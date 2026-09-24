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Vestea că Super Technologies, susţinută de gigantul investiţional Blackstone, devine partener strategic al Atlantic Council şi partener fondator al platformei Power of Sports a făcut repede înconjurul planetei. Marile agenţii de presă şi publicaţii internaţionale au preluat informaţia şi au dezvoltat subiectul, subliniind rolul strategic pe care compania românească şi-l asumă în conturarea inițiativelor globale axate pe rolul tot mai important al sportului în diplomație, cooperare internațională, dezvoltare economică și inovare.

Axios: Super Technologies, printre partenerii fondatori ai Power of Sports Center

Reuters, Business Insider sau Forbes sunt doar câteva dintre publicaţiile de prestigiu din întreaga lume care au subliniat importanţa parteneriatului dintre Super Technologies şi Atlantic Council. Nici americanii de la Axios nu s-au lăsat mai prejos și au dedicat un articol special platformei Power of Sports Center, al cărei membru fondator este compania pornită din România. Super Technologies face astfel parte dintr-un consorțiu select, ceilalţi membri fondatori fiind platforma de pieţe predictive Kalshi, vicepreședintele executiv al Atlantic Council, Adrienne Arsht, şi Limak Holding.

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„Noua organizație va reuni lideri politici, oameni de afaceri, investitori, reprezentanți ai ligilor sportive și sportivi pentru a dezvolta idei practice care să transforme discuțiile în acțiuni și să valorifice puterea sportului în beneficiul societății”, a declarat pentru Axios un purtător de cuvânt al Atlantic Council.

„Suntem încântați să primim Super Technologies în comunitatea globală a Atlantic Council și să vedem compania alăturându-se platformei Power of Sports ca partener fondator. Sportul este mai mult decât entertainment, acesta influențează geopolitica, investițiile, tehnologia și cultura globală, aducând oamenii laolaltă dincolo de frontierele naționale. Amprenta internațională a Super Technologies și investițiile sale în sport fac din companie un partener valoros pe măsură ce explorăm modul în care sportul poate contribui la diplomație, inovație, dezvoltare economică și cooperare internațională”, a declarat și Frederick Kempe, președinte și CEO al Atlantic Council, pentru publicația amintită mai sus.

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Reuters: „Parteneriatul cu Atlantic Council marchează o nouă etapă în evoluţia Super Technologies”

Pentru Reuters acest parteneriat integrează anvergura internațională și într-un dialog strategic global, valorificând prezența sa pe două continente și sprijinul primit din partea unor investitori globali de top. Este amintit în acest sens acordul de refinanțare în valoare de 1,3 miliarde de euro încheiat de Super în 2025, cu Blackstone și HPS Investment Partners.

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„Acest parteneriat marchează o nouă etapă în evoluția Super Technologies către o companie globală de tehnologie și divertisment, cu o prezență internațională în continuă expansiune. El plasează Super Technologies în cadrul unui forum global care abordează forțe esențiale ce modelează relațiile internaționale și oferă companiei oportunitatea de a-și valorifica experiența acumulată la intersecția dintre sport, tehnologie, investiții și afaceri internaționale”, notează Reuters.

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De asemenea, se subliniază că pentru Super Technologies parteneriatul este deosebit de relevant într-un context de concurență internațională tot mai acerbă, în care sportul joacă un rol tot mai important ca platformă de interacțiune la nivel mondial.

Forbes Grecia: „Un rol mai larg pentru Super Technologies pe piețele unde operează”

Publicaţia americană Business Insider remarcă faptul că cu vasta experienţă pe care şi-a construit-o în investiţiile făcute în sport în numeroase ţări din Europa Centrală şi de Est şi în Brazilia, completată de activitatea Fundaţiei Super în domenii precum şahul, sportul incluziv şi dezvoltarea tinerilor sportivi.

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„Super Technologiesare un istoric solid de investiții în sport în Europa Centrală și de Est, precum și în Brazilia, alături de activitatea Fundației Super în șah, în sporturi favorabile incluziunii și în dezvoltarea tinerilor sportivi. Această experiență a arătat modul în care sportul transcende frontierele, conectând companii, comunități și instituții.

