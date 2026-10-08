Sport

Supercomputerul a calculat şansele de calificare ale României la Euro 2028! Naţionala lui Hagi, în pericol să rateze turneul final

România s-a făcut de râs în primele patru meciuri din Liga Naţiunilor. După patru înfrângeri consecutive, şansele de calificare ale "tricolorilor" la Euro 2028 au scăzut considerabil.
Marian Popovici
08.10.2026 | 23:55
Supercomputerul a calculat sansele de calificare ale Romaniei la Euro 2028 Nationala lui Hagi in pericol sa rateze turneul final
SPECIAL FANATIK
Supercomputerul a calculat şansele de calificare a României la Euro 2028! Naţionala lui Hagi, în pericol să rateze turneul final. Sursa: colaj Fanatik
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Naţionala României a început dezastruos grupa din Liga Naţiunilor, cu patru eşecuri în primele patru meciuri din Liga B: 1-2 şi 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia şi Herţegovina şi 0-6 cu Polonia. Aceste eşecuri ne-au aruncat, oficial, în urna a 3-a pentru preliminariile Euro 2028.

România, doar 15% şanse de calificare la Euro!

România va avea, teoretic, adversari mai dificili în lupta pentru turneul final şi a treia şansă în grupă. Pentru turneul final se vor califica echipele care încheie pe primul loc şi cele mai bune opt formaţii de pe locul 2. Celelalte echipe de pe locul secund vor merge la baraj, împreună cu cele mai bune din Liga Naţiunilor.

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Echipa lui Gică Hagi a rămas şi fără plasa de siguranţă oferită de Liga Naţiunilor, locul de baraj. La precedenta ediţie, România a ocupat primul loc în grupa din Liga C şi graţie acestui parcurs a reuşit să meargă la barajul pentru CM 2026, unde a fost învinsă de Turcia.

Cu două meciuri rămase de disputat din Liga Naţiunilor şi înainte de tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2028, România are şanse mici de calificare la al doilea turneu final european consecutiv. Cei de la Football Meets Data au calculat şansele României de a merge la Campionatul European pe baza a 10.000 de simulări, iar „tricolorii” au doar 15% şanse de calificare.

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Cum arată urnele pentru preliminariile Euro 2028!

România are abia a 34-a şansă de a merge la turneul final pe baza calculelor disponibile în acest moment. Gică Hagi va avea o misiune dificilă, mai ales că din primele două urne vom avea adversari dificili.

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Urnele pentru preliminariile Euro 2028 se vor stabili în funcţie de clasamentul din Liga Naţiunilor. După patru etape consumate dintre cele şase, România nu mai are nicio şansă de a urca în urna 2 şi va fi a treia favorită a grupei.

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Cum arată urnele în acest moment: 

  • Urna 1: Spania, Portugalia, Franţa, Anglia, Olanda, Grecia, Italia, Belgia, Danemarca, Germania, Croaţia, Norvegia
  • Urna 2: Ţara Galilor, Cehia, Serbia, Turcia, Elveţia, Suedia, Austria, Bosnia şi Herţegovina, Slovenia, Irlanda de Nord, Ungaria, Irlanda
  • Urna 3: Kosovo, Ucraina, Polonia, Scoţia, Georgia, Israel, România, Macedonia de Nord, Slovacia, Muntenegru, Islanda, Albania
  • Urna 4: Belarus, Finlanda, Cipru, Estonia, Bulgaria, Luxemburg, Feroe, Armenia, Moldova, Kazahstan, Letonia, San Marino
  • Urna 5: Malta, Azerbaidjan, Lituania, Gibraltar, Andorra, Liechtenstein

România mai are două meciuri în Liga Naţiunilor, însă are şanse mici să mai evite ultimul loc. „Tricolorii” joacă pe 14 noiembrie pe teren propriu cu Polonia şi trei zile mai târziu vor juca la Zenica, pe terenul Bosniei şi Herţegovina.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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