Super stadionul de 115.000 de locuri unde ar putea avea loc pe viitor un duel ”El Clasico” Barcelona – Real Madrid

În ultimii ani, mai multe meciuri importante din Europa, în special unele din Superupa Spaniei și Italiei, s-au mutat pe alte continente. Baza de fani a giganților din La Liga și Serie A în Asia este una uriașă. În curând, celebrul ”El Clasico” Barcelona vs Real Madrid ar putea ajunge tocmai în Africa. Super stadionul de 115.000 de locuri unde ar putea avea loc pe viitor aceste duel iberic.

Țara din Africa unde La Liga ar putea duce Barcelona – Real Madrid

Președintele La Liga, Javier Tebas, are de mai mulți ani un ”vis”, acela de a muta unele meciuri din campionatul intern în afara granițelor Spaniei. O primă tentativă a avut loc în urmă cu câteva luni. În decembrie 2025, la Miami, în Statele Unite ale Americii, trebuia să aibă loc un meci Barcelona – Villarreal. Planul nu s-a mai concretizat.

Tebas nu se dă însă bătut. După eșecul de anul trecut, planurile sale sunt acum și mai îndrăznețe. Șeful ligii din Spania vizează acum o mutare istorică în Africa de Nord. Într-o mișcare care arată o schimbare în strategia internațională a La Liga, Tebas a vorbit deschis despre posibilitatea de a muta meciuri din prima ligă spaniolă în Maroc.

Țara din nordul Africii are un număr imens de și este văzută ca o alternativă superioară față de propunerile anterioare de peste ocean. Tebas a subliniat că proximitatea geografică și pasiunea comună pentru fotbal o fac o potrivire naturală pentru expansiunea ligii.

Într-un interviu acordat agenției MAP și citat de , Tebas a subliniat faptul că ideea depășește stadiul ipotetic. ”Da, având în vedere numărul de suporteri care urmăresc liga spaniolă în Maroc, cred că ar fi mai ușor să jucăm în Maroc, mai ales pentru că toate constrângerile logistice legate de călătorii sunt minime”, a explicat șeful ligii.

Care este stadionul de 115.000 de locuri unde s-ar putea juca pe viitor super meciul Barcelona – Real Madrid

Planul lui Tebas de a muta un ”El Clasico” în nordul Africii pare unul consolidat. Șeful din La Liga a dat și numele stadionului unde ar putea avea loc meciul așteptat nu doar în Spania, ci în toată lumea. ”Am putea lua în considerare și un meci pe noul stadion din Casablanca. De ce nu?”, a mai spus oficialul fotbalului iberic.

Până în acest moment, niciun meci oficial din prima ligă a Spaniei nu a fost încă adăugat într-un calendar al disputelor programate să aibă loc în afara granițelor. Cu toate acestea, intenția din partea conducerii ligii este clară. Organizarea de meciuri oficiale în Maroc ar reprezenta un moment de referință pentru fotbalul european.

Barcelona vs Real Madrid nu s-ar juca pe orice stadion, ci pe viitoarea mare arenă din Casablanca – Grand Stade Hassan II, care va fi una dintre arenele Cupei Mondiale 2030. , care este proiectat să aibă o capacitate de 115.000 de locuri.

Când se vor încheia lucrările la Stadionul Hassan II din Casablanca

Stadionul Hassan II (denumit oficial Grand Stade Hassan II sau Grand Stade de Casablanca) este un proiect ambițios din Maroc. Arena va găzdui meciuri de fotbal la cel mai înalt nivel, cel mai probabil și finala Cupei Mondiale FIFA 2030, competiție organizată de Maroc, Spania și Portugalia. Stadionul, aflat în proces de construcție, este situat în El Mansouria, provincia Benslimane, la aproximativ 40 km de Casablanca.

Planul arenei a fost aprobat în 2023, iar construcția propriu-zisă a debutat în 2024. Până în 2028, arena va fi gata, ceea ce înseamnă că aici se vor juca meciuri importante de la Cupa Mondială din 2030. Costurile totale are arenei se ridică la 500 de milioane de dolari.