Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc termină FCSB

Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc în Superliga României. Oltenii s-au răzbunat pe cei de la Csíkszereda pentru eliminarea din Conference League. Echipa din Bănie a câștigat meciul cu nou-promovata cu scorul de 5-0. Statisticienii văd formația lui Filipe Coelho drept principala favorită la titlu în Superliga României.

Universitatea Craiova, cele mai mari șanse la titlu! Rapid, favorită la locul doi în Superliga

iar în majoritatea acestora Universitatea Craiova încheie sezonul pe primul loc. Oltenii au 38% șanse să câștige titlul în Superliga României, însă mai este mult timp până se va trage linia. Situația va arăta mai clar în momentul în care vom ști cum arată clasamentul din play-off.

, iar analiștii de la Foootball Meets Data au semnalizat o cădere a echipei lui Costel Gâlcă. Rapid, potrivit simulărilor, va încheia pe locul 2 în campionat și are doar 25% șanse să pună mâna pe titlu.

FCSB termină peste Dinamo!? Veste proastă pentru Zeljko Kopic

Surpriza mare vine de la FCSB. Roș-albaștrii, deși sunt abia pe locul 9 în campionat și mai au de tras până să ajungă pe o poziție care garantează prezența în play-off, sunt văzuți de statisticieni drept favoriți pentru locul 3 la finalul sezonului. Mai mult, campioana are 10% șanse să câștige un nou titlu.

În schimb, Dinamo, echipa care stă mai bine în clasament la finalul anului, a fost poziționată de simulări pe locul 4, în spatele rivalelor FCSB și Rapid. Totuși, „câinii roșii” au 11% șanse să pună mâna pe trofeu la finalul sezonului, însă au nevoie de un play-off de vis.

Oțelul și FC Argeș, șanse mici să ajungă în playoff. Cine le ia locul

FC Botoșani, revelația sezonului, este văzută drept echipa care va încheia finalul sezonului pe locul 5. Moldovenii au pierdut în ultima etapă cu Rapid, însă în continuare pot avea un an de vis și, cu puțin noroc, ar putea ajunge la barajul pentru cupele europene.

În schimb, o altă surpriză vine de la Cluj. CFR va rata, potrivit simulărilor, prezența în play-off. În schimb, rivalii de la U Cluj se vor califica, iar FC Argeș va fi devansată. Piteștenii s-au încurcat în ultima rundă cu Oțelul Galați.