Super Technologies este prezentă în peste 12 țări din Europa și America Latină, cu o expertiză ce combină zona de divertisment, tehnologie și sport, interacționând cu milioane de clienți la nivel global. Anvergura internațională îi oferă companiei un rol mai amplu pe piețele în care operează, nu doar ca angajator și investitor, ci și ca o companie capabilă să contribuie cu expertiză, capital și perspectivă internațională la discuțiile privind dezvoltarea economică și cooperarea strategică”, se precizează în aricolul de pe Business Insider.

La rândul său, Forbes Grecia salută pasul făcut de Super Technologies prin acest parteneriat cu Atlantic Council şi consideră că anvergura internațională a companiei fondate în România îi conferă acesteia un rol mai larg pe piețele unde operează. Nu doar ca angajator și investitor, ci și ca o companie capabilă să contribuie cu expertiză, capital și o perspectivă internațională la discuțiile cu privire la dezvoltarea economică și parteneriatele strategice.

„Prin parteneriatul său cu Atlantic Council, Super Technologies își propune să consolideze această poziție prin deschiderea unui dialog semnificativ cu guvernele, instituțiile publice şi liderii de afaceri cu privire la rolul mai larg al sportului în dezvoltarea economică, implicarea internațională, reziliența și impactul social pozitiv”, consideră Forbes Grecia.

Vizionarul Sacha Dragic, fondator și CEO al Super Technologies, pentru Fortune: „Vrem să aducem mai aproape oamenii, instituțiile și țările, în jurul unor obiective comune”

Parteneriatului strategic dintre Super Technologies și Atlantic Council îi este alocat un spațiu amplu și în cunoscuta publicație de business Fortune. Aici se scrie despre modul cum sportul poate aduce mai aproape oamenii, instituțiile și țările în jurul unor obiective comune, fiind oferită în acest sens și o declarație a vizionarului Sacha Dragic, fondator și CEO al Super Technologies.

„Sportul este unul dintre puținele limbaje cu adevărat universale din lume. Parteneriatul nostru cu Atlantic Council ne oferă ocazia de a contribui la un dialog internațional mai amplu despre modul în care sportul poate susține cooperarea și dezvoltarea sustenabilă în cadrul comunităților din care facem parte.

Ca partener fondator al platformei Power of Sports, ne propunem să contribuim cu experiența noastră din sport, tehnologie, investiții și prezența pe piețe internaționale, în inițiative care pot genera un impact real și de durată. Suntem mândri să facem parte din comunitatea globală a Atlantic Council și să contribuim la o platformă care recunoaște rolul strategic pe care sportul îl poate avea în a aduce mai aproape oamenii, instituțiile și țările, în jurul unor obiective comune”, a declarat Sacha Dragic pentru Fortune.

Cine este Atlantic Council, gigantul mondial cu care s-a aliat compania românească Super Technologies, fondată de Sacha Dragic

Atlantic Council, gigantul mondial cu care compania românească Super Technologies a semnat un parteneriat, este una dintre cele mai prestigioase organizații de analiză strategică (think tank) din Statele Unite ale Americii, care promovează cooperarea transatlantică și leadership-ul american în afacerile internaționale. A fost fondată în anul 1961 de Christian Herter și William L. Clayton, misiunea sa declarată fiind aceea de a dezvolta relațiile economice dintre SUA și Europa după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Dacă inițial activitatea sa s-a concentrat în special pe cooperarea economică transatlantică și pe comerțul liber, ulterior aceasta s-a diversificat, abordând și o gamă mai largă de probleme de politică externă.

Atlantic Council are un rol strategic bine definit în economia și politica mondială, funcționând ca un forum de dezbatere pentru politicieni, oficiali guvernamentali, lideri economici și experți mondiali. Aceștia analizează situații politice, economice sau de securitate globală și încearcă să ofere cele mai bune soluții în rezolvarea cu succes a problemelor ivite. Cu toate că este o organizație independentă, activitatea Atlantic Council este finanțată prin donații de la mari corporații, fundații și guverne străine partenere.

Pentru a întări și mai mult legăturile transatlantice, Atlantic Council și-a deschis în iulie 2025 un nou birou regional la București, marcând un pas semnificativ în implicarea sa de lungă durată în Europa Centrală și de Est și în regiunea Mării Negre. Anunțat mai degrabă ca un „centru regional” decât un centru pur național, biroul din România este conceput pentru a servi nu doar Bucureștiul, ci și regiunea extinsă a Mării Negre, oferind baza pentru un angajament susținut, multisectorial.

Consiliul a identificat patru domenii prioritare inițiale pentru biroul său din România: