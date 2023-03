Super Pariuri cu Super Gigi: Cota de 17,00 cu care puteți da lovitura în prima etapă din play-off și play-out

Super Gigi pregătește din nou weekend-ul din SuperLigă, primul în care echipele vor evolua în play-off și play-out. , Super Gigi a mizat pe Super Pariuri în cele opt meciuri ale etapei din weekend.

în forță la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI și a construit o cotă totală de 16,81 la Superbet cu Super Pariuri. De asemenea, superbonusul oferit de Superbet rotunjește substanțial un potențial câștig.

„Să jucam SuperLiga din weekend-ul acesta, play-off-ul și play-out-ul pe Super Pariuri pentru că la Superbet avem și pariuri super, dar avem și o rubrică de sine stătătoare care fix așa se numește „SuperPariuri”. Este acea combinație de mai multe piețe, cornere, cartonașe și goluri marcate sau marcatori.

Aș merge cronologic, cum le avem în aplicație. Avem vineri două meciuri, ambele sunt din play-out. La 17:30 avem Voluntari – Hermannstadt. Este un meci echilibrat, dar avem o sumedenie de variante pe aceste SuperPariuri. Am aici o cotă de 1,35, ‘Voluntari marchează sub 3,5 goluri, Voluntari va avea sub 7,5 cornere și Voluntari va avea sub 3,5 cartonașe’. .

„’FCSB marchează un gol și va avea minim 3 cornere’ în meciul care deschide play-off-ul SuperLigii din acest sezon”

„L-am bifat și stăm liniștiți până la Petrolul cu UTA care va închide ziua de astăzi. Un meci echilibrat pentru care orice punct va conta foarte mult. Aș lua ‘sub 3,5 goluri în meci și sub 10,5 cornere’. Avem o cotă de 1,45 pentru acest pariu și cred că dacă meciul va fi unul închis și nu va fi deblocat de vreun gol printr-o execuție personală, meciul acolo va sta.

Mâine avem un meci din play-out și un meci din play-off. La Botoșani – Chindia, ‘Botoșani marchează sub 2,5 goluri, Chindia va avea sub 6,5 cornere și Chindia va avea sub 3,5 cartonașe’. Avem 1,40 cotă la acest SuperPariu. Mergem la FCSB – Universitatea Craiova. Un prim duel puternic din acest play-off. Practic meciul care deschide play-off-ul SuperLigii în acest sezon. ‘FCSB marchează minim un gol și FCSB va avea minim 3 cornere în acest meci’. 1,40 este cota.

„Rapid nu mai are nimic de pierdut și aș vrea să joc ‘peste 0,5 goluri în meci, peste 6,5 cornere în meci și peste 2,5 cartonașe în meci’”

„Duminică, două meciuri din play-off, foarte, foarte bune. La Farul – Sepsi aș lua ‘minim 5 cornere Farul’. Cotă de 1,55 și apoi avem un meci foarte puternic între feroviari, CFR – Rapid. Un meci pe care toată lumea îl vede 1 solist. Așa ar părea și după forma Rapidului și după forma CFR-ului doar că Rapid nu mai are nimic de pierdut, e calificată în play-off, trebuie să joace, să salveze măcar impresia.

Cupele europene sunt departe, dar două victorii, una la CFR și una cu Farul acasă cred că o pot duce pe Rapid pe primul loc și nu văd de ce e imposibil așa ceva. Aș vrea să joc goluri. ‘Peste 0,5 goluri în meci, peste 6,5 cornere în meci și peste 2,5 cartonașe în meci’. 1,50 cotă, sunt șanse mari să iasă.

Avem luni FC U Craiova 1948 supărată după înfrângerea drastică de la Sf. Gheorghe primește vizita celor de la Mioveni. La Mioveni sunt probleme și spaime cu retrogradarea. La Craiova nu sunt și ar putea să prindă cupele europene și din play-out.

Văd un meci de goluri și aleg ‘2+’ care are o cotă de 1,40′. Închidem SuperLiga cu un meci din play-out, ”U” Cluj – FC Argeș. Un meci pe care îl văd destul de echilibrat și aleg ‘sub 3,5 goluri în meci și sub 10,5 șuturi pe poartă’, cotă 1,30. Din aceste opt meciuri am făcut o cotă de 16,81, cotă aproape 17. Am pus 100 de lei pe el”, au fost evenimentele și biletul ales de Super Gigi.

Biletul propus de Super Gigi pentru etapa din weekend:

Cota totală: 16,81