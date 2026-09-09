Sport

Super investeşte în AI pentru protecţia jucătorilor. Introduce o tehnologie care identifică din timp riscurile asociate jocurilor de noroc

Super Technologies implementează tehnologia GameScanner, dezvoltată de Mindway AI, pentru a identifica din timp comportamentele de risc și a proteja jucătorii de pe toate piețele în care operează.
Daniel Spătaru
09.09.2026 | 12:18
Super investeste in AI pentru protectia jucatorilor Introduce o tehnologie care identifica din timp riscurile asociate jocurilor de noroc
SPECIAL FANATIK
Super Technologies şi Mindway AI au semnat un parteneriat pentru jocul responsabil Foto: Super
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Jocul responsabil a fost dintotdeauna o prioritate pentru Super Technologies, iar compania tocmai a făcut una dintre cele mai importante investiţii în protecţia şi siguranţa jucătorilor. Un parteneriat cu compania daneză Mindway AI îi permite Super să adopte o tehnologie bazată pe inteligenţă artificială şi neuroştiinţă capabilă să identifice din timp comportamentele de risc asociate jocurilor de noroc.

GameScanner, tehnologia care detectează din timp comportamentele de risc

Mindway AI este un furnizor danez de soluții bazate pe inteligență artificială pentru asigurarea jocului responsabil, iar în cadrul parteneriatului cu Super compania cu capital românesc va putea integra pe toate platformele sale tehnologia inovatoare GameScanner, dezvoltată de nordici, pentru detectarea şi monitorizarea comportamentelor de risc.

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„La Super, grija față de clienți înseamnă să fim proactivi și să căutăm permanent soluții inovatoare. Orientarea către client este parte integrantă din produsul digital, tehnologia și modul în care interacționăm cu comunitatea care este activă pe platformele noastre. GameScanner, oferit de Mindway AI, este o tehnologie inovatoare în domeniul jocului responsabil, care combină neuroștiința, inteligența artificială și evaluările realizate de experți pentru a analiza tiparele comportamentale ale jucătorilor și a identifica indicatorii timpurii de risc.

Prin detectarea potențialelor riscuri asociate jocurilor de noroc înainte ca acestea să se agraveze, putem să sprijinim și să protejăm jucătorii, asigurându-le un mediu de divertisment sigur”, spune Chris Binham, VP Compliance, Super Technologies.

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Implementarea GameScanner va acoperi toate piețele în care Super operează în prezent, de la Brazilia, Belgia, România şi Polonia, până la Grecia și Serbia şi va fi adaptată particularităților legislative, culturale și demografice ale fiecărei piețe, fiind integrată în infrastructura de care Super dispune deja pentru a-și proteja jucătorii.

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De asemenea, implementarea noii tehnologii include o etapă dedicată consilierii jucătorilor şi, încă de la prima autentificare, instrumente complete de autogestionare disponibile fiecărui client.

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Mindway AI, premiată pentru tehnologia implementată acum de Super

Mindway AI a obţinut recunoaşterea internaţională în 2024, când a fost premiată cu prestigioasa distincţie Start-up Innovation Award la Davos Innovation Week. Inovaţia pentru care compania daneză a fost recompensată este tocmai GameScanner, tehnologia implementată acum de Super.

Rasmus Kjærgaard, CEO Mindway AI, s-a arătat extrem de încântat de noua colaborare. „Super Technologies este o companie de anvergură globală, care împărtășește cu adevărat viziunea asupra unei industrii a divertismentului care să opereze în mod sustenabil. Tehnologia GameScanner este concepută pentru a produce o schimbare reală în prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc și așteptăm cu nerăbdare să vedem impactul său pozitiv în piețele din portofoliul Super”, a spus acesta.

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Tot în spiritul unui joc responsabil, pe lângă implementarea GameScanner, Super finanțează și promovează aplicația gratuită și independentă de autoexcludere BetBlocker, dar sprijină şi cercetarea independentă privind prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc. De asemenea, Super participă anual la Săptămâna Europeană a Jocului Responsabil, organizată de Asociația Europeană pentru Betting și Gaming.

 

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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