ADVERTISEMENT

Super Technologies, susținută de gigantul investițional Blackstone, devine partener strategic al Atlantic Council, una dintre cele mai influente organizații de analiză și dezbatere a politicilor publice din SUA, și partener fondator al platformei Power of Sports. Compania românească își consolidează astfel prezența internațională, aducând în dialogul global experiența acumulată în sport și tehnologie pentru a promova cooperarea și dezvoltarea sustenabilă.

Super intră în comunitatea globală a Atlantic Council

Parteneriatul încheiat pe 23 septembrie reprezintă o nouă etapă în extinderea internațională a Super Technologies și aduce compania într-un cadru de dialog care depășește granițele industriei de divertisment. Prin experiența acumulată de-a lungul anilor, Super își propune să contribuie la conversațiile internaționale despre modul în care sportul poate deveni un instrument de cooperare, inovare și dezvoltare sustenabilă.

ADVERTISEMENT

Prin acest pas, compania românească, susținută de investitori de top precum Blackstone, primește accesul la un forum în care sunt analizate tendințele și conceptele care influențează relațiile internaționale, dar și oportunitatea de a aduce în joc experiența din domenii precum sport și tehnologie. De-a lungul timpului, comunități diverse și instituții, iar în calitate de partener fondator al Power of Sports va contribui cu toată această experiență pentru platforma ce reunește lideri din sport, tehnologie și business.

„Sportul este unul dintre puținele limbaje cu adevărat universale din lume. Parteneriatul nostru cu Atlantic Council ne oferă ocazia de a contribui la un dialog internațional mai amplu despre modul în care sportul poate susține cooperarea și dezvoltarea sustenabilă în cadrul comunităților din care facem parte.

ADVERTISEMENT

Ca partener fondator al platformei Power of Sports, ne propunem să contribuim cu experiența noastră din sport, tehnologie, investiții și prezența pe piețe internaționale, în inițiative care pot genera un impact real și de durată. Suntem mândri să facem parte din comunitatea globală a Atlantic Council și să contribuim la o platformă care recunoaște rolul strategic pe care sportul îl poate avea în a aduce mai aproape oamenii, instituțiile și țările, în jurul unor obiective comune”, a declarat Sacha Dragic, fondator și CEO al Super Technologies.

ADVERTISEMENT

„Suntem încântați să primim Super Technologies în comunitatea globală a Atlantic Council și să vedem compania alăturându-se platformei Power of Sports ca partener fondator. Sportul este mai mult decât entertainment, acesta influențează geopolitica, investițiile, tehnologia și cultura globală, aducând oamenii laolaltă dincolo de frontierele naționale. Amprenta internațională a Super și investițiile sale în sport fac din companie un partener valoros pe măsură ce explorăm modul în care sportul poate contribui la diplomație, inovație, dezvoltare economică și cooperare internațională”, a fost reacția lui Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council.

ADVERTISEMENT

De la o investiție Blackstone de 175 de milioane de euro la o refinanțare de 1,3 miliarde de euro

Parteneriatul cu Atlantic Council vine într-un moment în care Super Technologies își accentuează poziționarea internațională, susținută inclusiv de relațiile dezvoltate cu unii dintre cei mai mari investitori instituționali la nivel global. Un moment important în această evoluție a avut loc în 2019, când Blackstone a realizat o investiție strategică minoritară de 175 de milioane de euro în companie. Capitalul și parteneriatul rezultat au sprijinit procesul de expansiune internațională și transformarea grupului într-o organizație globală de tehnologie.

Un nou pas major a fost făcut în 2025, odată cu finalizarea unei refinanțări în valoare de 1,3 miliarde de euro. Tranzacția a consolidat poziția financiară a companiei, dar și relația cu Blackstone și HPS Investment Partners, parte din grupul BlackRock, oferind totodată resurse suplimentare pentru continuarea expansiunii la nivel mondial. Dimensiunea finanțării scoate în evidență capacitatea companiei Super de a atrage capital în ultimii ani. În prezent, Super are operațiuni comerciale în Brazilia, Belgia, Grecia, Polonia, România și Serbia, în timp ce

ADVERTISEMENT

Ce este, de fapt, Super Technologies, compania românească care s-a extins pe 6 piețe internaționale

Super Technologies, cunoscută mai scurt pe piața din România drept „Super”, este o companie de tehnologie ce-și desfășoară activitățile la nivel global și se dedică divertismentului destinat fanilor sportului. Compania a fost fondată în 2008 și în ultimii 18 de ani a trecut de la un simplu operator de pariuri sportive și jocuri de noroc la o organizație de tehnologie și produse digitale, având milioane de clienți.

În prezent, compania are peste 5.300 de angajați, dintre care aproximativ 30% se ocupă de dezvoltarea produselor digitale pe șase piețe: Brazilia, Belgia, Grecia, Polonia, România și Serbia. De asemenea, Super are cele mai înalte standarde de conformitate, siguranță și responsabilitate. Este membră a Agenției Internaționale pentru Integritate în Betting și face parte din Consiliul Director al Asociației Europene pentru Betting și Gaming.

Cine este vizionarul Sacha Dragic, fondatorul grupului Superbet

Principalul artizan al ascensiunii din ultimii ani a companiei este Sacha Dragic, fondatorul Superbet, care este CEO-ul grupului. Împreună cu familia sa, Sacha deține pachetul majoritar de acțiuni, având printre minoritari precum Blackstone și BlackRock.

Obiectivul său cel mai măreț este acela de a lista într-o bună zi Super Technologies la Bursa din New York: „Pentru a ne putea lista la Bursa din New York, cred că trebuie să fim dublu față de ceea ce suntem astăzi… Adică de la venituri de 2 miliarde de euro pe an să ajungem la venituri de 4 miliarde și cu un EBITDA de, probabil, 7-800 de milioane de euro”, spunea fondatorul și CEO-ul grupului Super Technologies la începutul lui 2026, într-un interviu acordat ZF.