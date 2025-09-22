Superbet, reacție fermă după ce a fost nevoită să onoreze plăți de peste 30 de milioane de euro din cauza unei erori: „Facem ceea ce este corect față de clienții noștri!”

Superbet a înregistrat pierderi colosale în urma unei erori apărute în sistem. Problema a fost remediată după câteva ore, însă toate sumele câștigate în acest interval au fost onorate. a emis un comunicat ferm în care și-a exprimat respectul față de clienții săi.

Superbet, pierderi de peste 30 de milioane de euro în doar câteva ore

În noaptea dintre 20 și 21 septembrie, Din cauza unei defecțiuni la unul dintre jocurile din cazinoul online, utilizatorii primeau câștiguri la fiecare rotire și în scurt timp au adunat sume uriașe.

Văzând sumele uriașe din conturi, mulți clienți Superbet au trăit cu teama că nu vor putea păstra banii pe care i-au câștigat, însă echipa Superbet a venit imediat cu anunțul în care și-a asigurat toți utilizatorii că își asumă greșeala și toate pierderile sunt asumate.

Superbet, prima reacție după eroare de la jocul Fire Blaze Red Wizard

După pierderile extraordinare pe care le-a suferit, Superbet a emis un comunicat prin care oferă o mare încredere utilizatorilor și își asumă în totalitate greșeala: „Facem ceea ce este corect față de clienții noștri, indiferent de circumstanțe. Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii noștri. Este esențial de menționat că incidentul în cauză a fost complet rezolvat, iar platforma și serviciile Superbet rămân, în continuare, sigure și complet disponibile pentru divertismentul clienților noștri.

În urma evaluărilor preliminare, am identificat o serie de câștiguri calculate necorespunzător, fapt care a condus la atribuirea eronată a unor sume mai mari decât cele care ar fi trebuit acordate conform componentelor aleatorii ale jocului.

În acest context, compania noastră a rămas consecventă viziunii sale de a face întotdeauna ceea ce este corect pentru clienții noștri. Astfel, am hotărât să onorăm toate plățile rezultate din această situație.

„Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creșterii companiei noastre”

Prin decizia de a onora aceste plăți demonstrăm asumarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere în raport cu clienții și capacitatea de a gestiona situații neprevăzute.

Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creșterii exponențiale a companiei noastre. Datorită acestei filosofii, Superbet a reușit să inoveze constant și să se transforme într-unul dintre cei mai importanți operatori globali de pariuri sportive și gaming.

Rămânem fermi în angajamentul nostru față de clienți, pentru a le oferi cel mai ofertant, inovator și sigur ecosistem de divertisment digital din industria globală de profil”, se arată în comunicatul emis de Superbet.

Ce mesaj au primit utilizatorii direct în aplicație

Imediat după ce a depistat problema, Superbet a blocat până la 7500 de conturi ce au profitat de eroarea din sistem, însă în cele din urmă ele au fost deblocate și câștigurile au fost onorate. Fiecare dintre clienții Superbet, care a câștigat bani în urma acestei erori, a primit un mesaj uluitor direct în aplicație:

„Salut! Investigațiile suplimentare în urma activității tale la anumite jocuri de Casino s-au încheiat, iar contul tău a fost deblocat. Am luat decizia de a onora toate plățile la acele jocuri, ținând cont de istoria și statutul pe care Superbet îl are în industria jocurilor de noroc din România. Suntem cunoscuți ca operatorul de pariuri și casino care plătește orice câștig, indiferent de sume. Ca cei care acceptă toate pariurile și orice miză la jocuri. Și nu ne dorim ca acest lucru să se schimbe. Toate restricțiile de pe contul tău au fost ridicate. Bucură-te de câștiguri! Mult succes!”, a apărut pe ecranele utilizatorilor, imediat după ce conturile lor au fost deblocate.