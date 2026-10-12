Sport

Superchess, marea câștigătoare la Campionatele Naționale pe Echipe la șah! Număr record de partide disputate la Eforie Nord

Gabriel Eșanu
12.10.2026 | 14:16
Superchess marea castigatoare la Campionatele Nationale pe Echipe la sah Numar record de partide disputate la Eforie Nord
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Superchess a câștigat secțiunea Open la Campionatele Naționale de Șah 2026. Sursă foto: Federația Română de Șah
Superchess a câștigat secțiunea open de la Campionatele Naționale pe Echipe la șah, Superliga, cu un parcurs perfect. Nouă victorii în cele nouă runde disputate la Eforie Nord
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Campionatele Naționale de Șah 2026, un eveniment de mare amploare pentru șahul românesc, în perioada 3-11 octombrie, la Eforie Nord. Au fost, mai exact, trei competiții de elită. Superliga României, secțiunile open și feminin, plus Divizia A, al doilea eșalon valoric din șahul românesc.

Campionatele Naționale de Șah 2026. Superchess a câștigat Superliga, la secțiunea Open, cu victorii pe linie în cele 9 runde disputate

Au fost nu mai puțin de 34 de echipe înscrie în cele trei competiții, 246 jucători înscriși și 786 partide disputate. Pentru ca toate aceste jocuri să se dispute la cel mai înalt nivel, Federația Română de Șah a asigurat table electronice și ceasuri digitale pentru toate cele trei competiții, astfel încât toate să poată fi urmărite în timp real și stocate în mod corect. Fundația Super a fost sponsor principal al evenimentului, alături de Aqua Carpatica și One United Properties.

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Superchess, echipă sponsorizată de Fundația Super, și-a respectat statutul de favorită și s-a impus în secțiunea open cu victorii pe linie în cele 9 runde. Echipa a fost compusă din Marii Maeștri Haik Martirosyan, Bogdan Deac, Ivan Sokolov, Daniel Dardha, Constantin Lupulescu, Alexander Motylev, Alin Berescu, plus IM Vladimir Doncea și FM Matei Coicev.

Rezultatele înregistrate de Superchess

  • vs Baia Mare 3,5-2,5
  • vs Pionii Regelui 3,5-2,5
  • vs Vados Arad 4-2
  • vs CSU UVT Timișoara 5,5-0,5
  • vs Arnia Chess IT 4,5-1,5
  • vs Sparta Techirghiol 4-2
  • vs ACS Ineu 4-2
  • vs CSU ASE București 4,5-1,5

Vados Arad și Arnia Chess IT au completat podiumul în secțiunea open. Clasamentul complet

Vados Arad, campioana edițiilor 2021, 2023 și 2024 a terminat competiția pe locul 2, cu 14 puncte. Iar ultima treaptă a podiumului a fost adjudecată de Arnia Chess IT, datorită victoriei din ultima rundă în fața celor de la Craiova, scor 3,5-2,5. Iată clasamentul complet în secțiunea open a Superligii naționale.

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  1. Superchess 18 puncte
  2. Vados Arad 14 puncte
  3. Arnia Chess IT 11 puncte
  4. CSU ASE București 10 puncte
  5. Baia Mare 10 puncte
  6. ACS Ineu 8 puncte
  7. Sparta Techirghiol 6 puncte
  8. Oltenia Craiova 6 puncte
  9. UVT Timișoara 5 puncte
  10. Pionii Regelui 2 puncte

CSM Iași a câștigat Superliga la feminin, după victoria în ultima rundă în fața CSU ASE București

CSM Iași a câștigat Superliga feminină, după ce a reușit să învingă în ultima rundă chiar principala rivală, CSU ASE București. Echipa campioană a fost formată din GM Nino Batsiashvili, IM Irina Bulmaga, WIM Miruna Lehaci, WFM Sara Șunea și WFM Ema Obadă. CSU ASE București și Medicina Timișoara au completat podiumul. Pentru formația din Banat a jucat la prima masă Lu Miaoyi, campioană olimpică la Samarkand 2026 cu reprezentativa Chinei.

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  1. CSM Iași 10 puncte
  2. CSU ASE București 9 puncte
  3. Medicina Timișoara 8 puncte
  4. Universitatea de Vest Timișoara 5 puncte
  5. Arnia Chess IT 4 puncte
  6. Gambitul Damei Iași 4 puncte
  7. Alfil Pitești 2 puncte

Medicina Timișoara s-a impus în Divizia A

Divizia A, al doilea eșalon valoric în șahul românesc, a avut nu mai puțin de 17 echipe la start. S-a impus Medicina Timișoara, cu opt victorii și o remiză pe parcursul celor 3 runde, adică un total de 17 puncte. Alfil Pitești a terminat pe locul 2, cu 13 puncte, iar podiumul a fost completat de CSM Galați, cu 11 puncte.

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Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 21 de ani în presa sportivă, și de 12 ani la FANATIK, în prezent în funcția de editor. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
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