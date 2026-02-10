Super meciurile etapei a 26-a din Premier League se văd pe Voyo! Radu Drăgușin, șansă uriașă în Tottenham – Newcastle, blockbuster-ul rundei

ADVERTISEMENT

Premier League, cel mai important campionat din lume, este mai echilibrat ca niciodată, mai multe formații luptând pentru obiectivele propuse. Jocul dintre Tottenham și Newcastle atrage cel mai mult atenția, iar fanii vor avea ocazia să-l vadă pe Drăgușin în direct pe Voyo.

Tottenham – Newcastle, duel interesant în etapa a 26-a din Premier League. Meciul va fi transmis pe Voyo

Tottenham și Newcastle sunt două dintre formațiile de renume ale fotbalului englez și care fac constant investiții serioase în transferuri. Doar că acest sezon este unul mult sub așteptări pentru ambele grupări.

Aflate în partea a doua a clasamentului din Premier League, cele două echipe se vor întâlni într-o partidă care ar putea să însemne punctul de revenire pentru una dintre ele. Așadar, marși, 10 februarie, de la ora 21:30, să ne așteptă la o întâlnire de care pe care.

Spurs a ajuns la 7 jocuri fără victorie în campionat, este pe un îngrijorător loc 15, la doar 6 puncte de prima poziție retrogradabilă, iar scaunul antrenorului Thomas Frank se clatină serios. Singura veste bună este că Radu Drăgușin, revenit după o teribilă accidentare, , deoarece căpitanul Cristian Romero este suspendat.

”Coțofenele” stau puțin mai bine fiind pe poziția 12, cu 4 puncte peste Tottenham. Însă, trupa lui Eddie Howe a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Premier League și este cu moralul la pământ după ce .

Rezultate directe între Tottenham și Newcastle

Fiind două dintre echipele de tradiție ale Angliei, cele două formații s-au întâlnit de nenumărate ori. Acest duel va fi al treilea numai în acest sezon. În turul din Premier League a fost 2-2, la începutul lui decembrie, iar la finalul lui octombrie Newcastle s-a impus cu 2-0 în optimile Cupei Ligii.

În ultimele 5 dueluri oficiale s-au înregistrat 4 victorii pentru ”coțofene” și un rezultat de egalitate. Ultima victorie a lui Tottenham a fost consemnată la 10 octombrie 2023, un 4-1 în campionat.

Programul etapei cu numărul 26 din Premier League

Premier League se îndreaptă cu pași repezi spre finalul sezonului, iar bătăliile pentru titlu, cupe europene și evitarea retrogradării sunt extrem de încinse. Iată cum arată programul partidelor din etapa a 26-a, cu mențiunea că toate vor putea fi urmărite în direct pe platforma Voyo:

Marți, 10 februarie 2026

ora 21:30 Chelsea – Leeds

ora 21:30 Everton – Bournemouth

ora 21:30 Tottenham – Newcastle

ora 22:15 West Ham – Manchester United

Miercuri, 11 februarie 2026

ora 21:30 Aston Villa – Brighton

ora 21:30 Crystal Palace – Burnley

ora 21:30 Manchester City – Fulham

ora 21:30 Nottingham – Wolverhampton

ora 22:15 Sunderland – Liverpool

Joi, 12 februarie 2026