Pariuri sportive

Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga. Pronosticuri tari la Dinamo – UTA și Rapid – FCSB

SuperGigi a oferit în direct la FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru a 6-a etapă din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la Rapid - FCSB
FANATIK
15.08.2025 | 15:09
SuperGigi ploaie de Xuri la o cota totala de 5545 in etapa de SuperLiga Pronosticuri tari la Dinamo UTA si Rapid FCSB
SuperGigi și-a făcut biletul pentru etapa cu numărul 6 din SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik

Etapa a 6-a din SuperLiga bate la ușă, Rapid – FCSB fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu Unirea Slobozia – Metaglobus.

ADVERTISEMENT

Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga

SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 6-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 15 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.

Expertul în Betting a mixat pe „X solist” meciurile de vineri, 15 august: „Merg pe Unirea Slobozia – Metaloglobus cu ‘X solist’. Avem Dinamo – UTA, meci pe care îl văd tot cu ‘X solist’”. 

ADVERTISEMENT

Cât despre următoarele două dueluri, SuperGigi a transmis că va paria „X” la Petrolul – FC Hermannstadt și „2 solist” la meciul Craiovei: „Văd ‘X solist’ și la Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt. Luăm ‘2 solist’ la Csikszereda – Universitatea Craiova”.

„La Rapid – FCSB vom lua 1 solist”

Analistul a ajuns și la meciurile de duminică, 17 august, și va paria „X2” la CFR Cluj – FC Botoșani și „1 solist” în Rapid – FCSB: „La CFR Cluj – FC Botoșani e jale, e meci greu. O să joc ‘X2’. La Rapid – FCSB vom lua ‘1 solist’ duminică”.

ADVERTISEMENT
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Digi24.ro
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat

Ziua de luni este una tot de „X” în viziunea lui SuperGigi: „Meciul FC Argeș – Oțelul îl văd, din nou, ‘X solist’. La Farul Constanța – Universitatea Cluj vom merge tot pe ‘X solist’”.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de Poliția Bacău, după
Digisport.ro
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României

Cota totală este de 5.545: „Avem o cotă de 5.545 în total. ‘X’ la Slobozia, ‘X’ la Dinamo, ‘X’ la Petrolul – Hermannstadt, Craiova bate la Csikszereda, ‘X2’ la Botoșani cu CFR, Rapid o bate pe FCSB, ‘X’ la Argeș – Oțelul și ‘X’ la Farul – U Cluj. E etapă de X, biletul de X”.

ADVERTISEMENT

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 15 august:

  • Ora 19:00: Unirea Slobozia – Metaloblogus 1 – 1.65, X – 3.85, 2 – 5.50;
  • Ora 21:30: Dinamo – UTA 1 – 2.02, X – 3.55, 2 – 4.10;

Sâmbătă, 16 august

  • Ora 21:30: Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt 1 – 2.40, X – 3.15, 2 – 3.30;

Duminică, 17 august:

  • Ora 16:15: Csikszereda – Universitatea Craiova 1 – 4.05, X – 3.50, 2 – 1,98;
  • Ora 18:30: CFR Cluj – FC Botoșani 1 – 1.62, X – 3.85, 2 – 6.10;
  • Ora 21:30: Rapid – FCSB 1 – 2.45, X – 3.35, 2 – 3.00;

Luni, 18 august:

  • Ora 19:00: Oțelul Galați – FC Argeș 1 – 2.35, X – 3.25, 2 – 3.25;
  • Ora 21:30: Farul Constanța – U Cluj  1 – 2.77, X – 3.30, 2 – 2.65.

Biletul etapei 6 făcut de SuperGigi

Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Cota de 11.57 de la...
Fanatik
Pontul zilei de joi, 14 august, din SuperLiga. Cota de 11.57 de la Superbet cu meciuri din etapa 6
Biletul zilei la pariuri, joi, 14 august 2025. Câștig de 391 de lei...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, joi, 14 august 2025. Câștig de 391 de lei cu fotbal
Mitică Dragomir, pronosticuri bombă pentru etapa din week-end. Două „semne” la Rapid –...
Fanatik
Mitică Dragomir, pronosticuri bombă pentru etapa din week-end. Două „semne” la Rapid – FCSB!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o...
iamsport.ro
Dan Alexa a rămas perplex! Ce făcea Tamaș la 9 dimineața după o noapte de beție: 'Bă, ești nebun?!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!