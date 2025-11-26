Superba jucătoare de tenis care a bifat o apariție surprinzătoare. Fanii nu au recunoscut-o, e foarte îndrăzneață

ADVERTISEMENT

O superbă jucătoare de tenis a lăsat deoparte cariera și a bifat o apariție surprinzătoare pentru cei de pe rețelele de socializare. Fanii din lumea întreagă nu au recunoscut-o pentru că a dat dovadă de foarte multă îndrăzneală. Iată cum s-a afișat.

Apariție surpriză pentru o superbă jucătoare de tenis

Naomi Osaka are 28 de ani și este una dintre tenismenele care au o carieră impresionantă. Până acum a reușit să câștige patru trofee de Grand Slam, două la U.S. Open și alte două la Australian Open. În palmaresul ei se află și 7 titluri WTA.

De asemenea, sportiva din Japonia a fost numărul 1 mondial, în 2019. De atunci a continuat să exceleze și să dea totul pe teren, însă de această dată a reușit să impresioneze în afara sportului. Și-a uimit admiratorii.

Pe social media, acolo unde este urmărită de peste 2,9 milioane de persoane a dat dovadă de curaj. și unii au rămas uimiți că a apărut într-o astfel de ipostază.

Se pare că Naomi Osaka i-a luat prin surprindere pentru că a apărut într-o ținută provocatoare. Rochia scurtă și felul în care s-a lăsat fotografiată i-a făcut pe oameni să reacționeze. Imaginile ies din tiparul obișnuit al superbei jucătoare de tenis.

Reacțiile primite de frumoasa jucătoare de tenis

„Mă omori, dar sunt de acord”, este unul dintre comentariile primite de Naomi Osaka, pe Instagram. Reacția a venit după ce sportiva din Japonia a împărtășit cu fanii schimbarea de stil pe care a încercat-o.

Un alt urmăritor a fost extrem de uimit de atitudinea ei și nu i-a venit să creadă. „Chiar tu ești?”, i-a scris acesta, în timp ce altul a decis să o complimenteze pe jucătoarea de tenis pentru îndrăzneala de care a dat dovadă.

„Doamne, fată, ești de-a dreptul superbă”, „Frumoasă” sau „Oooo”, sunt alte reacții venite din partea oamenilor. Postarea a adunat peste 145.000 de aprecieri de la cei care îi urmăresc activitatea din social media.

Ținuta purtată de Naomi Osaka a fost una care nu s-a încadrat în tiparele cu care și-a obișnuit fanii. De această dată a ieșit din zona de confort, reușind să atragă atenția asupra ta. are o formă fizică de invidiat, deși a devenit mamă în anul 2023.

Pentru sportiva născută în Japonia aprecierile internauților sunt foarte importante. Cu siguranță, primește foarte multă încredere din partea acestora pentru a avea cele mai bune rezultate atunci când merge la competiții și turnee.