Super transferul care o poate scăpa pe Dinamo de interdicția FIFA! Un fotbalist e dorit de Fiorentina: „Eu cred că o să se facă!”. Exclusiv

Dinamo în continuare din cauza memoriului depus de Isma Lopez, care cere nu mai puțin de 370.000 de euro după despărțirea de „câini”, deși a avut o înțelegere cu fanii-acționari din programul DDB.

a anunțat că ar avea o ofertă de 400.000 de euro din partea campioanei Bulgariei, Ludogorets, ceea ce ar putea fi o gură de oxigen pentru clubul din Ștefan cel Mare. Însă nu e singura ofertă importantă pentru un jucător al lui Dinamo!

Dinamo, aproape să transfere un jucător la Fiorentina: „Mi-aș dori să ajut clubul prin plecarea mea!”

FANATIK l-a contactat pe David Țone, fundașul central de mare perspectivă al „câinilor”, care tocmai a fost în probe la Fiorentina și e la un pas de transferul vieții. Clubul speră să obțină în jur de 250.000 de euro pentru jucători, o sumă extrem de importantă pentru club în acest moment și care ar putea fi folosit pentru a aduce mai mulți jucători, ori pentru ridicarea interdicției FIFA.

Deși a crescut la Dinamo, puștiul de 17 ani care a evoluat doar pentru echipa a doua, speră să calce pe urmele lui Louis Munteanu și Eduard Duțu, care au fost achiziționați deja de Fiorentina. Țone a fost în probe o săptămână la Firenze și a fost impresionat de condițiile de la academia italienilor: „A fost foarte bine, dar momentan nu pot să dau foarte multe detalii. M-am întors în țară după ce am fost o săptămână în probe și am intrat în antrenamentele de la Dinamo, pentru că încă se discută ce se va întâmpla cu mine. Eu mi-aș dori să plec deși îmi place foarte mult la Dinamo, pentru că am crescut aici! Dar acolo sunt condiții ca la un club din străinătate”, a spus jucătorul în exclusivitate pentru FANATIK.

Juniorul a crescut la Dinamo, însă ar fi extrem de bucuros ca alb-roșii să profite de pe urma transferului său și să plătească o parte din salariile colegilor: „Totul m-a impresionat! Sunt condiții foarte bune, eu club din străinătate. Eu chiar mi-aș dori să ajut Dinamo prin acest transfer și clubul să se ridice înapoi acolo unde îi e locul. Am văzut și eu diferite sume, dar în momentan nu știu astfel de detalii. Dinamo asta cere și Fiorentina nu știu cât o să ofere. Sper ca banii luați pe mine să rezolve măcar o parte din probleme”, a recunoscut acesta.

David Țone e convins că se va face transferul: „Eu cred că o să se facă!”

David Țone a revenit în România și a reluat antrenamentele cu Dinamo, însă tânărul jucător crede că mutarea la Fiorentina se va perfecta cât de curând: „Am vorbit și cu Eduard Duțu, mi-ar fi plăcut să vorbesc și cu Munteanu, dar nu l-am prins. M-ar ajuta să primesc un sfat de la Adi Mutu sau Ianis Hagi. Eu cred că o să se facă transferul. Acum să vedem ce se va întâmpla. Mi-au intrat banii pe câteva luni, mai am restanțe, dar înțeleg și situația și sper că o să se rezolve”.

Jucătorul visează departe și consideră că un transfer la Fiorentina i-ar putea schimba definitiv cariera și e conștient că totul va depinde numai de el: „Pentru mine ar fi un pas uriaș în carieră! Să plec din România la Fiorentina, automat mi se vor deschide mai multe uși. Poți ajunge în Serie A, La Liga, poți să fi vândut în Premier League, oriunde!”.

Cu toate astea, dinamovistul așteaptă sfaturi de la toți jucătorii români care au trecut pe la Fiorentina, în frunte cu Ianis Hagi, pentru a încerca să evite greșelile pe care le-a făcut el: „Totul depinde doar de mine. M-ar ajuta un sfat și de la Ianis Hagi. Sper să nu mai repet greșelile pe care alți jucători tineri români le-au făcut”.

A debutat la naționala României U17 împotriva Ungariei

Stoperul lui Dinamo a debutat și la echipa națională a României U17 într-un amical împotriva Ungariei pe data de 17 februarie și visează ca într-o bună zi să ajungă și la naționala de seniori: „A fost un sentiment de mândrie că am jucat pentru România, chiar împotriva Ungariei. A fost o experiență extrem de frumoasă. Am cunoscut acolo jucători pe care i-am avut adversari și acum mi-au devenit coechipieri. Sper să revin curând. Visez să ajung să joc la naționala mare, însă vom vedea cum îmi va evolua cariera”.

În privința tinerilor jucători care pot face pasul la echipa mare, David Țone l-a remarcat în primul rând pe Valentin Borcea, care a mai cochetat cu prima echipă și a debutat deja pentru „câini”:„Valentin Borcea e în lotul primei echipei, dar sunt și alți jucători tineri la Dinamo care pot ajuta. A avut evoluții foarte bune la Dinamo 2, dar totul depinde de ei. Dacă ei își doresc cu adevărat, să muncească la antrenamente și să dăm randament când jucăm”, a concluzionat jucătorul pentru FANATIK.

Un impediment în calea transferului ar putea fi clauza de formare a tânărului apărător. Conform transfermarkt.com, David Țone este evaluat la doar 10.000 de euro. Un alt fost jucător al lui Dinamo care e la un pas să semneze cu o echipă din Serie A e Aleksandr Mitrovic, care a fost și el în probe la Genoa.

