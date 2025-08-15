Super-Gigi, ploaie de „X”-uri la o cotă totală de 5.545 în etapa de SuperLiga. Pronosticuri tari la Dinamo – UTA și Rapid – FCSB

Etapa a 6-a din SuperLiga bate la ușă, Rapid – FCSB fiind capul de afiș, însă și restul duelurilor sunt extrem de interesante. Super Gigi a pregătit ponturile rundei care va începe cu Unirea Slobozia – Metaglobus.
SuperGigi a pregătit un bilet pentru a 6-a etapă din SuperLigă. Expertul în betting a oferit ponturi pentru toate meciurile. Primul duel care a fost vizualizat este cel din prima zi, vineri, 15 august, urmând ca analistul să ia în ordine partidele.
Expertul în Betting a mixat pe „X solist” meciurile de vineri, 15 august: „Merg pe Unirea Slobozia – Metaloglobus cu ‘X solist’. Avem Dinamo – UTA, meci pe care îl văd tot cu ‘X solist’”.
Cât despre următoarele două dueluri, SuperGigi a transmis că va paria „X” la Petrolul – FC Hermannstadt și „2 solist” la meciul Craiovei: „Văd ‘X solist’ și la Petrolul Ploiești – FC Hermannstadt. Luăm ‘2 solist’ la Csikszereda – Universitatea Craiova”.
Analistul a ajuns și la meciurile de duminică, 17 august, și va paria „X2” la CFR Cluj – FC Botoșani și „1 solist” în Rapid – FCSB: „La CFR Cluj – FC Botoșani e jale, e meci greu. O să joc ‘X2’. La Rapid – FCSB vom lua ‘1 solist’ duminică”.
Ziua de luni este una tot de „X” în viziunea lui SuperGigi: „Meciul FC Argeș – Oțelul îl văd, din nou, ‘X solist’. La Farul Constanța – Universitatea Cluj vom merge tot pe ‘X solist’”.
Cota totală este de 5.545: „Avem o cotă de 5.545 în total. ‘X’ la Slobozia, ‘X’ la Dinamo, ‘X’ la Petrolul – Hermannstadt, Craiova bate la Csikszereda, ‘X2’ la Botoșani cu CFR, Rapid o bate pe FCSB, ‘X’ la Argeș – Oțelul și ‘X’ la Farul – U Cluj. E etapă de X, biletul de X”.
Vineri, 15 august:
Sâmbătă, 16 august
Duminică, 17 august:
Luni, 18 august: