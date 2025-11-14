Sport

Super Mbappe! Bornă fantastică atinsă de starul naționalei Franței la numai 26 de ani

Kylian Mbappe a marcat două goluri pentru Franța, în victoria cu 4-0 contra Ucrainei, care a calificat naționala Cocoșului Galic la Campionatul Mondial
Catalin Oprea
14.11.2025 | 07:45
Super Mbappe Borna fantastica atinsa de starul nationalei Frantei la numai 26 de ani
Mbappe a marcat 400 de goluri in cariera FOTO X
Kylian Mbappé continuă să contabilizeze performanțe istorice. Francezul a devenit cel mai tânăr jucător din acest secol care a atins pragul de 400 de goluri înscrise în cariera sa. Atacantul în vârstă de 26 de ani a marcat două goluri în victoria Franței cu 4-0 în fața Ucrainei, calificându-și naționala la CM 2026.

Mbappe a ajuns la 400 de goluri înscrise în carieră

Al doilea gol al lui Mbappé a însemnat mult mai mult decât o simplă reușită. El a marcat a 400-a oară în fabuloasa sa carieră. Niciun jucător din secolul XXI nu a atins această bornă mai repede decât vedeta Real Madrid.

De fapt, singurul jucător din istorie care a marcat 400 de goluri înainte de a împlini 26 de ani este Pelé. Legenda braziliană, pe care mulți o consideră încă cea mai mare din toate timpurile, a atins acest prag la vârsta de 23 de ani.

Doar Pele a avut cifre mai bune până la vârsta francezului

Comparațiile între Pelé și Mbappé au fost făcute în mod constant de când francezul a devenit al doilea tânăr jucător care a marcat vreodată într-o finală a Cupei Mondiale FIFA în 2018, repetând ceea ce brazilianul a făcut în finala din 1958.

Mbappé a fost ajutat în încercarea sa de a atinge golul cu numărul 400 din carieră de un început fantastic al sezonului 2025-2026, în care a marcat 23 de goluri în 20 de apariții pentru club și națională.

Cele 400 de goluri marcate de Mbappe  

Monaco 27 goluri / 60 meciuri

Paris Saint-Germain 256 goluri / 308 meciuri

Real Madrid 62 goluri / 75 meciuri

Franța 55 goluri / 95 meciuri

După performanța sa împotriva Ucrainei, Mbappé și-a împărtășit gândurile cu privire la atingerea pragului de 400 de goluri în carieră. El a mărturisit că are în continuare o incredibilă dorință de a marca și mai multe.

Mbappe visează la cifrele lui Messi și Ronaldo

„400 de goluri în carieră? 400 de goluri nu impresionează pe nimeni”, a spus francezul. „Vreau să-mi las amprenta în istoria fotbalului, așa că trebuie să mai înscriu încă 400. Există unul cu peste 950 de goluri și altul cu aproape 900. Așadar, 400 de goluri nu sunt suficiente pentru a face parte din grupul de jucători care uimesc lumea”, a mai spus el.

Mbappe a făcut aluzie la ceea ce Cristiano Ronaldo (958 goluri) și Lionel Messi (894 goluri) au reușit să realizeze de-a lungul carierei lor legendare, subliniind că mai are un drum lung de parcurs pentru a ajunge la nivelul lor. Cu toate acestea, Mbappé avansează într-un ritm mai rapid decât cel înregistrat de cei doi mari jucători la același stadiu al carierei lor.

Când au ajuns la 400 de goluri în carieră

Kylian Mbappé, la 26 de ani, 10 luni și trei zile

Lionel Messi, la 27 de ani, trei luni și trei zile

Cristiano Ronaldo, la 28 de ani, 10 luni și 17 zile

Robert Lewandowski, la 30 de ani, două luni și 17 zile

Harry Kane, la 30 de ani, opt luni și 30 de zile

 

