Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga. Pronosticuri tari la Dinamo – UTA și Rapid – FCSB

Etapa a 6-a din SuperLiga bate la ușă, Rapid – FCSB fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu Unirea Slobozia – Metaglobus.

Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 6-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 15 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.

Expertul în Betting a mixat pe : „Merg pe Unirea Slobozia – Metaloglobus cu ‘X solist’. Avem Dinamo – UTA, meci pe care îl văd tot cu ‘X solist’”.

Cât despre următoarele două dueluri, SuperGigi a transmis că va paria „X” la Petrolul – FC Hermannstadt și „2 solist” la meciul Craiovei: „Văd ‘X solist’ și la Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt. Luăm ‘2 solist’ la Csikszereda – Universitatea Craiova”.

„La Rapid – FCSB vom lua 1 solist”

Analistul a ajuns și la meciurile de duminică, 17 august, și va paria „X2” la CFR Cluj – FC Botoșani și : „La CFR Cluj – FC Botoșani e jale, e meci greu. O să joc ‘X2’. La Rapid – FCSB vom lua ‘1 solist’ duminică”.

Ziua de luni este una tot de „X” în viziunea lui SuperGigi: „Meciul FC Argeș – Oțelul îl văd, din nou, ‘X solist’. La Farul Constanța – Universitatea Cluj vom merge tot pe ‘X solist’”.

Cota totală este de 5.545: „Avem o cotă de 5.545 în total. ‘X’ la Slobozia, ‘X’ la Dinamo, ‘X’ la Petrolul – Hermannstadt, Craiova bate la Csikszereda, ‘X2’ la Botoșani cu CFR, Rapid o bate pe FCSB, ‘X’ la Argeș – Oțelul și ‘X’ la Farul – U Cluj. E etapă de X, biletul de X”.

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 15 august:

Ora 19:00: Unirea Slobozia – Metaloblogus 1 – 1.65, X – 3.85, 2 – 5.50;

Ora 21:30: Dinamo – UTA 1 – 2.02, X – 3.55, 2 – 4.10;

Sâmbătă, 16 august

Ora 21:30: Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1 – 2.40, X – 3.15, 2 – 3.30;

Duminică, 17 august:

Ora 16:15: Csikszereda – Universitatea Craiova 1 – 4.05, X – 3.50, 2 – 1,98;

Ora 18:30: CFR Cluj – FC Botoșani 1 – 1.62, X – 3.85, 2 – 6.10;

Ora 21:30: Rapid – FCSB 1 – 2.45, X – 3.35, 2 – 3.00;

Luni, 18 august:

Ora 19:00: Oțelul Galați – FC Argeș 1 – 2.35, X – 3.25, 2 – 3.25;

Ora 21:30: Farul Constanța – U Cluj 1 – 2.77, X – 3.30, 2 – 2.65.