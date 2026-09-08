Super-golul lui Răzvan Marin face înconjurul Europei! Reacțiile presei internaționale după bijuteria din Champions League: „Gol mitic!”

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Răzvan Marin a deschis scorul pentru AEK Atena în meciul cu LASK Linz, cu o bijuterie de gol. Mijlocașul a executat impecabil o lovitură liberă în minutul 21 al partidei, reușind să trimită mingea în vinclu, „la păianjen”, fără nicio șansă pentru portarul lui LASK Linz, Lukas Jungwirth.

Răzvan Marin a impresionat pe toată lumea cu reușita sa din AEK Atena – LASK Linz

AEK Atena s-a întors în Champions League după șapte sezoane de absență, iar golul lui Răzvan Marin pare cadoul perfect pentru fanii echipei. Reușita va face înconjurul lumii în această seară și, cu siguranță, va fi o amintire plăcută pentru fani.

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Inclusiv UEFA a remarcat „bijuteria” lui Marin. pe partea stângă. Cinci oameni sunt în zid, dar românul trimite mingea pe lângă ei și pe peste portarul Lukas Jungwirth și nimerește colțul din dreapta sus”, au scris cei de la UEFA.com.

Mult mai entuziasmați au fost reprezentanții presei din Grecia. „Ce a marcat Marin? Un gol care va face înconjurul lumii în această seară, dar va fi discutat și de fanii AEK mulți ani de acum înainte. Un gol magic și un început foarte bun pentru „Două Capete””, a scris Gazzetta.gr.

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Răzvan Marin opening Freekick goal for AEK Athens against LASK 🎯 — Big Chief (@Bigchief254)

Jurnaliștii din Grecia sunt la picioarele lui Răzvan Marin și laudă reușita fotbalistului român

Între timp, Sport24 a titrat: „ din lovitură liberă”. Grecii spun că Răzvan Marin a demonstrat încă o dată că este „maestrul fazelor fixe” și compară execuția mijlocașului român cu una „dintr-un joc pe PlayStation”.

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Jurnaliștii de la Sport FM au mers și mai departe și au titrat: „Gol mitic al lui Marin! A semnat revenirea lui AEK în Champions League”. Și aici, jurnaliștii insistă asupra execuției extraordinare din lovitură liberă. De altfel, marcă înregistrată Răzvan Marin.

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Între timp, Newsit vorbește despre „execuția teribilă a lui Marin”, în timp ce Parapolitika numește reușita românului un „gol-poem”. Cotat la 4 milioane de euro, Răzvan Marin a bifat până acum 10 goluri și 15 pase de gol pentru AEK Atena în toate competițiile.