Pariuri sportive

Super-Gigi, pronosticuri tari la Slobozia – Dinamo și derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Cotă de 197 pe etapa de SuperLiga

SuperGigi a oferit în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ponturile sale pentru runda a 12-a din SuperLiga. Ce pronostic a oferit expertul în betting la derby-ul FCSB - Universitatea Craiova.
FANATIK
03.10.2025 | 16:01
SuperGigi pronosticuri tari la Slobozia Dinamo si derbyul FCSB Universitatea Craiova Cota de 197 pe etapa de SuperLiga
Biletul lui Super Gigi pentru etapa 12 din SuperLiga. FOTO: colaj Fanatik

Etapa a 12-a din Superligă are loc în acest weekend, iar capul de afiș este derby-ul dintre FCSB și Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. Super-Gigi a pregătit ponturile pentru runda care va debuta vineri seară, cu partida dintre Unirea Slobozia și Dinamo.

Super-Gigi, cotă de 197 pe etapa a 12-a din Superliga!

În direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Super-Gigi a construit un bilet incredibil din cele 8 partide care se vor disputa în etapa a 12-a, cota finală fiind de 197. „Mâine avem Csikszereda cu U Cluj, pe care îl joc ‘2 solist’, clar, deși Csikszereda face o surpriză la UTA și ne cam scoate de pe niște bilete. Cred că U Cluj e o echipă mult mai bună, care trebuie să fie și în acest an în preajma play-off-ului. Cota este foarte bună, 1.88.

Apoi, avem FC Argeș cu Petrolul, ‘1 solist’, dacă e să o iei după formă, după moment, după atitudinea echipelor. Petrolul mi se pare o echipă care n-are loc în acest an de Metaloglobus și Csikszereda să cadă. La 2.07 ar trebui să fie pomană, cota este foarte valoroasă. Apoi, avem Rapid – Farul, un meci de care îmi e frică, joc ‘Ambele marchează’ (n.r. cotă 1.68).

SuperGigi, pronostic tare pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova

CFR – Hermannstadt, joc ‘1 solist’ (n.r. cotă 1.68), trebuie să își revină și CFR-ul, nu se poate. Nu are echipă rea, mi-a plăcut pe alocuri cu U Cluj. Hermannstadt e limitată, bate în Giulești iar apoi pierde acasă. Apoi, avem meciul cel mai important al etapei, care trebuie să însemne fie o revenire a FCSB-ului, fie o confirmare că Craiova este favorita numărul 1 la titlu.

Eu văd un egal. Merg pe ‘X solist’, e cotă mare, 3.40. Eu cred că e un rezultat cu care nu s-ar supăra niciuna dintre cele două echipe, mai ales în contextul meciurilor din Conference League și Europa League. Dacă scapă ambele de acest meci cu un egal, ar fi ok. 

Oțelul – Metaloglobus iarăși e un meci complicat. Merg pe mâna ta (n.r. Horia Ivanovici), 1 solist (n.r. cotă 1.53). Se duce aura asta a lui Gyuszi Balint și a Oțelului dacă nu bate pe Metaloglobus. Apoi, avem un Botoșani cu UTA, un meci frumos. Merge tot ‘Ambele marchează’, cota 1.80. Iau ‘GG’ și la Unirea Slobozia cu Dinamo, cota 1.92. Avem o cotă totală de 197”, a afirmat Super-Gigi la FANATIK SUPERLIGA.

Programul complet al etapei și cotele la pariuri

Vineri, 3 octombrie 2025

  • Ora 20:30 Unirea Slobozia – Dinamo: „Ambele marchează” – cotă 1.92

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

  • Ora 15:00 FK Csikszereda – U Cluj: „2 solist” – cotă 1.88
  • Ora 17:30 FC Argeș – Petrolul Ploiești: „1 solist” – cotă 2.07
  • Ora 20:30 Rapid – Farul Constanța: „Ambele marchează” – cotă 1.68

Duminică, 5 octombrie 2025

  • Ora 15:00 CFR Cluj – Hermannstadt: „1 solist” – cotă 1.68
  • Ora 20:30 FCSB – Universitatea Craiova: „X solist” – cotă 3.40
Luni, 6 octombrie 2025

  • Ora 17:30 Oțelul Galați – Metaloglobus: „1 solist” – cotă 1.53
  • Ora 20:30 FC Botoșani – UTA: „Ambele marchează” – cotă 1.80

Biletul lui Super-Gigi pentru etapa 12 din Superliga

