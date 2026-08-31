Superbet schimbă strategia în fața noilor reguli. Agențiile se transformă în „Home of Superliga”, iar angajaţii îşi păstrează locurile de muncă

ADVERTISEMENT

Super, compania care deţine brandul comercial Superbet, a luat măsuri pentru a-şi proteja angajaţii în faţa schimbărilor legislative care le permit autorităţilor locale să interzică jocurile de noroc pe raza localităţilor. Astfel, spaţiile comerciale ce vor fi afectate vor rămâne în continuare deschise şi vor fi transformate în „Home of Superliga”, centre comunitare dedicate fotbalului şi suporterilor.

Angajaţii Superbet nu vor fi disponibilizaţi, iar spaţiile vor rămâne deschise

De la intrarea în vigoare a OUG 7/2026, care lasă mână liberă consiliilor locale să decidă cu privire la funcţionarea sălilor de jocuri de noroc, mai mulţi operatori şi-au închis locaţiile şi au disponibilizat personalul, însă Super a ales o cale diferită: compania nu va renunţa la niciun angajat şi nu va închide niciun spaţiu acolo unde activitatea de jocuri de noroc nu mai poate fi desfăşurată.

ADVERTISEMENT

Toate locaţiile afectate de modificările legislative vor fi transformate în „Home of Superliga”, adică spaţii unde oamenii se pot întâlni pentru a urmări împreună partidele din Superliga şi alte competiţii importante, dar unde vor beneficia şi de asistenţă directă, faţă în faţă, din partea aceloraşi angajaţi care îi consiliau şi înainte de aceste schimbări.

„Noi alegem să ne protejăm și să ne păstrăm colegii”

„Respectăm cadrul legal și deciziile administrațiilor locale. În același timp, regretăm faptul că o serie de astfel de hotărâri se răsfrâng asupra angajaților noștri, cei care suportă, în cele din urmă, efectele acestor decizii. De aceea, noi alegem să ne protejăm și să ne păstrăm colegii în aceste circumstanțe”, spune Adrian Turiga, Retail Director pentru brandul Superbet în România.

ADVERTISEMENT

Prin , brandul Superbet își reconfirmă angajamentul față de sportul românesc, în calitate de partener al Superligii, iar agențiile companiei își păstrează rolul de punct de întâlnire pentru toţi suporterii, indiferent de afinităţile fotbalistice ale acestora.

ADVERTISEMENT

Agenţiile Superbet devin puncte de întâlnire pentru suporteri

„O decizie administrativă poate schimba ceea ce ne este permis să facem într-un spațiu, dar nu poate anula lucrurile care ne unesc. Ca partener principal al Superligii, avem o responsabilitate față de fotbalul românesc și față de oamenii care îl trăiesc.

ADVERTISEMENT

iar noi avem grijă ca acest lucru să rămână adevărat, transformând aceste spații în locuri unde comunitatea se adună în jurul sportului. Pentru noi, asta înseamnă să fii parte dintr-o comunitate: să rămâi acolo și atunci când e mai greu”, a explicat Andrei Popa, General Manager, Super România.

În paralel cu aceste transformări, Super dă asigurări că va continua dialogul cu autoritățile centrale și locale pentru identificarea de soluții care să protejeze atât comunitățile, cât și locurile de muncă.