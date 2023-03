Super-Gigi vă umple de bani. Cum puteți da lovitura în week-end cu super-pariurile de la UTA – FCSB și Petrolul – Universitatea Craiova

Super-Gigi a venit cu pronosticurile . Mai jos aveţi cele mai tari pariuri pentru cele opt meciuri ale etapei din weeekend din SuperLiga.

Super-Gigi vă bagă banii în buzunar! Cele mai tari cote pentru etapa din SuperLiga

Cota totală a biletului este 869.00, . La cota totală se adaugă şi superbonusul oferit de Superbet, care vă rotunjeşte câştigurile: „Vineri avem un singur meci, U Cluj – Farul Constanța. Aș vrea să remarc faptul că Farul continuă să aibă niște cote foarte, foarte bune și acasă și în deplasare, parcă nu am crede în ea. Cu Sepsi acasă și cu UTA în deplasare a avut iar niște cote mari și au ieșit lejer.

ADVERTISEMENT

Acum suntem în același registru, cotă 2.20 victorie pentru Farul la U Cluj. În regulă, U Cluj cu ceva întăriri în ultima perioadă, a jucat un pic mai bine în precedentele meciuri, dar Farul nu cred că va pierde, iar 2.20-ul ăsta permite și un X2 decent. Eu vreau să joc 2 solist.

Apoi avem Craiova domnului Mititelu cu Botoșani. Avem 1 solist zic eu. Botoșaniul ați văzut-o, a jucat foarte bine cu Rapid, pe alocuri chiar electrizant, îmbietor, dar tot n-a luat niciun punct. Nu prea mai are ce să tragă, deși e clar că trebuie să mergi în play-out cu multe puncte, ca să ai cât mai puține emoții. Craiova trebuie să câștige acest meci și cred că va și reuși pentru că are această șansă la play-off. Merg iar 1 solist, o cotă iar foarte bună, pentru gazde: 2.00”.

ADVERTISEMENT

Super-Gigi nu le dă nicio șansă celor de la Hermannstadt în Giulești: „Una dintre cele mai slabe echipe din campionat”

„Rapid – Hermannstadt în Giulești: 1 solist. Hermannstadt mi se pare că suferă foarte mult și după Petrolul poate este una dintre cele mai slabe echipe din campionat în momentul ăsta ca formă. Au avut momente foarte bune, dar acum sunt în picaj.

Cred că Rapid va câștiga acest meci și are șansă să rămână acolo cu puncte bune, în spatele Farului, CFR-ului și FCSB-ului, dar foarte, foarte aproape de ele după înjumătățire, când se poate întâmpla orice. Practic pot spera la titlu și le trebuie o victorie cu Hermannstadt pentru asta și eu cred că o vor obține.

ADVERTISEMENT

Duminică avem CS Mioveni – Chindia. N-am jucat niciun X până acum și aș vrea să-l joc aici. Parcă și cota o cere. Cotă de 3.00 la X și pariorii știu că acolo unde scade spre 3, e cel mai probabil rezultat.

Pronosticurile lui Super-Gigi pentru Petrolul – Universitatea Craiova și UTA – FCSB

Petrolul – Universitatea Craiova. Din nou o cotă foarte mare pentru olteni, care sunt în play-off teoretic, dar și ei trebuie să încerce să scurteze distanța față de cele din fața lor pentru că au totuși șanse la locul trei, la un loc de cupă europeană și nu e de ici de acolo un loc de Conference League.

ADVERTISEMENT

Cota e bună. Aspectul de luat în calcul este terenul foarte, foarte prost de la Ploiești, unde nu prea poți să joci fotbal, dar totuși eu cred că Universitatea Craiova va câștiga la această cotă de 2.40. Eu iau 2 solist, dar merge și X2. La 2.40 e o cotă bună 100% și la X2.

ADVERTISEMENT

UTA – FCSB. UTA, foarte bine a jucat la CFR. Sigur, a pierdut cu om în plus pe final, dar mie mi s-a părut că i-a făcut mult să sufere pe băieții lui Dan Petrescu. Cota asta de 2.00 e puțin înșelătoare. Eu o să o joc. Îmi place FCSB-ul, îmi place ce joacă, dar cred că e grea. Luați X2, luați prudență la acest meci. Eu cred că o să câștige FCSB-ul, dar greu! La fel cum a câștigat și CFR-ul.

Cote excelente și la Voluntari – FC Argeș și Sepsi – CFR Cluj

Luni avem ultimele două meciuri din rundă. Voluntari – FC Argeș. Mai joc un X aici și deși cota ar cere-o la Sepsi – CFR, eu joc 2 solist. Deja se ascute treaba și orice pas greșit poate să coste foarte, foarte mult în ecuația titlului. Și atunci cred că CFR, cu constanța care o caracterizează, va câștiga și acest meci.

Am jucat solist toate cele opt meciuri din această rundă și am făcut o cotă de 869. O s-o plasez pe o sumă decentă de 20 de lei. Voi puteți paria și pe mai mult și pe mai puțin. Luați-o ca ghidaj. Dacă m-ați simțit ezitant la UTA – FCSB, puteți să îl lăsați pe afară, dacă nici vouă nu inspiră la fel de multă încredere”, a concluzionat Super-Gigi, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cea mai bună veste a începutului de primăvară! Fanatik SuperLiga, emisiunea celor mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE de la ora 10:30 pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .