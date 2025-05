Superbet Chess Classic 2025, etapa 2 din Grand Chess Tour. Deac pierde runda 1 după o gafă incredibilă. Remiză pentru campionul mondial

Superbet Chess Classic 2025, turneu de șah clasic disputat în București, la Grand Hotel, este etapa a doua din cadrul Grand Chess Tour. GCT, circuit de legendarul pentru FANATIK, a ajuns la a 10-a ediție. Garry Kasparov este la București în această perioadă și a vorbit pentru FANATIK inclusiv .

Superbet Chess Classic 2025, etapa 2 din Grand Chess Tour. Bogdan Deac pierde în runda 1, după o gafă incredibilă

Ziua 1 de concurs a fost deschisă oficial printr-o serie de mutări simbolice realizate de mari nume ale scenei internaționale și locale:

Vishy Anand, multiplu campion mondial, Michael Khodarkovsky, președintele Grand Chess Tour șivicepreședinte FIDE, dar și ambasadorii Superbet Florin Răducioiu și Codin Maticiuc.

Rezultatele din Runda 1

Jan-Krzysztof Duda – Fabiano Caruana ½-½

Alireza Firouzja – Maxime Vachier-Lagrave 1-0

Wesley So – Bogdan Deac 1-0

Levon Aronian – Nodirbek Abdusattorov ½-½

Dommaraju Gukesh – Rameshbabu Praggnanandhaa ½ – ½

A fost cea mai lungă partidă a primei runde și o remiză după 73 de mutări la capătul cărora doar regii au mai rămas pe tablă. Caruana a ales să răspundă la 1. e4 cu Apărarea Siciliană și a egalat fără probleme. Ba chiar a sperat că poate profita de structura de pioni mai bună și a pus presiune pe pionii izolați ai lui Duda de pe flancul damei. Caruana a obținut în cele din urmă pionul în plus pe coloana A, pentru ca ulterior, după o serie de schimburi, să aibă chiar 2 pioni în plus pe flancul regelui. Dar un final teoretic pe care Duda l-a navigat fără greșeală, polonezul știind în permanență că are remiza la îndemână.

Alireza Firouzja – Maxime Vachier-Lagrave 1-0

Derby-ul francez a adus și primele mutări geniale ale turneului, așa cum au fost catalogate de motoarele de analiză. Firouzja a făcut un joc excelent atât strategic, cât și tactic. A evitat Siciliana deschisă și astfel nu i-a dat șansa lui MVL să meargă în mult iubitul său Najdorf. Maxime nu a gestionat bine poziția și a fost constant pus sub presiune de Firouzja. La mutarea 44, Firouzja a sacrificat un cal pe pionul negru de la d5, iar defensiva lui MVL a cedat. După mutarea 51, în condițiile în care nu își mai putea salva dama, Maxime a ales să cedeze.

Wesley So – Bogdan Deac 1-0

Bogdan Deac a avut un final de coșmar în partida cu Wesley So. Românul nu părea deloc pus în încurcătură de oarecum surprinzătoarea Engleză aleasă de Wesley. Partida părea să se îndrepte spre o remiză fără evenimente prea multe pe tablă. Mai degrabă ceasul a dat dramatismul partidei. Deac a folosit foarte mult timp în deschidere și a rămas cu mai puțin de 10 minute pe ceas cu mai bine de 20 de mutări înainte de timpul suplimentar acordat la mutarea 40. Chiar și așa, românul a continuat să joace precis, iar Wesley a „ars” și el tot mai mult timp. Deac a simțit că structura de pioni ar favoriza perechea sa de cai, în fața lui So, care avea cal și nebun. La mutarea 39, în speranța că va obține un pion avantaj, Deac a omis o elementară tactică pe care So o avea la îndemână. Americanul nu a recapturat unul dintre cai, așa cum se aștepta Deac, ci pur și simplu și-a avansat pionul la f7. Și astfel nu mai putea fi oprit din drumul spre promovare. Deac a cedat imediat și a plecat furios de la tablă.

Levon Aronian – Nodirbek Abdusattorov ½-½

Tot o variantă a Deschiderii Engleze a fost și în cea mai scurtă partidă a zilei, între Aronian și Abdusattorov. Aronian și-a dat seama că nu a obținut nimic din deschidere, astfel că nu a mai forțat. Totul s-a încheiat cu o repetiție de mutări, într-un total de 36 de mutări în care s-au schimbat foarte multe dintre piese.

Dommaraju Gukesh – Rameshbabu Praggnanandhaa ½-½

O remiză foarte spectaculoasă între cei doi tineri jucători indieni. Campionul mondial Gukesh Dommaraju, părea să aibă suficiente argumente pentru a forța victoria. A ales să sacrifice un nebun și un turn pentru a captura regina compatriotului său. Dar Pragg a răspuns excelent, a eliberat coloana B și apoi a creat contrajoc pe flancul damei. Pus la rândul său sub presiune, Gukesh a ales cea mai bună continuare pentru a încheia cu un șah etarn o poziție care i se deteriora treptat.

Clasament după Runda 1

1-2. Alireza Firouzja 1p

1-2. Wesley So 1p

3-8. Fabiano Caruana 1/2p

3-8. Jan Krzysztof Duda 1/2p

3-8. Levon Aronian 1/2p

3-8. Nodirbek Abdussatorov 1/2p

3-8. Gukesh Dommaraju 1/2p

3-8. Rameshbabu Praggnanandhaa 1/2p

9-10. Bogdan Deac 0p

9-10. Maxime Vachier-Lagrave 0p

Programul rundei a 2-a

Bogdan Stelea, portarul Generației de Aur, și luptătorul Cătălin Moroșanu, ambii ambasadori Superbet, alături de Ioana Masca, CEO PartnerVet, vor face, simbolic, prima mutare a rundei a doua, joi de la ora 15:00. Evenimentul este accesibil publicului larg, iar biletele pot fi achiziționate .

Maxime Vachier-Lagrave – Wesley So

Bogdan Deac – Levon Aronian

Fabiano Caruana – Rameshbabu Praggnanandhaa

Jan-Krzysztof Duda – Alireza Firouzja

Nodirbek Abdusattorov – Dommaraju Gukesh