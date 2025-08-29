Pariuri sportive

Superbet, ofertă revoluţionară între 1 şi 3 septembrie: “Îi dai blană cât te ţine telefonul!”

Superbet continuă inovațiile în industria de gambling din România. Ce se întâmplă doar în intervalul 1-3 septembrie 2025.
FANATIK
29.08.2025 | 19:00
Superbet oferta revolutionara intre 1 si 3 septembrie Ii dai blana cat te tine telefonul
Superbet lansează Super Drop. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Superbet, lider incontestabil pe piața de gambling din România, vine cu o nouă ofertă de top. Super Gigi a explicat ce se întâmplă doar în perioada 1-3 septembrie doar pe platforma Superbet și cum puteți obține bani doar privind.

Noua ofertă pregătită de Superbet pentru intervalul 1-3 septembrie

În contul tău de pe paltforma Superbet te așteaptă ceva cu adevărat special: cinci minute fără întrerupere de Rotiri Gratuite la secțiunea cazino. Ai o gamă largă de jocuri Pragmatic de unde poți alege, iar Super Gigi a explicat cum se va desfășura totul.

„Concurența nu poate ține pasul. X1 (n.r. – ori 1) înseamnă că bonusul de bun venit are condiții de rulaj x1 la Superbet. Peste tot are condiții x30, x40… La Superbet are x1, acel bonus pe care îl primești când primești un cont nou. Trebuie să îl rulezi ca să îl transformi în bani.

E condiție generală la toate casele de pariuri. Casele de pariuri din România, majoritatea, au acest rulaj x20, x30, x40… Superbet are x1, este ceva revoluționar, nemaiîntâlnit. Nu poți concura cu așa ceva.

„Nu este nicio caterincă. Dai blană la telefon 3 zile!”

Super Drop-ul, făcut acum o săptămână, poți intra 5 minute de la 00:00, oricând vrei tu, ai rotiri gratuite. Este o oferă pe cazino. Pe 1, pe 2 și pe 3 septembrie avem 3 zile acea ofertă cu Super Drop, cu timp limitat. Cât îți merge telefonul îi dai blană la rotiri gratuite.

Nu este nicio caterincă. Dai blană la telefon 3 zile, alegi slotul acela orar și fix pe minutele alea cât te ține telefonul. Dai pe viteză maximă și colectezi”, a spus Super Gigi la FANATIK SUPERLIGA.

