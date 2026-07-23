Super veste! Universitatea Craiova, cap de serie în play-off-ul Europa League dacă pierde calificarea cu Levski din Liga Campionilor

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Deși toată lumea visează că Universitatea Craiova va trece de Levski în turul 2 preliminar al Champions League, dar o eliminare ar veni, totuși, și cu un mic avantaj. Oltenii ar coborî în Europa League și dacă vor ajunge în play-off vor fi cap de serie la tragerea la sorți.

De ce va fi Universitatea Craiova cap de serie în play-off-ul Europa League

de la Sofia. Este o misiune realizabilă, ținând cont că stadionul ”Ion Oblemenco” va fi un adevărat vulcan la returul cu bulgarii.

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În cazul unei dezamăgitoare eliminări, trupa lui Filipe Coelho va continua în Europa League, cea de-a doua competiție continentală. ”Juveții” vor da piept acolo, în turul 3 preliminar, cu învinsa duelului de Champions League dintre Sabah Baku (Azerbaidjan) și KuPS (Finlanda). În tur, azerii s-au impus pe teren propriu cu 1-0.

Dacă va trece de acest tur de Europa League, Universitatea Craiova ar avea șansa să fie cap de serie pentru play-off. Și asta deoarece tragerea la sorți va avea loc pe 3 august, înainte de disputarea celor două manșe din turul 3 preliminar (6 și 13 august). În acest caz, oltenii vor prelua coeficientul ridicat al celor de la KuPS.

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Pe cine poate întâlni Universitatea Craiova în play-off-ul Europa League

O plasare în urna favoritelor la tragerea la sorți a play-off-ului Europa League ar însemna un adversar mai accesibil și șanse mai mari de a pătrunde în grupă. La momentul actual sunt cinci formații sigure de locul în această fază a competiției, una pe partea capilor de serie și patru pe partea cealaltă.

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În urna favoritelor se află deja Viktoria Plzen (Cehia), în timp ce în jumătatea cealaltă se regăsesc St. Truiden (Belgia), Trabzonspor (Turcia), OFI Creta (Grecia) și Lillestrom (Norvegia).

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Interesant este că dacă va ajunge cap de serie la tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova ar putea să joace din nou împotriva lui Levski Sofia sau ar putea da peste Omonia Nicosia, adversarul posibil pe care l-ar avea dacă ajunge în turul 3 preliminar al Champions League.

Situație bizară pentru Universitatea Craiova

O situație neașteptată este dacă Universitatea Craiova trece de Levski în turul 2 preliminar al Champions League. Mai departe, . Ciprioții s-au impus în prima manșă pe teren propriu, scor 1-0.

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O nedorită eliminară în turul 3 preliminar UCL i-ar duce pe olteni tot în play-off-ul Champions League. Doar că în acest caz nu se vor mai afla în urna capilor de serie, deoarece nu ar mai beneficia de un coeficient atât de ridicat precum îl au cei de la KuPS în varianta prezentată anterior.

Pe acest traseu, echipa din Bănie ar putea da peste adversari teribili în play-off-ul Europa League: Benfica (Portugalia), Rangers (Scoția), FC Midtjylland (Danemarca) sau PAOK Salonic (Grecia).