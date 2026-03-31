Super Technologies cucerește lumea pas cu pas: Superbet a intrat în forță și pe piața de gambling din Grecia!

Brandul Superbet, liderul pieței de pariuri și gambling din România, a fost lansat oficial într-o nouă țară. După România, Brazilia, Belgia, Polonia și Serbia, Super Technologies intră și pe piața din Grecia, o țară extrem de importantă din Europa, cu un trecut și un prezent fabulos din punct de vedere sportiv.

Super Technologies intră pe piața din Grecia cu brandul său comercial Superbet

Super Technologies, unul dintre cele mai importante grupuri de tehnologie și divertisment la nivel global, își continuă dezvoltarea și a lansat oficial operațiunile într-o nouă țară, Grecia, prin intermediul principalului brand comercial al grupului: Superbet. Compania care operează cu succes pe mai multe continente va avea parteneriate de top în Grecia, cu brand-uri uriașe.

„Strategia de extindere pe piața din Grecia se va concentra în jurul cluburilor și competițiilor sportive locale, precum și prin susținerea unor proiecte care au un impact autentic pentru comunitate. Acest angajament va fi reflectat printr-o serie de parteneriate sportive de amploare”, au transmis cei de la Super Technologies prin intermediul unui comunicat. .

Prima reacție din partea Super Technologies după lansarea oficială în Grecia

Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer al Super Technologies, a oferit prima reacție oficială din partea grupului după intrarea pe piața elenă. „Grecia este o piață matură și în plină dezvoltare, astfel că suntem mândri să fim prezenți aici. Prin acest pas ne luăm un angajament pe termen lung de a construi cel mai captivant ecosistem de divertisment din această țară și de a apropia oamenii prin emoție și pasiunea comună pentru competițiile sportive.

Ne propunem să fim o voce importantă în Grecia pentru mulți ani de acum înainte și suntem încrezători că brandul și oferta noastră de produse vor avea un impact imediat asupra consumatorilor locali”, a transmis directorul comercial al Super Technologies la scurt timp după oficializarea lansării.

Care este planul Super Technologies pentru piața din Grecia

Brandul Superbet va aplica și în Grecia modelul care a avut un succes extraordinar în mai multe țări, inclusiv România și Brazilia. Compania va oferi o gamă extinsă de pariuri sportive, care acoperă cele mai populare sporturi din Grecia, fotbalul, baschetul și tenisul, cât și alte competiții importante din sportul mondial.

„De asemenea, compania va lansa pe piața locală și produsele inovatoare din ecosistemul său de divertisment digital, precum aplicația Supersocial – un format unic de rețea socială care conectează comunitatea pasionaților de sport”, au anunțat cei de la Super Technologies în cadrul comunicatului oficial.

Super Technologies, acord financiar de 1,3 miliarde de euro pentru continuarea dezvoltării globale

, o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului. „Strategia pe termen lung a companiei este susținută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro.

În 2025, compania și-a consolidat poziția financiară printr-un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone și accelerând expansiunea globală. Super respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranță și responsabilitate. Compania este membru activ al Agenției Internaționale pentru Integritate în Betting (IBIA) și al Asociației Europene pentru Betting și Gaming (EGBA)”, a dezvăluit compania.

Cine este vizionarul Sacha Dragic, fondatorul grupului Superbet

Superbet, liderul pieței de jocuri de noroc din România, își continuă expansiunea la nivel global, ținta fiind aceea de a deveni unul dintre cei mai importanți jucători din întreaga lume în industria de gambling, tehnologie şi divertisment. Iar principalul artizan al acestei incredibile ascensiuni este nimeni altul decât Sacha Dragic, fondatorul Superbet, care ocupă în prezent și funcția de CEO al grupului. El deține, de altfel, împreună cu familia sa și pachetul majoritar de acțiuni, printre acționarii minoritari regăsindu-se și fondurile de investiții Blackstone şi BlackRock.

Marele vis al lui Sacha Dragic este de a lista grupul Super Technologies la Bursa din New York, iar pentru a-și îndeplini acest deziderat și-a calculat cu foarte mare atenție pașii pe care îi are de urmat în viitor. „Pentru a ne putea lista la Bursa din New York, cred că trebuie să fim dublu față de ceea ce suntem astăzi… Adică de la venituri de 2 miliarde de euro pe an să ajungem la venituri de 4 miliarde și cu un EBITDA de, probabil, 7-800 de milioane de euro”, spunea fondatorul și CEO-ul grupului Super Technologies la începutul acestui an, într-un interviu in extenso acordat ZF.