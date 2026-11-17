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România riscă să încheie pe ultimul loc grupa B4 din Liga Națiunilor și să fie nevoită să dispute un baraj pentru menținerea în Liga B. După cinci etape, naționala lui Gheorghe Hagi are doar trei puncte, iar șansele de a evita ultima poziție sunt destul de mici.

Belarus, cea mai probabilă adversară a României la baraj! Ce arată calculele Inteligenței Artificiale

Înaintea potrivit unei simulări realizate de Football Meets Data, România a fost creditată cu 97% șanse de a ajunge la baraj, în urma a 50.000 de simulări. Mai mult, statisticienii au analizat și posibilele adversare ale „tricolorilor”. Belarus conduce clasamentul probabilităților, fiind urmată de Cipru și Estonia. Conform proiecțiilor publicate pe 16 noiembrie, cele mai probabile confruntări sunt:

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România – Belarus: 22,6%

România – Cipru: 20,6%

România – Estonia: 19,2%

Insulele Feroe completează lista selecționatelor din Liga C care pot întâlni România la barajul pentru menținerea în eșalonul secund. Un detaliu interesant al simulărilor îl reprezintă restricția privind o posibilă confruntare între Belarus și Ucraina. Cele două selecționate nu pot fi împerecheate, ceea ce influențează probabilitățile celorlalte dueluri la tragerea la sorți.

Cum poate scăpa România de barajul din Liga Națiunilor

În ultima etapă din grupa B4, de la ora 21:45, sunt programate meciurile și Polonia – Suedia. Pentru a urca pe locul 3, selecționata lui Gică Hagi trebuie să câștige la Zenica, iar leșii să nu se impună pe teren propriu în fața suedezilor.

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În cazul în care aceste condiții nu vor fit îndeplinite, România va încheia grupa pe ultima poziție și va disputa un baraj în dublă manșă împotriva uneia dintre cele patru reprezentative venite din Liga C. Tragerea la sorți este programată vineri, 20 noiembrie, de la ora 14:00, la Nyon, în Elveția. Meciurile de baraj se vor disputa în martie 2027. Prima manșă va avea loc în perioada 25-27 martie, iar returul între 28 și 30 martie. Câștigătoarea dublei va evolua în Liga B în următoarea ediție a competiției.