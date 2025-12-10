„Super gripa” care face ravagii în Europa, așteptată și în România. Poate vaccinul actual să acopere tulpina care se răspândește rapid? Ce spun medicii

ADVERTISEMENT

Europa se luptă împotriva unei „super gripe”, așa cum a devenit cunoscută. H3N2 este un tip de virus gripal de tip A, ce deja a închis mai multe școli în Marea Britanie. „Subclasa K” a acestuia este o variantă detectată abia recent, a apărut spre finalul sezonului gripal din emisfera sudică și a început să se răspândească evident din 2025. Nici Spania și Franța nu au scăpat de epidemie, iar oamenii sunt tot mai îngrijorați. Ne apără vaccinul antigripal din România de această variantă? Ce spun medicii.

Gripa care face ravagii în Europa, așteptată și în România. Ce spun medicii

Europa se confruntă cu un val de îmbolnăviri. O nouă mutație a tulpinii de gripă A face deja ravagii în Marea Britanie. „Subclada K” este o formă mutantă a virusului gripal A(H3N2) care a provocat o creștere rapidă a numărului de cazuri. Autoritățile au luat măsuri imediate, astfel că unele școli au fost forțate să se închidă. Sistemul Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie solicită revenirea la purtarea măștilor în spitale, potrivit .

ADVERTISEMENT

Specialiștii se așteaptă ca această tulpină să ajungă și în România. Cunoscutul medic infecționist Adrian Marinescu a declarat, pentru FANATIK, faptul că va fi un număr mare de în luna decembrie, dar nu scăpăm nici în următoarele două luni.

„Ne așteptăm ca în decembrie și în următoarele două luni să avem un număr mai mare de cazuri de gripă. Virusurile gripale, în momentul în care stau în circulație, ele suferă mutații. Unele sunt mai importante, altele joacă un rol mai mic. În această situație, este de discutat și analizat creșterea destul de mare pentru cazurile de gripă si într-un timp relativ scurt. Este vorba de un virus gripal care se transmite foarte ușor”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

ADVERTISEMENT

În același timp, el avertizează faptul că în contextul în care este vorba despre o „gripă intens contagioasă, există riscul sa ai focare si un număr mare de cazuri într-un interval scurt”.

ADVERTISEMENT

„În momentul în care ai o variantă virală, ea va ajunge peste tot. Virusul nu are nevoie de pașaport pentru a trece granița. Trebuie să ne așteptăm ca în momentul în care țări din Europa au multe cazuri cu o anumită variantă virală, această variantă va fi și în România”, a mai precizat doctor Adrian Marinescu, pentru FANATIK.

Vaccinul antigripal disponibil în România acoperă noua mutație?

După ce această variantă a H3N2 s-a răspândit cu repeziciune, a apărut și o primă întrebare: Vaccinul antigripal actual acoperă sau nu această variantă? Medicul Adrian Marinescu a declarat faptul că, momentan, se analizează această chestiune, însă este mult prea devreme să putem da un verdict.

ADVERTISEMENT

„Se ia în discuție și se analizează dacă vaccinarea existentă antigripală acoperă sau nu această variantă. Deocamdată e la nivel de discuție, nu se poate trage o concluzie, e mult prea repede. Oricum, dacă ai o populație care nu e protejată prin vaccinare, din start nu intră în discuție această analiză”, a mai declarat Marinescu.

Tot acesta menționează faptul că au șanse mai mici de îmbolnăvire, iar în cazul în care se întâmplă, simptomele sunt mai ușoare și nu apar complicații. În același timp, doctor Adrian Marinescu a punctat că dacă vor fi cazuri înregistrate la persoane vaccinate, „atunci sigur ca e o discuție și se poate trage o concluzie. Până atunci e doar la nivel de analiză și observațional”.

„Rămâne de văzut în ce măsură virusurile gripale, care vor fi în circulație, vor determina un număr foarte mare de cazuri pentru că vor fi, într-adevăr, cu o contagiozitate crescută și dacă, într-adevăr, e o problemă legată de vaccinare. Sunt lucruri pe care le vom avea ca răspuns ceva mai târziu”, a mai punctat Marinescu.

Când se atinge numărul maxim de îmbolnăviri și cum se manifestă noua mutație

Numărul maxim de îmbolnăviri este așteptat să fie înregistrat în această lună. Totuși, nu scăpăm de pericol nici la începutul anului 2026.

„La începutul lunii septembrie am avut cazuri de gripă în România și spuneam atunci că e puțin mai devreme decât ne-am fi așteptat. Acum, în decembrie, deja mă aștept să am o intensitate care să se ducă spre maxim. În general, finalul de an și prima lună din anul următor sunt punctele de maximă intensitate”, a mai spus Marinescu.

Cât despre simptome, cunoscutul medic Adrian Marinescu a menționat că și la acest capitol mai avem puțin de așteptat pentru a putea trage o concluzie clară. Cu toate acestea, întregul organism poate suferi și pot apărea și complicații.

„Ca să pot să-mi dau seama dacă sunt anumite particularități trebuie să treacă ceva vreme, în așa fel încât să pot trage o concluzie. Deocamdată nu se poate spune. Oamenii au o simptomatologie care poate fi respiratorie, digestivă, în general gripa este o boală a întregului organism. Poți să ai o simptomatologie cu o paleta largă, poți să ai complicații. E foarte greu să tragi o concluzie deocamdată”, a mai explicat medicul pentru FANATIK.

Măsuri de prevenție și cum ar trebui să procedăm după apariția simptomelor

Medicul Adrian Marinescu a pus ca primă măsură de prevenție vaccinarea. De asemenea, a menționat, în contextul în care mai multe școli din Marea Britanie au fost închise din cauza numărului de cazuri, faptul cei mici nu ar trebui să meargă la școală sau grădiniță dacă prezintă simptome, deoarece „transmiterea în lanț poate sa duca la apariția unor focare”. El a mai explicat că măsurile de prevenție sunt cele obișnuite, precizate chiar în timpul pandemiei de Covid.

În cazul îmbolnăvirii, cei care ar trebui să se prezinte, de urgență, la Unitatea de Primiri Urgențe sunt copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu boli cronice. Marinescu a subliniat că în cazul în care nu este o urgență, se recomandă să se ia legătura cu medicul de familie.

„În momentul în care cineva are o urgență, că e un copil mic, că e o persoană în vârstă, că e cineva cu boli cronice, în aceste situații sigur că trebuie o evaluare rapidă la cel mai apropiat spital cu cameră de gardă. Pe de altă parte, nu mă duc, daca nu am o urgență, din primul moment la camera de gardă, pentru că există riscul să fie timpi mari de așteptare și mai bine iau legătura cu medicul de familie”, a mai explicat, pentru FANATIK, medicul Adrian Marinescu.