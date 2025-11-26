Sport

Superba jucătoare de tenis care a bifat o apariție surprinzătoare. Fanii nu au recunoscut-o, e foarte îndrăzneață

Tenismena cu patru trofee de Grand Slam în palmares și-a uimit admiratorii. Frumoasa sportivă de 28 de ani a apărut într-o ipostază extrem de curajoasă.
26.11.2025
Cum s-a afișat o superbă jucătoare de tenis. Sursa foto: Instagram.com
O superbă jucătoare de tenis a lăsat deoparte cariera și a bifat o apariție surprinzătoare pentru cei de pe rețelele de socializare. Fanii din lumea întreagă nu au recunoscut-o pentru că a dat dovadă de foarte multă îndrăzneală. Iată cum s-a afișat.

Apariție surpriză pentru o superbă jucătoare de tenis

Naomi Osaka are 28 de ani și este una dintre tenismenele care au o carieră impresionantă. Până acum a reușit să câștige patru trofee de Grand Slam, două la U.S. Open și alte două la Australian Open. În palmaresul ei se află și 7  titluri WTA.

De asemenea, sportiva din Japonia a fost numărul 1 mondial, în 2019. De atunci a continuat să exceleze și să dea totul pe teren, însă de această dată a reușit să impresioneze în afara sportului. Și-a uimit admiratorii.

Pe social media, acolo unde este urmărită de peste 2,9 milioane de persoane a dat dovadă de curaj. Internauții i-au admirat îndrăzneala cu care s-a afișat și unii au rămas uimiți că a apărut într-o astfel de ipostază.

Se pare că Naomi Osaka i-a luat prin surprindere pentru că a apărut într-o ținută provocatoare. Rochia scurtă și felul în care s-a lăsat fotografiată i-a făcut pe oameni să reacționeze. Imaginile ies din tiparul obișnuit al superbei jucătoare de tenis.

Naomi Osaka, într-o rochie foarte scurtă
Naomi Osaka, admirată pentru ținuta îndrăzneață. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Reacțiile primite de frumoasa jucătoare de tenis

„Mă omori, dar sunt de acord”, este unul dintre comentariile primite de Naomi Osaka, pe Instagram. Reacția a venit după ce sportiva din Japonia a împărtășit cu fanii schimbarea de stil pe care a încercat-o.

Un alt urmăritor a fost extrem de uimit de atitudinea ei și nu i-a venit să creadă. „Chiar tu ești?”, i-a scris acesta, în timp ce altul a decis să o complimenteze pe jucătoarea de tenis pentru îndrăzneala de care a dat dovadă.

„Doamne, fată, ești de-a dreptul superbă”, „Frumoasă” sau „Oooo”, sunt alte reacții venite din partea oamenilor. Postarea a adunat peste 145.000 de aprecieri de la cei care îi urmăresc activitatea din social media.

Ținuta purtată de Naomi Osaka a fost una care nu s-a încadrat în tiparele cu care și-a obișnuit fanii. De această dată a ieșit din zona de confort, reușind să atragă atenția asupra ta. Jucătoarea de tenis are o formă fizică de invidiat, deși a devenit mamă în anul 2023.

Pentru sportiva născută în Japonia aprecierile internauților sunt foarte importante. Cu siguranță, primește foarte multă încredere din partea acestora pentru a avea cele mai bune rezultate atunci când merge la competiții și turnee.

