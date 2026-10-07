Super lovitură! Adrian Mutu, aproape să semneze contractul și să intre în una dintre cele mai dure competiții

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Are o carieră frumoasă în sport, dar este gata să încerce cu totul altceva. Adrian Mutu este aproape să semneze un contract cu una dintre cele mai dure competiții din televiziune. Reality show-ul care i-a atras atenția.

Adrian Mutu, contract cu o celebră emisiune

Adrian Mutu (47 ani) a ieșit din fotbal de ani buni, dar continuă să fie în centrul atenției. E liber de contract, însă nu duce lipsă de oferte și oportunități. Briliantul a fost , și anume Ludogoreț. E vorba de o echipă care oferă salarii de 1 milion de euro pe an antrenorilor cu care lucrează.

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În plus, și-a spus punctul de vedere legat de . Apoi, fostul atacant al celor de la Fiorentina a decis să facă un pas în spate și să se concentreze pe alte proiecte. Ar avea în plan să participe la una dintre cele mai cunoscute emisiuni difuzate de Antena 1. Potrivit , ar vrea să meargă la Survivor România 2027.

Acest reality show se filmează în Republica Dominicană și este unul dintre cele mai dificile. Competivitatea atinge cote maxime în timpul probelor la care sunt supuși concurenții, dar pentru fostul tehnician nu ar fi deloc un impediment. Cu siguranță, fostul fotbalist va reuși să-și scoată în evidență calitățile sportive.

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Sursa menționată mai arată că Adrian Mutu este primul nume mare contactat pentru emisiunea moderată sezonul acesta de Adrian Vasile. Prezentatorul este fost handbalist și antrenor al echipei CSM București. Mai mult decât atât, se vehiculează că Briliantul a ajuns deja la un acord cu postul de televiziune.

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Ce câștiguri poate avea Adrian Mutu

Înțelegerea îi va aduce fostului atacant o sumă importantă la semnare. De asemenea, Adrian Mutu va primi un venit pentru fiecare săptămână petrecută în jungla dominicană. Mai mult, premiul este unul generos și se ridică la valoarea de 100.000 de euro. În 2026 trofeul a ajuns la un alt fotbalist de renume, Gabi Tamaș (42 ani).

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La ora actuală fostul tehnician nu este străin de colaborarea cu trustul Intact. Are un parteneriat cu canalul de televiziune din vara anului 2022. Primele sale apariții au fost la partidele echipei naționale din iunie 2022, din UEFA Nations League. Astfel, a fost numit expert la meciurile tricolorilor, transmise în exclusivitate de Antena 1.

Colaborarea a fost gândită pe termen lung și este valabilă până în anul 2030. Mai mult decât atât, reprezentanții postului au precizat la un moment dat că Adrian Mutu va analiza meciurile României din preliminariile Euro, Cupei Mondiale și UEFA Nations League. Între timp și-a găsit o altă activitate, una care îl va scoate din zona de confort.