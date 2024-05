Super Gigi, ponturi de cotă 1000 la barajele din SuperLiga. Bomba de la meciul de adio al Generației de Aur

FC Botoșani și Dinamo se luptă în barajele din SuperLiga cu CS Mioveni și Csikszereda. Urmează returul pentru formațiile care își doresc un loc în primul eșalon, însă grupările din Liga 1 au un avantaj din victoriile reușite în tur.

Super Gigi, ponturi de cotă 1000 la barajele din SuperLiga

Renumitul Gigi Stancu s-a întors cu forțe proaspete, dar mai ales cu un bilet cu șanse reale de câștig la FANATIK SUPERLIGA. Tipsterul a dat pronosticuri pentru barajele din SuperLiga și a strâns o cotă de 1000.

Pe lângă duelurile de la baraj, Super Gigi a oferit pronosticuri și pentru câteva dueluri importante din străinătate, la partida pentru un loc în Europa dintre Universitatea Craiova și U Cluj, dar și pentru .

“Începem cu CS Mioveni – FC Botoșani, pentru că e primul meci. Eu cred că victoriile din tur, care și așa erau favorite, au simplificat destul de mult ecuația.

Teoretic, ar trebui să iasă niște victorii ale acestora ceva mai ușoare decât în tur. Așadar, cred că Botoșani și Dinamo ar trebui să bată în returul de baraj. Au cote bune și la X2. Cine are să joace mai safe, X2 e OK, pentru că Botoșani are un 2.10. Dinamo are în jur de 2. Cu X2 nu pierzi bonusul și poți juca așa.

Dar echipele din liga secundă trebuie să riște și ele, pentru că nu mai au ce să piardă. Atât Dinamo, cât și Botoșani sunt echipe de contraatac și dacă te-au prins ți-au dat gol și te-au bătut. E și diferență de valoare și de pregătire fizică între echipe. Așadar, la Mioveni – Botoșani eu joc 2 solist.

La Csikszereda – Dinamo sunt și mai sigur pe 2 solist, pentru că a fost 2-0 în tur. Dinamo cred că va zburda pe teren și cred că le vor intra toate. Cota e 1.95″.

Bomba de la meciul de adio al Generației de Aur

“Mâine este haos pe Arena Națională, este un meci foarte tare. Se retrage Generația de Aur. Am vorbit cu câțiva jucători și chiar dacă au făcut ei niște antrenamente, se vede vârsta. Nu s-a acceptat ca din echipa lor să facă parte niște fotbaliști gen Chivu, Mutu sau Rădoi ca să se echilibreze lucrurile.

Ar fi frumos ca această echipă să nu piardă în ultimul meci, dar acolo avem jucători care s-au retras acum 2-3 sau 4 ani și care arată țiplă. Însă, au și ei excepțiile lor. La noi arată bine fizic Belo, Gică Popescu, Adi Ilie, Viorel Moldovan, Răducioiu și Gâlcă.

Eu pun la acest meci 2 solist. Am prins o cotă de 4.20, acum cred că e puțin mai jos. Generația de Aur are la 1 solist o cotă de 1.80 – 1.90. Asta pentru că joacă acasă în fața a 55.000 de oameni. Eu zic că vor avea un meci foarte greu”.

“M-aș mira să fie o surpriză la Universitatea Craiova – U Cluj”

“ văd 1 solist. M-aș mira să fie o surpriză aici. U Cluj a bătut la Galați, dar nu mi-a plăcut cum a arătat. Ca formă continuă stingerea după ce a ratat calificarea în play-off. A avut un play-out oscilant și nu mă încântă.

Lotul lor este în reconstrucție, pentru că sunt câțiva jucători care știu că vor pleca. Am înțeles că la U Cluj se vor investi bani și vor veni jucători mai buni. Universitatea Craiova îmi place cum arată. Costel Gâlcă le-a dat un tonus bun și nu cred că U Cluj le va pune probleme.

Eu am ajuns la cota aceasta de 1000, pentru că am combinat cu 2 la Generația de Aur, cu X la Leeds – Southampton, e finala play-off-ului în Championship. Este un meci mare pe Wembley. Va fi un meci echilibrat.

Am mai pus Empoli – AS Roma 2 solist și are cotă de 1.90. Roma are motiv să bată, pentru că dacă Atalanta, care a câștigat Europa League, termină pe 5, Serie A va avea și locul 6 care va duce în Champions League. Iar Empoli cu victorie se salvează. Însă, în contextul ăsta, Roma are pentru ce să tragă. 3.75 cota la acest meci.

Și mai am la Girona cu Granada, Dovbyk marcator. E la 2 goluri să îl egaleze pe Sorloth care a înscris 4 la ultimul meci și Girona cred că o să bată”, este biletul lui Super Gigi, pe care l-a făcut la FANATIK SUPERLIGA.

Biletul lui Super Gigi cu ponturi de cotă 1000

Mioveni – Botoșani: 2 solist; Cotă: 2.10;

Generația de Aur – World Star: 2 solist; Cotă: 4.20;

Universitatea Craiova – U Cluj: 1 solist; Cotă: 2.00;

Csikszereda – Dinamo: X solist; Cotă: 3,00;

Leeds – Southampton: X solist; Cotă: 3.30;

Empoli – AS Roma: 2 solist; Cotă: 3.75;

Girona – Granada: înscrie 2+ Dovbyk; Cotă: 1.95;

Cotă totală: 1000.33

PONTURI DE COTĂ 1000 CU SUPER GIGI