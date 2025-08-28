Super modelele Gigi și Bella Hadid, verișoarele lui Dr. Yazan: ”I-am cunoscut pe Bradley Cooper și pe DiCaprio. Era în pijama omul!”. Soția, în echipa de stiliști a lui Jennifer Lopez

Invitat în emisiunea FANATIK Superliga, Dr. Yazan a dezvăluit că super modelele Gigi și Bella Hadid sunt verișoarele sale. Datorită acestei legături de rudenie i-a cunoscut pe actorii Bradley Cooper și Leonardo DiCaprio. Soția sa, Evelina, lucrează în echipa de stiliști a lui Jennifer Lopez.

ADVERTISEMENT

Super modelele Gigi și Bella Hadid, verișoarele lui Dr. Yazan

Super sunt faimoase la nivel mondial. Nu există persoane care să nu le cunoască și să nu le urmărească activitatea. În urmă cu puțin timp, Dr. Yazan, supranumit „stomatologul vedetelor”, a povestit că are o legătură apropiată cu cele două vedete internaționale.

A scos la iveală faptul că sunt verișoarele sale din partea mamei. De asemenea, a menționat că ține legătura constant cu acestea și le vizitează cel puțin o dată pe an. Doctorul a subliniat faptul că la o astfel de revedere a avut parte și de evenimente plăcute.

ADVERTISEMENT

Mai exact, l-a cunoscut pe actorul Leonardo DiCaprio, dar și pe Bradley Cooper. Actorul american, în vârstă de 50 de ani, are o relație sentimentală cu una dintre verișoarele sale. Renumitul star de la Hollywood formează un cuplu cu Gigi Hadid.

„Evelina o să lucreze acum cu Gigi Hadid, Bella Hadid că sunt și verișoarele mele și cu alte multe vedete. Tatăl lui Gigi e verișor mai îndepărtat cu mama mea și ne cunoaștem foarte bine.

ADVERTISEMENT

Acum când am fost în Beverly Hills m-am întâlnit cu Gigi Hadid, cu Bella și cu tatăl lor, Mohamed Hadid. Gigi este acum cu Bradley Cooper. Și înainte când a fost cu DiCapro tot la fel, l-am cunoscut. Am fost la ei acasă.

ADVERTISEMENT

Sunt oameni normali, atunci sincer mi-a zis unchiul meu să nu le fac poze, a fost totul foarte normal. Nu făceam oricum, eram în casa omului. Era în pijama omul”, a povestit Dr. Yazan pentru FANATIK.

Soția lui Dr. Yazan, în echipa de stiliști a lui Jennifer Lopez

Medicul stomatolog a subliniat faptul că soția sa, Evelina, face parte din echipa de stiliști a lui . Partenera de viață a doctorului este originară din Republica Moldova, muncind din greu pentru a ajunge un nume important în industrie.

ADVERTISEMENT

Uneori, este extrem de stresată și asta se ”traduce” în foarte multe nopți nedormite. Dr. Yazan a mai subliniat faptul că soția sa este o persoană care dă totul în proiectele sale. A cunoscut-o când era student în anul VI de facultate.

„A muncit foarte mult pe subiectul acesta și muncește în continuare foarte mult. O ajut cu tot ce pot. Cum lucrează ea, exact, nu știu, dar o văd cât de stresată poate să fie. Poate să nu doarmă câteva zile, să doarmă câteva ore.

Nu e simplu și ea a lucrat cu foarte multe vedete. Gigi Hadid lucrează în modă și de acolo cred că e în familie chestia asta. Și asta cu soția mea… că îi trimite poze și se mai consultă cu Gigi Hadid din când în când.

Acum are proiecte foarte mari, lunile viitoare. Și de asta zic că o văd foarte stresată și prefer să o las în pace”, a completat Dr. Yazan, în emisiunea moderată de Hora Ivanovici, în fiecare zi a săptămânii, de la ora 10:30.

Ce părere are Dr. Yazan despre Bradley Cooper și DiCaprio

Întrebat de Horia Ivanovici ce părere are despre Bradley Cooper și Leonardo DiCaprio, Dr. Yazan a declarat că actorii sunt foarte simpli. Acesta este unul dintre motivele pentru care merge în Statele Unite ale Americii în fiecare an.

„Sunt foarte simpli, de asta mă duc mereu acolo. Am de învățat de la unchiul meu. Gândește-te că Mohamed… tot ce înseamnă imobiliare din Beverly Hills. Din 1994 până în 2005 era la bătaie cu Trump pe un castel de costa 80 de milioane.

De asta mă duc la el în fiecare an, el mereu mă sună. Și mă duc și stau o săptămână, 10 zile și văd o grămadă de oameni care vin, vedete. Gigi Hadid e model la foarte multe case de modă, Dior…”, a încheiat Dr. Yazan.