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Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”

Calificarea tricolorilor la Cupa Mondială din 1994 a însemnat practic botezul ”Generației de Aur”. Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României după momentul Cardiff 1993.
Adrian Baciu
12.06.2026 | 12:00
Super masina pe care au primito jucatorii nationalei Romaniei pentru calificarea la Cupa Mondiala Model ultimul racnet
EXCLUSIV FANATIK
Un Mercedes 200, super mașina primită de jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. Sursa foto: colaj Fanatik
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România s-a specializat în victorii cu Țara Galilor. La mai bine de trei decenii distanță de la calificarea la Cupa Mondială 1994 obținută la Cardiff, tricolorii au câștigat din nou cu Țara Galilor, tot cu scorul de 2-1. A fost al doilea amical cu Gică Hagi pe bancă. Amicalul din prezent ne duce automat cu gândul la ”botezul” celor din ”Generația de Aur”, petrecut în urmă cu 33 de ani. ”Tricolorii” au și fost recompensați la acea vreme. Super mașina primită de Hagi & co.

Țara Galilor-România 1-2, victoria care a însemnat calificarea la Cupa Mondială 1994 și ”botezul” Generației de Aur

Momentul ”Cardiff 1993” a fost întors pe toate fețele în emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK. Cristi Coste și invitatul permanent, Andrei Vochin, au readus în memoria publicului întâmplări și povești mai mult sau mai puțin cunoscute din urmă cu 33 de ani. Într-un sfârșit de toamnă, pe 17 noiembrie 1993, la Cardiff, Hagi și Răducioiu aduceau un succes care ne-a dus la World Cup ’94 și a legitimat fenomenul Generației de Aur.

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Partida senzațională izbutită de ”tricolori” pe stadionul ”Arms Park” le-a adus românilor cea de-a doua calificare consecutivă la Campionatul Mondial. Pe atunci, era o performanță normală pentru fotbalul din România la nivel de națională. Prima reprezentativă avea să se mai califice la un singur Mondial de atunci. Cel din 1998. Au urmat 28 de ani de secetă, una care se prelungește.

Revenind la Cardiff 1993, atunci, România, antrenată de Anghel Iordănescu, s-a impus la limită, scor 2-1. A fost un meci de infarct. Ai noștri au deschis scorul după 33 de minute. Actualul selecționer Gheorghe Hagi a luat pe cont propriu o acțiune și a înscris de la distanță. Galezii au egalat în minutul 60 prin Dean Saunders. Românii puteau trăi o dramă peste alte 3 minute. Atunci, la scorul de 1-1, gazdele au ratat un penalty, Bodin lovind bară transversală. Când mai erau doar 7 minute din timpul regulamentar, Ilie Dumitrescu l-a găsit excelent pe Florin Răducioiu, iar acesta l-a învins pe Neville Southall. S-a încheiat Țara Galilor-România 1-2.

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Ce super mașină, ”ultimul răcnet”, au primit jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială 1994

Momentul Cardiff 1993 nu a venit doar cu o calificare și cu multă glorie pentru națională. Majoritatea componenților echipei antrenate de Anghel Iordănescu, 76 de ani, au primit și o mașină de lux pentru acele vremuri. La ”Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a detaliat cele petrecute în acea perioadă. George Constantin Păunescu le promisese fotbaliștilor, dacă se califică la Mondialul din 1994, câte un Mercedes.

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Inițial, afaceristul vorbea de un Mercedes 190. Apoi, a plusat și a spus că oferă un Mercedes 200. ”Tot acolo (n.r. la Cardiff) a mai fost și un anunț care a făcut vâlvă. Acela că George Constantin Păunescu le-a promis pentru calificare câte un Mercedes la fiecare. Era o marcă Mercedes 190. Dar, înainte de meci, ca să bage puțin adrenalină, a făcut un un upgrade la ofertă și a zis ‘nu vă dau 190, vă dau 200, Mercedes 200’. Și așa a rămas”, povestește Vochin.

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Interesant este faptul că nu toți fotbaliștii au primit această mașină ”model ultimul răcnet”. Au existat situații paradoxale. Astfel, Marius Lăcătuș, care n-a fost convocat la Cupa Mondială din 1994, a primit mașina. Acesta era, de altfel, unul dintre favoriții celui care dădea premiul. Apoi, au fost și unii jucători care n-au primit premiul, deși au fost la Cardiff și ulterior în America.

Super mașina pe care au primit-o jucătorii naționalei României pentru calificarea la Cupa Mondială. ”Model ultimul răcnet”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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