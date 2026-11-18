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, unde a înregistrat 5 înfrângeri (1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 și 1-2 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia) și o singură victorie 2-1 cu Polonia a afectat și tragerea la sorți și pentru calificarea la EURO 2028. „Tricolorii” au fost repartizați în urma a treia și vor fi nevoiți să se dueleze cu două super puteri pentru un loc la turneul final din Anglia, Scoția, Țara Galilor și Republica Irlanda.

Spania și Anglia, cei mai probabili adversari ai României din prima urnă

Spania sau Anglia sunt super naționalele pe care România are cele mai mari șanse să le întâlnească din prima urnă, potrivit simulării Football Meets Data. Fiecare apare în grupa „tricolorilor” în aproximativ 16% dintre cele 10.000 de trageri simulate.

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Nici celelalte variante nu sunt mai avantajoase pentru fotbaliștii lui Gică Hagi. Urmează Franța cu 13%, iar Belgia are o probabilitate de 12%. Germania completează lista adversarilor cu șanse de cel puțin 10% de a ajunge în aceeași grupă cu România. Cinci dintre forțele continentului ocupă, astfel, primele poziții în calculele simulatorului.

Un procent mai scăzut este de a juca împotriva starurilor din Premier League: Virgil van Dijk, Erling Haaland sau Bruno Fernandes. Țările de Jos au o probabilitate de 8%, în timp ce Norvegia și Portugalia apar fiecare cu 6%. La polul opus se află Grecia, Italia, Croația și Danemarca, toate cu aproximativ 3%.

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România are 99% șanse să ajungă într-o grupă de 4 echipe

Una dintre cele mai importante concluzii ale simulării privește numărul adversarilor. România are o probabilitate de 99% să fie repartizată într-o grupă de 4 echipe. Varianta unei grupe de cinci apare în doar 1% dintre simulări. Pentru „tricolori”, primul scenariu ar însemna 6 meciuri în preliminarii: câte două împotriva fiecăreia dintre cele trei adversare. Într-o grupă de 5, programul ar cuprinde 8 partide, iar România ar primi și un adversar din ultima urnă.

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Simulatorul indică și grupele în care naționala lui Hagi ajunge cel mai frecvent. Grupa F apare în 24% dintre simulări, urmată de E, cu 23%, D, cu 20%, și C, cu 15%.

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Serbia și Bosnia, în fruntea listei din urna a doua

România ar putea avea parte de o nouă întâlnire cu Bosnia, națională care ne-a învins de fiecare dată în ultimele 4 meciuri. Selecționata balcanică și Serbia sunt adversarii cel mai des repartizați alături de „tricolori” din urna a doua, fiecare cu o probabilitate de 14%.

Diferențele sunt mici în prima parte a clasamentului. Slovenia, Irlanda, Ungaria și Țara Galilor au fiecare câte 13%. Aceste șase naționale se desprind clar de restul echipelor din urnă.

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Irlanda de Nord, Turcia, Suedia, Elveția, Austria și Cehia apar fiecare cu aproximativ 3%. România a ratat șansa de a evita toate aceste adversare după ce a încheiat grupa din Liga Națiunilor pe ultimul loc. O clasare pe una dintre primele două poziții i-ar fi asigurat prezența în urna a doua.

Când își află România adversarii din preliminariile EURO 2028

Tragerea oficială la sorți va avea loc pe 6 decembrie 2026, la Belfast, de la ora 19:00 a României. este alcătuit din 12 grupe, dintre care șase de câte patru echipe și șase de câte cinci.

România se află în urna a treia, alături de niște cunoștințe vechi de-a lungul întâlnirilor, cum ar fi Ucraina, Scoția, Kosovo, Polonia, Israel, Georgia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Islanda și Slovacia. Automat, acestea sunt naționalele pe care „tricolorii” le evită la tragerea la sorți.

Urna a cincea este formată din Malta, Azerbaidjan, Lituania, Andorra, Gibraltar și Liechtenstein. România ar primi un adversar din această categorie doar dacă ar ajunge într-o grupă de cinci.