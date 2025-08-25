Sport

Super transfer pentru Răzvan Lucescu la PAOK! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Cel mai scump din ultimii 25 de ani”

PAOK a plătit o sumă importantă pentru un tânăr fotbalist, care a devenit cel mai scump jucător transferat de o echipă din Grecia în acest secol.
25.08.2025 | 20:50
Super transfer pentru Razvan Lucescu la PAOK Fabrizio Romano a facut anuntul Cel mai scump din ultimii 25 de ani
PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a realizat un transfer spectaculos. FOTO: colaj Fanatik

PAOK are un start pozitiv în noul sezon, echipa antrenată de Răzvan Lucescu având obiective importante atât pe plan intern, cât și în Europa. În acest sens, au fost efectuate mai multe mutări cu scopul de a întări lotul, iar cea mai recentă este cu adevărat spectaculoasă, transferul fiind cel mai scump al unei echipe din Grecia în ultimii 25 de ani.

Transfer spectaculos pentru Răzvan Lucescu! PAOK va achita o sumă importantă

PAOK a ajuns la un acord cu Slavia Praga pentru transferul mijlocașului central Christos Zafeiris, în schimbul căruia gruparea din Salonic va achita 10 milioane de euro, sumă care ar putea crește până la 12 milioane cu îndeplinirea unor bonusuri. Informația a fost confirmată de celebrul jurnalist Fabrizio Romano, care a dezvăluit și când se va alătura acesta lotului condus de Răzvan Lucescu.

„PAOK este pregătită să îl primească pe Christos Zafeiris pentru vizita medicală și semnarea contractului. Este o afacere de 10 milioane de euro plus alte 2 milioane în bonusuri de la Slavia Praga, cel mai scump transfer din ultimii 25 de ani în Grecia. Va reveni la Slavia, sub formă de împrumut până în ianuarie, pentru a juca alături de club în grupa de UEFA Champions League”, a transmis italianul pe contul oficial de X.

Așadar, fotbalistul nu va fi la dispoziția tehnicianului român pentru returul cu Rijeka din play-off-ul Europa League. Învinsă cu 1-0 în meciul tur disputat în Croația, PAOK are nevoie de o victorie în manșa secundă pentru a obține calificarea în grupă. Duelul va avea loc joi, de la ora 20:30, la Salonic.

  • 13.5 milioane de euro este cea mai mare sumă plătită de o formație din Grecia pentru un fotbalist. Este vorba despre Zlatko Zahovic, transferat de Olympiacos de la FC Porto în vara anului 1999
Cine este Christos Zafeiris, jucătorul transferat de PAOK

Născut la Atena, Christos Zafeiris a început fotbalul la Panathinaikos, înainte de a pleca alături de familie în Norvegia, la vârsta de 9 ani. A trecut prin academiile mai multor formații, înainte de a debuta la nivel de seniori în 2020, la Grorud. A mai evoluat și pentru Haugesund înainte de a semna cu Slavia Praga în 2023.

În cele 104 meciuri jucate în tricoul formației din Cehia, Zafeiris a marcat 13 goluri, câștigând și două trofee, titlul în sezonul precedent și o Cupă în stagiunea 2022-2023. Zafeiris a reprezentat Norvegia la juniori, inclusiv la nivel U21, însă la seniori îmbracă tricoul țării natale, Grecia, pentru care a strâns 9 selecții.

  • 11 milioane de euro este cota lui Christos Zafeiris, conform transfermarkt
  • 22 de ani are mijlocașul central
