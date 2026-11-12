Supercomputerul a dat verdictul pe care Gică Hagi nu voia să-l audă!

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România se îndepărtează tot mai mult de EURO 2028! După o campanie de coșmar în Liga Națiunilor, naționala lui Gică Hagi a primit o nouă veste proastă. Supercomputerul Football Meets Data a calculat șansele de calificare la turneul final, iar „tricolorii” sunt cotați sub reprezentative precum Kosovo, Georgia sau Albania.

România, la pământ în Liga Națiunilor! Cum poate influența dezastrul calificarea la EURO 2028

Gică Hagi are parte de un început de mandat pe care ar vrea să-l uite cât mai repede și ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct. Cu doar două partide rămase de disputat, „tricolorii” nu mai pot spera la promovarea în Liga A, iar principalul obiectiv a devenit evitarea retrogradării în Liga C.

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Rezultatele slabe ar putea cântări greu și în perspectiva preliminariilor . Clasamentul general din Liga Națiunilor este important pentru stabilirea urnelor valorice la tragerea la sorți, iar România riscă să pornească dintr-o poziție dezavantajoasă. Concret, „tricolorii” ar putea ajunge în urna a treia, ceea ce ar însemna o grupă cu cel puțin două adversare mai bine cotate. În plus, un parcurs dezastruos în Liga Națiunilor reduce și perspectivele unei eventuale calificări prin intermediul barajelor.

Supercomputerul a calculat șansele României la EURO 2028! Verdict dezastruos pentru Gică Hagi

Veștile proaste nu se opresc aici! Football Meets Data a publicat o analiză a șanselor de calificare la EURO 2028, iar România se află departe de echipele considerate favorite. Potrivit simulărilor, naționala lui Gică Hagi are doar 14,8% șanse să ajungă la turneul final.

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La polul opus se află Spania și Anglia, ambele cu șanse de peste 99,9%. Franța (99,6%), Portugalia (99,3%) și Olanda (97,1%) completează lista marilor favorite. Inclusiv Germania, care traversează o campanie dificilă în Liga Națiunilor, are o probabilitate de calificare de 92,6%. Diferența față de România este uriașă.

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46.7% 🇽🇰 Kosovo

46.6% 🇸🇰 Slovakia

46.5% 🇺🇦 Ukraine

46.1% 🇨🇿 Czechia

37.4% 🇵🇱 Poland

29.2% 🇮🇸 Iceland

26.5% 🇬🇪 Georgia

25.5% 🇮🇱 Israel

25.1% 🇦🇱 Albania

14.8% 🇷🇴 Romania

14.6% 🇲🇪 Montenegro

12.8% 🇲🇰 North Macedonia

12.1% 🇧🇾 Belarus

9.9% 🇫🇮 Finland

3.4% 🇧🇬 Bulgaria — Football Meets Data (@fmeetsdata)

România, sub Kosovo, Georgia și Albania! Ce naționale au șanse mai mari de calificare la EURO

Cifrele devin și mai îngrijorătoare atunci când România este comparată cu alte reprezentative europene. Kosovo are 46,7% șanse să ajungă la EURO 2028, de peste trei ori mai mult decât naționala lui Gică Hagi. Slovacia (46,6%), Ucraina (46,5%) și Cehia (46,1%) sunt și ele mult mai bine cotate. Nici comparația cu Polonia (37,4%) sau Islanda (29,2%) nu îi avantajează pe „tricolori”.

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Surprizele continuă! Georgia, care a impresionat la EURO 2024, are 26,5% șanse de calificare, în timp ce Albania este cotată cu 25,1%. Până și Israelul (25,5%) se află peste România. În schimb, Muntenegru (14,6%), Macedonia de Nord (12,8%) și Belarus (12,1%) sunt imediat în spatele echipei lui Hagi.

România, condamnată la ultimul loc în Liga Națiunilor! Ce arată calculele supercomputerului

Supercomputerul Football Meets Data nu are vești bune pentru România nici în privința finalului de campanie din Liga Națiunilor. Potrivit simulărilor publicate pe 10 noiembrie, „tricolorii” au 95,5% șanse să încheie grupa pe ultimul loc, ceea ce i-ar trimite la barajul pentru evitarea retrogradării în Liga C. Mai mult, probabilitatea ca România să retrogradeze este de 31,8%.

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League B, promoted:

99.4% 🇨🇭 Switzerland

90.9% 🇦🇹 Austria

85.5% 🇸🇪 Sweden

63.8% 🇭🇺 Hungary

61.8% ☘️ Northern Ireland ⬇️ Most at risk of going down: 🇲🇰 North Macedonia 34.0%, 🇷🇴 Romania 31.8%, 🇮🇱 Israel 20.9%, 🇬🇪 Georgia 19.4% https://t.co/eY0jEP9i5w — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Diferențele față de adversarele României sunt uriașe. Suedia are 85,5% șanse să promoveze în Liga A, în timp ce Bosnia și Herțegovina este cotată cu 50,1%. Nici Polonia, aflată pe locul al treilea în proiecțiile supercomputerului, nu are prea multe emoții în privința retrogradării, cu o probabilitate de doar 0,8%.