cu etapele 5 și 6, în care , unde „tricolorii” vor căuta revanșa după . Se vor disputa multe dueluri interesante în Europa, iar Super Gigi a pregătit ponturile pentru partidele care vor avea loc sâmbătă și duminică.

Super Gigi a oferit ponturile sale pentru partidele din preliminariile CM!

Super Gigi, expertul în betting, a pregătit un bilet cu partidele care vor avea loc sâmbătă și duminică în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor. Analistul a analizat aceste dueluri, poate cel mai interesant fiind cel dintre Turcia și campioana europeană Spania, care se va disputa la Istanbul.

„Armenia – Portugalia este un meci dintr-o grupă de 4 echipe, o grupă foarte echilibrată, din care mai fac parte Irlanda și Ungaria. Într-o grupă de patru echipe nu ai voie să faci pași greșiți. Portugalia este o echipă care nu are voie să lipsească de la un Campionat Mondial, nu are cum să înceapă fără victorie în Armenia, dar să nu vă fie cu surpriză dacă armenii vor marca și ei. La acest meci, un 2 și 3+, pentru că poate marchează și armenii. La Irlanda cu Ungaria, iau egalitate măcar o repriză.

Apoi, avem în grupa noastră Austria – Cipru. Austriecii nu au voie să facă pași greșiți pe teren propriu, voi miza pe minim 3 goluri marcate de Austria. La San Marino – Bosnia pare un pom lăudat, dar nu merg cu sacul la el, merg pe total goluri Bosnia sub 4.5. Mergem apoi la Georgia – Bulgaria, merg pe 1 solist, Georgia s-a calificat la EURO și nu s-a făcut de râs.

Ce pont a oferit Super Gigi pentru partida Turcia – Spania

Apoi, avem Lituania – Olanda. Olanda e clar o echipă bună, care nu are voie să lipsească de la mondial, zic 2 și total goluri Olanda în prima repriză – peste 0.5. Avem Macedonia de Nord – Liechtenstein. Macedonia de Nord cred că marchează minim trei goluri în acest meci. Avem apoi un Luxemburg – Slovacia, la acest meci zic X2 și total goluri Slovacia – peste 0.5.

Duminică, de la ora 21:45 avem un meci foarte frumos, Germania – Irlanda de Nord. Bate Germania și minim două goluri marcate de nemți. Trecem la Turcia – Spania. Probabil va fi o sărbătoare la Istanbul, dar nu joacă tribunele, Spania este în altă ligă și zic 2 solist.

La Belgia – Kazahstan zic un 1 și 3+, nu mă arunc la mai mult. Polonia are o grupă foarte grea, e o echipă în scădere, cred că va avea un meci greu cu Finlanda, am ales minim 2 goluri și marchează Polonia”, a afirmat Super Gigi la FANATIK SUPERLIGA.

Cotele la pariuri alese de Super Gigi pentru partidele din preliminariile Cupei Mondiale

Sâmbătă, 6 septembrie

Ora 19:00: Armenia – Portugalia: „2 și total goluri: peste 2.5” – cotă 1.41

Ora 21:45: Austria – Cipru: „Total goluri Austria: peste 2.5” – cotă 1.41

Ora 21:45: Irlanda – Ungaria: „Câștigă oricare repriză: egalitate” – cotă 1.37

Ora 21:45: San Marino – Bosnia: „Total goluri Bosnia: sub 4.5” – cotă 1.18

Duminică, 7 septembrie

Ora 16:00: Georgia – Bulgaria: „1 solist” – cotă 1.42

Ora 19:00: Lituania – Olanda: „2 și total goluri Olanda în prima repriză: peste 0.5” – cotă 1.31

Ora 19:00: Macedonia de Nord – Liechtenstein: „Total goluri Macedonia de Nord: peste 2.5” – cotă 1.43

Ora 21:45: Belgia – Kazahstan – „1 și peste 2.5 goluri” – cotă 1.35

Ora 21:45: Germania – Irlanda de Nord – „1 și total goluri Germania: peste 1.5” – cotă 1.26

Ora 21:45: Luxemburg – Slovacia – „X2 și total goluri Slovacia: peste 0.5” – cotă 1.45

Ora 21:45: Polonia – Finlanda – „Total goluri: peste 1.5 și total goluri Polonia: peste 0.5” – cotă 1.45

Ora 21:45: Turcia – Spania – „2 solist” – cotă 1.57