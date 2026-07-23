Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Super veste! Universitatea Craiova, cap de serie în play-off-ul Europa League dacă pierde calificarea cu Levski din Liga Campionilor

După înfrângerea cu Levski, Universitatea Craiova a primit o veste excelentă. ”Alb-albaștrii” vor fi cap de serie în play-off-ul Europa League dacă vor depăși turul 3 preliminar.
Traian Terzian
23.07.2026 | 08:15
Super veste Universitatea Craiova cap de serie in playofful Europa League daca pierde calificarea cu Levski din Liga Campionilor
SPECIAL FANATIK
Cum ar putea fi Universitatea Craiova cap de serie la tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deși toată lumea visează că Universitatea Craiova va trece de Levski în turul 2 preliminar al Champions League, dar o eliminare ar veni, totuși, și cu un mic avantaj. Oltenii ar coborî în Europa League și dacă vor ajunge în play-off vor fi cap de serie la tragerea la sorți.

De ce va fi Universitatea Craiova cap de serie în play-off-ul Europa League

Campioana României are de întors un 0-1 înregistrat în manșa tur cu Levski de la Sofia. Este o misiune realizabilă, ținând cont că stadionul ”Ion Oblemenco” va fi un adevărat vulcan la returul cu bulgarii.

ADVERTISEMENT

În cazul unei dezamăgitoare eliminări, trupa lui Filipe Coelho va continua în Europa League, cea de-a doua competiție continentală. ”Juveții” vor da piept acolo, în turul 3 preliminar, cu învinsa duelului de Champions League dintre Sabah Baku (Azerbaidjan) și KuPS (Finlanda). În tur, azerii s-au impus pe teren propriu cu 1-0.

Dacă va trece de acest tur de Europa League, Universitatea Craiova ar avea șansa să fie cap de serie pentru play-off. Și asta deoarece tragerea la sorți va avea loc pe 3 august, înainte de disputarea celor două manșe din turul 3 preliminar (6 și 13 august). În acest caz, oltenii vor prelua coeficientul ridicat al celor de la KuPS.

ADVERTISEMENT
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea....
Digi24.ro
„M-am dovedit naiv”. Sorin Grindeanu reproșează AUR că nu a votat guvernul Veștea. „Părea că nu sunt interesați de șefia Senatului”

Pe cine poate întâlni Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League

O plasare în urna favoritelor la tragerea la sorți a play-off-ului Europa League ar însemna un adversar mai accesibil și șanse mai mari de a pătrunde în grupă. La momentul actual sunt cinci formații sigure de locul în această fază a competiției, una pe partea capilor de serie și patru pe partea cealaltă.

ADVERTISEMENT
Curtea de Apel a dat verdictul! Camelia Voinea:
Digisport.ro
Curtea de Apel a dat verdictul! Camelia Voinea: "Federaţia a coborât la un nivel pe care nu îl credeam posibil!"

În urna favoritelor se află deja Viktoria Plzen (Cehia), în timp ce în jumătatea cealaltă se regăsesc St. Truiden (Belgia), Trabzonspor (Turcia), OFI Creta (Grecia) și Lillestrom (Norvegia).

ADVERTISEMENT

Interesant este că dacă va ajunge cap de serie la tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova ar putea să joace din nou împotriva lui Levski Sofia sau ar putea da peste Omonia Nicosia, adversarul posibil pe care l-ar avea dacă ajunge în turul 3 preliminar al Champions League.

Situație bizară pentru Universitatea Craiova

O situație neașteptată este dacă Universitatea Craiova trece de Levski în turul 2 preliminar al Champions League. Mai departe, ”alb-albaștrii” ar urma să întâlnească învingătoarea ”dublei” dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Ciprioții s-au impus în prima manșă pe teren propriu, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

O nedorită eliminară în turul 3 preliminar UCL i-ar duce pe olteni tot în play-off-ul Champions League. Doar că în acest caz nu se vor mai afla în urna capilor de serie, deoarece nu ar mai beneficia de un coeficient atât de ridicat precum îl au cei de la KuPS în varianta prezentată anterior.

Pe acest traseu, echipa din Bănie ar putea da peste adversari teribili în play-off-ul Europa League: Benfica (Portugalia), Rangers (Scoția), FC Midtjylland (Danemarca) sau PAOK Salonic (Grecia).

Doi români din Serie A, pe lista neagră! Au fost doriți de granzii...
Fanatik
Doi români din Serie A, pe lista neagră! Au fost doriți de granzii din SuperLiga
Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie! Ce scriu turcii despre situația lui...
Fanatik
Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie! Ce scriu turcii despre situația lui Denis Drăguș
Cine transmite la TV FCSB – Auda, în turul 2 preliminar UEFA Conference...
Fanatik
Cine transmite la TV FCSB – Auda, în turul 2 preliminar UEFA Conference League
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
O echipă din România și-a batjocorit jucătorii și angajații: 'Și-au amanetat bijuteriile pentru...
iamsport.ro
O echipă din România și-a batjocorit jucătorii și angajații: 'Și-au amanetat bijuteriile pentru bani de cozonac! Sunt neplătiți de 6 luni, nu mai recuperează nimic, clubul e în faliment'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!